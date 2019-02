21 Febrero 2019 03:10:00

Lo peor está por venir

BUEN DÍA … LO PEOR está por venir y es que el gobierno de Donald Trump está considerando aplicar aranceles de 25 por ciento a autopartes y vehículos importados de todo el mundo, incluido México.



ESTO LLEVA RIESGO DE LA pérdida de empleos e incremento de precios al consumidor estadounidense, alertaron la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la agencia calificadora de riesgo Moody’s.



EL PASADO DOMINGO, DICE LA informació, el Departamento de Comercio de Estados Unidos entregó el resultado de la investigación contra las importaciones de autopartes y vehículos ligeros, al suponer que amenazan a la seguridad nacional y, aunque se desconoce el resultado, diversos pronósticos se inclinan a que Donald Trump impondría aranceles a las compras de coches.



DE OCURRIR ASÍ, SE TEME afectación a los proveedores de autopartes en el caso local Monclova-Frontera por cuanto a las maquiladoras de auto partes automotrices y fuentes de empleo desde las dedicadas a costura de asientos, bolsas de aire, armazón de asientos, climas y calefacción, cableado, etc, no solamente aquí.



MARCO ANTONIO AGUILAR CÁZARES “EL Chuma”, obrero de AHMSA 2, dice que en la Cruz Roja a su suegro Aurelio González Gallegos de 83 años de edad, le plantearon un cobro de 4 mil 900 pesos porque se dislocó la clavícula derecha y no querían atenderlo si antes no pagaba 4 mil 900 pesos.



FINALMENTE LO LLEVARON AL IMSS no sin antes pagar 250 pesos por tener transporte a bordo de la ambulanci, pero que finalmente lo atendieron en el Seguro Social y debido a que no portaba en esos momentos la suma de 4 mil 900 pesos le fue negada la atención.



AGUILAR, EXPRESÓ QUE LOS HECHOS sucedieron entre las 13 y 14 horas del viernes anterior, por lo que ante la indiferencia de los médicos de la Cruz Roja trasladaron a su suegro al Hospital de Zona 7 del Seguro Social donde en el área de Urgencias lo inmovilizaron de la parte dañada para su posterior recuperación y cese del dolor.



DIJO QUE SU SUEGRO SE llama Aurelio González Gallegos de 83 años de edad, originario de san Luis Potosí quien estaba de visita en Monclova, pero que a consecuencia de un accidente se dislocó la clavícula por lo que optaron por trasladarlo a la Cruz Roja donde en recepción le exigían primero la suma de 4 mil 900 pesos antes de atenderlo. En



JESÚS DE LEÓN TELLO, DE quien dicen se robó la presidencia estatal del PAN en las elecciones internas del 9 de diciembre, dice a través de un comunicado de prensa, que pese a la visita de Andrés Manuel López Obrador a Coahuila, no se tocaran temas tan importantes como las guarderías a las que el Gobierno Federal está afectando con recortes.



“O DE LOS RESPONSABLES DEL nuevo desfalco que el Gobierno Estatal busca lograr o de la industria del acero que tanto peligra, entonces es lamentable que el presidente de la República haya visitado al Estado sin interesarse en abordar los temas que tanto nos aquejan”.



“VEMOS FAMILIAS PROTESTANDO Y DEFENDIENDO a las cerca de 234 guarderías a las que asisten nuestros niños” expresó De León Tello.agrega que las madres de Coahuila tienen una gran preocupación, ya que pone en riesgo el bienestar de sus familias, al no contar con lugares de calidad donde cuiden de sus hijos.



RECORDÓ QUE EL MARTES SE denunció el nuevo desfalco de más de 9 mil millones de pesos por parte del gobierno estatal, “Lo hemos denunciado en los medios de comunicación y en el Congreso del Estado, a lo cual el presidente no puede permanecer ajeno”.



IGUALMENTE, DICE CHUY DE LEÓN, “El Presidente de la República omitió abordar el problema de los miles de empleos que se encuentran en riesgo pertenecientes a la industria del acero, por lo qei invitó al presidente López Obrador a discutir con la sociedad, “ojalá venga con más tiempo, que venga a discutir con la sociedad y a conocer con profundidad los problemas que nos aquejan a los coahuilenses y no simplemente hacer un acto protocolario”.



