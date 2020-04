05 Abril 2020 03:39:00

Lo mejor de lo peor

A punto de cumplir 65 años, caigo en cuenta de que, desde que tengo uso de razón, no había percibido una alarma mundial mayor de la que se vive hoy, a causa del coronavirus. Como toda crisis, es un fenómeno que polariza opiniones y posturas, dispara lo mejor y lo peor.



Mis primeras memorias de la palabra escrita ocurrieron en la mesa del comedor de la casa paterna, a la hora del desayuno. No había aprendido a leer aún, de manera que me intrigaba ver a mi padre y a mi madre sumidos en unas hojas grandes impresas de papel revolución que me impedían contactarlos. Como hija única entonces, aquellos ratos de aburrimiento me condujeron a empezar a poner atención en el reverso de las planas que ellos leían. De ese modo descubrí que el mundo iba más allá de la puerta de la casa, o de mi familia, o de mi ciudad natal. Comencé a entender que en otros sitios lejanos ocurrían cosas distintas y en ocasiones graves. Que había iniciado una guerra en Corea; que Fidel Castro visitaría México, de modo que se repartieron muchas pegatinas con leyendas de “Este hogar es católico. Cristianismo sí, comunismo no”. Recuerdo la de la casa paterna adherida a una de las ventanas próximas a la entrada. De lo que ocurría en mi entorno cercano, quizá la única novedad sería la epidemia de poliomielitis que me llevó a entender por qué Miguelito y Lupita, compañeros de juegos de la infancia temprana, utilizaban aparatos ortopédicos.



Una vez que aprendí a leer pude elegir mis propias lecturas. Ya no dependía de la interpretación de pies de fotografía de los diarios impresos, que los mayores me obsequiaban. Ahora concluyo que mi vida estaría indefectiblemente asociada a los medios informativos. Se siguieron fenómenos mundiales como la guerra de Vietnam, la construcción del muro de Berlín, o la introducción de drogas sicotrópicas y la píldora anticonceptiva. Todo ello fue transformando al mundo, y avanzamos una decena y una más… A mediados de los años 70 ocurre la epidemia de fiebre tifoidea en la Ciudad de México, que percibí ya como estudiante de Medicina. Las vacunas fueron ganando terreno, se erradicó la viruela (conocida como “viruela negra”) en 1980, y algo similar se esperaba lograr para el sarampión en el 2015, pero ahí estamos, en el estira y afloja, gracias a los grupos antivacunas. Mientras tanto se derribó el muro de Berlín, se firmó la Perestroika, e inició la guerra de Medio Oriente.



Llegamos al siglo 21 con la estirpe viral SARS que nos ha puesto de cabeza en varias ocasiones. La pandemia actual, denominada Covid-19, registró su primer caso en China –de acuerdo con la OMS– el 31 de diciembre del 2019. A partir de ese momento, y como si de ondas expansivas se tratara, la enfermedad se ha venido extendiendo por el mundo. Crecen, tanto la patología viral como la emocional que conlleva, que han denominado “infodemia”. Esta última en mucho alimentada por notas alarmistas en redes sociales.



Es una realidad que estamos ante un coronavirus más activo que ninguno de los que se tuviera memoria. Es una realidad que hay condiciones de riesgo que producen mayor daño en caso de infección. Es una realidad que se aplica la metodología del ensayo-error en distintos países, de diversas maneras, con la mejor de las intenciones, siempre teniendo como premisa “Primum non nocere” (“Antes que nada no dañar”).



Luego de esas tres realidades absolutas, comienzan a surgir otros elementos: por una parte los supuestos, las leyendas, los intereses creados que se parapetan detrás de enunciados cual grandes verdades. Se conjuran remedios milagrosos, escudos mágicos, que flaco favor hacen al control de la enfermedad. En contraste con esos elementos perversos, aflora de manera plena la creatividad en todas sus formas. Corre la generosidad como gamo en libertad, para compartir ideas y enseñanzas en línea, propuestas de entretenimiento que sanan los ánimos, que nutren y enriquecen.



El juego de palabras con que intitulo la presente colaboración sugiere sacar lo mejor de lo peor. Nuestra mejor cara en una situación inédita, que a todos atemoriza. Una invitación a no acrecentar la incertidumbre, sino –todo lo contrario– fomentar un clima esperanzador. Cierto, lo peor es el riesgo de contagio, las dimensiones de la pandemia, el obligado encierro. Sea entonces lo mejor de nosotros activar la creatividad, el contentamiento, la armonía familiar. Mantener la comunicación con los amigos. Más allá de acrecentar la angustia que todos estamos sintiendo, vaya una propuesta a trabajar a favor de serenidad, resiliencia y paz. El escenario actual es caótico para todos, nuestro mayor demonio interno es el temor.



Actuemos a favor de un clima tranquilo y esperanzador, para superar la crisis con bien.