21 Abril 2020 03:10:00

Lo que cuenta

En Monclova, donde el IMSS fue foco de expansión del Covid-19, opera desde esta semana un laboratorio molecular para hacer hasta 200 pruebas diarias y un hospital; por contagiados y muertos se suman cada día.



Las acciones del alcalde Alfredo Paredes, la cooperación de sus homólogos de la Región Centro, la directriz del Gobernador Miguel Ángel Riquelme están a la vista de los mexicanos.



El sol no se tapa con un dedo y defender lo indefendible hace que las personas vean su mundo desde una perspectiva subjetiva.



El pasado es nada más eso, frente a una contingencia sanitaria mundial como la que se vive se esperaría que el razonamiento, la conciencia y el corazón de los de la 4ª.T funcionaria en razón de.



MORENO INCÓMODO



Alejandro Rojas Díaz Durán, el aspirante a la dirigente nacional de Morena, resultó por su franqueza y visión del partido que fundó AMLO un líder incómodo y hackear sus cuentas de redes sociales sería un aviso.



Rojas recorrió estados y municipios en promoción a su aspiraciones, a muchos convenció con su oferta política, reivindicar el rumbo del partido pero son las redes sociales las jalaron la atención de muchos y le dieron posicionamiento.



La PGR recibió la denuncia para que investigue quienes se entrometieron en sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram haciendo publicaciones que no son de su autoría.



El interés de confundir a la militancia de Morena no es más que “Fuego Amigo”, pero con Alejandro las cosas funcionan a la inversa, quieto no se quedará.



HECHO ABERRANTE



Frente a una emergencia sanitaria en la que la solidaridad y unión del Alcalde y Gobernador hacen sentir al ciudadano protegido, se pierde por un caso de violación de un menor que involucra a un grupo especial de seguridad.



Un empresario pidió al alcalde Alfredo Paredes le ayudara a resolver la violación del hijo de su trabajador, que había sido ultrajado con objeto extraño y se encontraba delicado de salud.



El joven de 14 años, antes de ingresar al hospital dio su versión y acusa directamente a los GATES, ahora las familias y vecinos se unirán para exigir justicia.



En tiempos de Covid-19 estos hechos distraen a las autoridades, lastiman al pueblo y hacen sentir la protección al ciudadano es ficticia, mera política.



CLASES VÍA “SARAPE”



El reporte del secretario de Educación en Coahuila, Higinio Gonzáles Calderón, es que un 70 por ciento de le los alumnos de educación básica cumplieron con las actividades de maestros vía redes sociales.



Diría que una chulada la “Plataforma Sarape”, por la cual los maestros ponen actividades a los alumnos que toman clases desde su casa.



Alumnos de la Universidad UA de C dicen que algunos profes “se tiran la barra”, algunos cuantos sí están al pendiente.



De educación básica mejor ni hablamos, dicho por las mamás que eso de la educación virtual es como las llamadas a misa.



Ya sabrán cómo terminarán el ciclo escolar más de un millón de alumnos de Coahuila.