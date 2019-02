28 Febrero 2019 04:10:00

Lo esperó a la salida

Como en la escuela, con el clásico: “nos vemos a la salida”, así aguardó el economista Juan Pablo Rodríguez Delgado al senador Armando Guadiana Tijerina, quien acudió como invitado al evento por el Día del Agrónomo.



Rodríguez esperó paciente y al ver salir al legislador le reclamó por sus gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para reanudar la compra de carbón a los productores coahuilenses. Según él, la tendencia mundial es a consumir menos carbón para generar energía, pero por el tono y la forma, sus argumentos sonaron a reclamo.



En alguien debía tener espacio la cordura y fue en el senador, quien explicó al economista la importancia del carbón coahuilense para la generación de empleos… el caso es que quienes hasta hace poco fueron aliados, ahora navegan por separado en las aguas de la Cuarta Transformación.



Alegatos de ‘oreja’



Quien litigó de oído en el Tribunal Electoral de Coahuila, fue el excandidato a la dirigencia del PAN, Mario Alberto Dávila Delgado. El médico se reunió con los magistrados Sergio Díaz Rendón, Elena Treviño Ramírez y Ramón Guridi Mijares. Puso sobre la mesa sus argumentos para impugnar el resultado de la contienda interna que dio por ganador a Jesús de León Tello y les dio detalles sobre el fraude electoral del cual habría sido víctima.



Nos comentan que los magistrados le hicieron ver que la impugnación se resolverá en cuestión de semanas.



En lo oscurito



Por cierto, Jesús de León Tello no quiere salir de sus oficinas en el Comité Directivo del PAN Coahuila. Desde ahí hace todo, nos comentan, y evita cualquier contacto con el exterior. Según los malpensados, luego de la accidentada elección y la extraña voltereta al resultado electoral, el torreonense llegó al cargo falto de legitimidad, y ahora tiene temor de enfrentarse a reclamos por parte de los militantes.



Pero el dirigente panista no se resiste a quedar fuera mediáticamente de los asuntos públicos del estado y opina desde lo oscurito. Por ejemplo, este miércoles envió un mensaje de audio previamente grabado en el cual se pronunció en contra de la advertencia del Alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, respecto a presentar denuncias legales en contra de quienes lo critiquen.



Mal parado



Muy mal parado quedó el Alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, al advertir a través de su director jurídico, que demandará legalmente a quienes se atrevan a criticarlo. Hasta el gobernador Miguel Riquelme reprobó desde Saltillo tal posibilidad.



Si la advertencia se salió de contexto, o no, el Edil priista tardó en reaccionar y no pudo contener la carga mediática que lo bombardeó por todos lados. Tal vez creyó que la ciudad ferrocarrilera era una isla.



Si ya lo conocen…



Si ya sabes cómo es, para qué le dices cosas. La expresión aplica a Mario Mata Quintero, a quien el diputado federal Gerardo Fernández Noroña reviró en Twitter luego de que aseguró haberlo increpado en el aeropuerto de Las Vegas. Según el exdiputado priista, no se resistió a la posibilidad de cuestionar al legislador del Partido del Trabajo sobre su preferencia para vacacionar en la ciudad luz, y no en Venezuela, a cuyo gobierno tanto pondera.



La respuesta no tardó en llegar y el representante de la Cuarta Transformación fue directo a la quijada: “Para los que mueren de rabia, como @mariomataq, este fin de semana iré a San Francisco y San José, California. Mientras él va a consumir prostitución a Las Vegas y a regalar el dinero que arrebata a incautos en su país, yo voy a fortalecer la lucha de los mexicanos en EU”, fue lo que menos le dijo.



Racha positiva



Entre los que más festejaron el anuncio de la empresa Chrysler sobre mantener en Coahuila la producción de la camioneta RAM HD, nos comentan, estuvo Jaime Guerra Pérez, quien por cierto se afianza como titular de la Secretaría de Economía del gobierno estatal.



El motivo no es para menos, nos señalan, pues con este logro, precisamente la Secretaría de Economía mantiene la racha positiva en la generación de empleos y abona a los buenos comentarios que hay en países industrializados sobre la calidad de la mano de obra de Coahuila, sobre todo en la industria automotriz.



Buena convocatoria



Que al coordinador de la bancada priista en el Palacio de Coss, Jaime Bueno Zertuche, le fue bien en la presentación de su primer informe como legislador. Tuvo lleno total en el evento de la explanada del PRI de Coss.



Entre otros, dijeron presente los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y Arteaga, Everardo Durán Flores, así como el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, “Chema” para sus fans; y el titular de la Secretaría de Economía, Jaime Guerra Pérez. El secretario de Salud, Roberto Bernal, había confirmado asistencia, pero algo se le atravesó y finalmente no pudo llegar.



Incluso acudieron diputados de otras fracciones parlamentarias, como Claudia Ramírez, del PRD y el sin partido, Édgar Sánchez Garza. Además acudieron representantes de cámaras empresariales, regidores de Saltillo y, por supuesto, los compañeros de Jaime Bueno en la bancada tricolor.