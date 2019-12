11 Diciembre 2019 04:10:00

Lo arroparon

Arropado por ciudadanos de todos los sectores de Saltillo; empresarios, académicos y representantes de la clase política estatal estuvo el alcalde Manolo Jiménez Salinas en la presentación de su Segundo Informe de Actividades.



Al frente de los invitados estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, a quien Manolo reconoció por su apoyo a la capital del estado y la determinación que mostró al defender a Villa Unión y responder con contundencia a los ataques del crimen organizado.





Alcaldes y exalcaldes



Además del gobernador Riquelme, a Manolo Jiménez también lo acompañaron los exgobernadores Enrique Martínez y Martínez y Rogelio Montemayor Seguy, este último aún y cuando ya no milita en el PRI. Exalcaldes, como Miguel Arizpe Jiménez y los panistas Rosendo Villarreal Dávila y Manuel López Villarreal; empresarios, como el exdirigente de Coparmex Coahuila Sureste, Luis Arizpe Jiménez, y Guillermo Elizondo López



Manolo también tuvo el acompañamiento de alcaldes cercanos, como el de Monterrey, Adrián de la Garza y el panista Jorge Zermeño, de Torreón.





A 45 años



En el informe, también tuvo asiento el exalcalde Luis Horacio Salinas Aguilera, abuelo de Manolo. Visiblemente emocionado, el alcalde se refirió al momento: “45 años después; creo que nunca imaginaste que un nieto tuyo fuera también alcalde”, le dijo entre aplausos.



Si bien es cierto confirmó asistencia desde hace semanas, la presencia del gobernador Riquelme no dejó de llamar la atención, pues en la temporada de informes de Gobierno, hasta ahora solo acudió al de Manolo y hasta donde se sabe, no serán muchos eventos de este tipo en los que dirá presente.



Al Alcalde también lo acompañaron legisladores locales y federales, uno que otro magistrado y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Hugo Morales, quien más bien se la pasó entre Facebook y WhatsApp.





Con civilidad



Los que mostraron civilidad política a favor de Saltillo fueron los integrantes de las fracciones del PAN, Morena y PRI durante la Sesión Solemne de Cabildo en la que el alcalde Manolo Jiménez les entregó los resultados de su Segundo Informe Ciudadano de Gobierno.



En los posicionamientos se vio bien la regidora panista Tere Romo. Resaltó que para su fracción edilicia está por encima de todo el interés por Saltillo y reiteró la voluntad de sus compañeros por respaldar los programas y acciones que beneficien a la comunidad.



A nombre de Morena, la regidora Lydia Torres Valdés, también asumió una postura responsable y se pronunció por trabajar en sintonía con el alcalde Manolo Jiménez, priorizando el progreso de Saltillo, por encima de tintes políticos.





Sin puntos medios



Mucho ruido levantó la muy segura postulación del notario público Ricardo López Campos, como candidato del PRI a diputado local por el Distrito 5 con cabecera en Monclova. Los más inquietos son los propios priistas, quienes no vieron venir tal posibilidad, desde hace meses se repartieron las posiciones y literalmente se echaron a dormir.



Por algo el priismo de Monclova es de los más débiles en el país; hay explicaciones claras sobre las derrotas en los últimos procesos electorales, locales y federales. Son expertos en aplicar la teoría del cangrejo, ¿y todavía esperaban que los consultaran sobre la selección del abanderado? El proceso electoral está en puerta y solo hay de dos: o se suman, o se hacen a un lado. Puntos medios no habrá. Tampoco lugar para simulaciones.





Entre mujeres



Como lo anticipó el Marqués, la candidatura del PRI para la diputación local por el Distrito 13 será para una mujer, en un intento por la dirigencia estatal tricolor, a cargo de Rodrigo Fuentes Ávila para abonar a la normativa electoral de equidad de género.



Y también como lo mencionamos, la nominación está entre la regidora Bárbara Cepeda Boehringer y la síndica Lydia González Rodríguez. A la primera la respalda el apellido; es hija del exdiputado y exdirector general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, Abraham Cepeda Izaguirre, pero al parecer los priistas de la capital del sarape y el pan de pulque, aunque no precisamente los de a pie, identifican más a González Rodríguez. De cualquier manera la hora de las definiciones está cerca. ¡Corren apuestas!





Otro caso



Caso similar al anterior es el del Distrito 15, también de Saltillo. El Revolucionario Institucional irá con candidata y si bien originalmente la nominación parecía reservada para Hilda Flores Escalera, quien recién regresó a Coahuila luego de dejar la dirigencia del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, se encuentra en la pelea la diputada local Lucía Azucena Ramos, quien iría por la reelección.



Hilda fue senadora y viene de una dirigencia nacional, con lo cual construyó relaciones políticas en las grandes ligas, pero descuidó Saltillo y precisamente quien a diario anda en el terreno es Azucena, al grado que le encargaron la dirigencia municipal del tricolor. Para los priistas, otro punto a favor de la actual diputada es que estuvo a cargo del área de Capacitación Política de la dirigencia estatal. ¿Habrá choque de trenes?