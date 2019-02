25 Febrero 2019 04:09:00

Lo que Chente quizo decir

B otas puestas y muy alterado, el de Guanajuato difunde un video, en el que reta al Presidente ocurrente, pues siente que la lumbre le llegará a los aparejos con la consulta del 21 de marzo; pues si el pueblo lo decide, a los

expresidentes les van a torcer el brazo.



E l mandilón Vicente ya siente pasos en la azotea; es por eso que manda mensaje –y lo tuitea–; que nos enjuicien a todos, le dice desesperado; me da risa ese señor –tan grandote y tan chillón– como si él no supiera que es

pura simulación... es un acto de esa obra: “La cuarta masturbación”.



R ecordó el expresidente las toallas de su señora, los negocios de los Bibriesca, y los casinos de Creel... mientras clama al “Peje”, con su voz entrecortada; mientras Marta ya prepara con abogados una coartada... pues si ese

juicio se diera saldría bastante raspada.



R osendo Villarreal, de Pemex gran saqueador, fue en el sexenio de Fox, que desde la dirección ejecutiva se convirtió en empresario, transportista y agricultor... Con Rosendo a la cabeza la corrupción en Pemex parecía tener

motor.



I ndignante el video del faldero de Martita, que nunca encontró alimañas, ni víboras prietas, ni tepocatas; más bien rápido aprendió sus mañas; y al sexenio de Zedillo jamás le guardó rencor... convirtiéndose de democratizador

en un gran traidor.



N o hubo por aquellos años –eso también es cierto– a la economía grandes daños; sin embargo recordemos –y que no fue por accidente– que la mezcla mexicana se vendía como pan caliente.



C on aquellos excedentes en manos de delincuentes, fue que Villarreal Dávila –y su grupo de bandoleros– se hicieron en el huachicol unos verdaderos cuatreros.



H az pues tu berrinche enfaldado de Sahagún, pues tu futuro y el de ella no está decidido aún; ya si el día de Benito Juárez se decide ir por ustedes... Ya no te ayudarán las redes –mientras no te desesperes–.



E l futuro pues no es alentador; todo había ido muy bien, desde que eras gobernador; luego le abriste la puerta al “Chapo” –¿cómo te pagaría el favor?–… Ánimo Chente, ya no te cueces al primer hervor.