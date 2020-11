28 Noviembre 2020 04:10:00

A los de AHMSA se les hizo bolas el engrudo para atajar el adelanto en el cambio de dueños de la empresa.



Lo dicho por Darío Célis en su colaboración es lo mismo que comentó Francisco Orduña, pero de diferente manera.



Que los Ancira, Alonso y Jorge, no van a obstaculizar la negociación, dijo el vocero de AHMSA para disfrazar la salida del Consejo de Administración de los hermanos.



Que el GAN autorizó la negociación con Villacero exclusivamente y Orduña no entró en detalles sobre el conglomerado que encabezará Julio Villarreal.



Es decir, es la misma gata pero revolcada.



DEDAZO



La Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal del PAN que comanda Jesús de León, aventó una cubetada de agua fría a todos los calefactos.



Sin avisar citaron a reunión para modificar el acuerdo al que habían llegado hace poco más de una semana y en que había quedado establecido que en algunos municipios, como Monclova y Frontera, será la militancia la que decidiera quiénes serían los candidatos.



Siempre, todos van por dedazo, dicho de manera elegante, por designación.



Alegaron que se estaban ajustando a lineamientos del Instituto Nacional Electoral y a la pandemia.



Y es que alguien debe tener la culpa del cambio que tuvieron que hacer y por ahora el Covid-19 es el responsable de todos los males.



PA’TRAS



Que vayan bajando espectaculares o borrando diseños de campaña de algunos panistas.



Theo Kalionchiz de por sí se descalificó con lo que podría ser un acto anticipado de campaña y colocó anuncios panorámicos sobre el bulevar Pape.



Así pueda tapizar la ciudad de publicidad, ya de nada serviría, el dedo de la cúpula será quién decida.



Eso sin contar que a Theo ya le tienen documento que se adelantó a la campaña.



Por otro lado, Mario Dávila tendrá que guardar su logotipo. Tal vez lo pueda usar si lo designan candidato a diputado federal.



MÁS NOMBRES



La lista de aspirantes del PRI a la alcaldía de Frontera es una de tantas que hay.



Y es que en la de ayer podrían faltar algunos que están en la jugada o tal vez sobren.



Mario Martínez está dentro y se está moviendo.



Por otro lado, no le ven posibilidades a Dora de la Cerda.



Por cierto, Orlando Aguilera no se anotó en la lista a pesar de que sueña con la alcaldía.



SIN LÍMITES



Los de Ecología de Monclova no conocen de límites.



Mario Villarreal necesita darles un mapa para que los empleados municipales conozcan el territorio y no invadan otros municipios.



No hace mucho clausuraron una carpintería y los funcionarios ni cuenta se dieron que estaban en territorio de Ciudad Frontera.



Por el abuso le cayó al Ayuntamiento una queja de Derechos Humanos.



RENUNCIAS



Víctor Manuel Barbachano ya no siente lo duro sino lo tupido.



Los casos de contagio van en aumento y los pacientes llegan todos los días al Hospital Covid.



Ayer trascendió en los pasillos de la Clínica 7 la renuncia de los médicos intensivistas, cansados por el exceso de trabajo y hartos por la falta de apoyo.



OPERATIVO



En donde ya preparan el operativo invernal es en la Secretaría de Gobierno de José María Fraustro Siller, que coordina las labores de Protección Civil estatal a cargo de Francisco Martínez Ávalos.



Por lo pronto, nos informan que las autoridades estatales ya se encuentran al pendiente del frente frío número 17 que ingresará en las próximas horas a Coahuila y que se prevé, tenga sus efectos más fuertes el próximo lunes.