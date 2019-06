20 Junio 2019 04:10:00

Lo que AMLO quiso decir…

Al estilo puro del exvocero presidencial Rubén Aguilar, Reyes Flores corrigió la plana al presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en la sentida interpretación de las palabras, lo contradijo al asegurar que lejos de cancelarse, como lo prometió el tabasqueño luego de la consulta a mano alzada del domingo en Gómez Palacio, el proyecto del Metrobús en el lado de Durango seguirá, corregido y aumentado.



Según Flores, “lo que el Presidente quiso decir” es que se deberá poner lupa y modificar a fondo el proyecto, pues lleva más de tres años detenido.



Por cierto, durante su reunión con empresarios, el superdelegado casi convence al asegurar que le indigna el abucheo a los gobernadores por parte del público afín, en los mítines del presidente López Obrador.



Echó culpas



Antes de irse del expartidazo, José Narro repartió culpas y ubicó a Coahuila como uno de los cuatro estados en donde, según sus cuentas, la militancia creció de manera exponencial para fraguar el fraude en la próxima elección para dirigente nacional. Las otras entidades señaladas por el ahora expriista fueron Campeche, la tierra de su contrincante Alejandro Moreno; Oaxaca y la Ciudad de México.



Operador político de ‘Alito’



El que también dejará la dirigencia del PRI Torreón, pero no se espante, solo por unas semanas, es Eduardo Olmos, a quien por cierto no hay que perderlo de vista, pues tiene carta abierta del gobernador Miguel Riquelme para hacer política… Lalo Olmos será el coordinador estatal de la campaña interna de Alejandro Moreno para la dirigencia nacional del PRI.



Según los priistas, “Alito” va en caballo de hacienda y confían en que el exalcalde de Torreón dará buenos resultados. Está obligado, nos dicen, pues debe dejar en claro por qué es uno de los operadores políticos preferidos del gobernador Riquelme… Cuando termine la encomienda, Olmos regresará a sus responsabilidades en el PRI Torreón, así es que no tendrán necesidad de nombrar a alguien en su



Humo blanco en el ITS



María Gloria Hinojosa se convirtió anoche en directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, en lugar de Arnoldo Solís, a quien ni sus esporádicos acercamientos con la Cuarta Transformación lo pusieron a salvo.



Voluntariamente a fuerza



Este jueves sesiona el Sistema Estatal Anticorrupción y por los temas que se advierten, de seguro saltarán chispas.



Tome nota: ya es pública la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (así de largo es el nombre del INAI y así también los problemas de corrupción en Coahuila y en el país), para que el ICAI, de Luis González, y la Auditoría Superior del Estado (ASE), de Armando Plata, informen sobre las denuncias penales presentadas en los últimos dos años ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, y sobre el destino de los recursos obtenidos mediante la megadeuda.



‘Como Poncio Pilato’



Si el tema de la megadeuda causa comezón, lo mismo pasa con lo concerniente a la relación y avance de las denuncias penales de la ASE ante la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Flores, a quien sus cercanos se animaron a comparar con Poncio Pilato, por aquello de que ante las responsabilidades que le tocan se lava las manos.



De Saltillo, para el mundo



Tuvo buena convocatoria en la Ciudad de México la presentación de la Ruta Vinos y Dinos de Coahuila, que encabezó el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez; asistió la esposa del secretario de Turismo de la 4T, Gloria Garza de Torruco, y el subsecretario del ramo, Humberto Hernández.



La petición de perdón



Será el jueves 27 cuando regrese a Coahuila la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, para la petición de perdón de los gobiernos federal y estatal a las víctimas por la desaparición masiva en Allende. El encuentro será en ese mismo municipio y también estará el subsecretario de Derechos Humanos en la Segob, Alejandro Encinas.