05 Diciembre 2020 04:10:00

Lo que jode es el ‘modito’

La nueva ocurrencia del dirigente de la Cuatroté llevó al gobernador Miguel Ángel Riquelme a levantar la voz y advertir, palabras más palabras menos, que finalmente en estos meses de tragedia nacional, lo que más jode no solo son los hechos, también las formas.



El Gobernador aseguró no estar peleado con la idea de meterle lupa a la subcontratación laboral, garantizar que no se violen los derechos de los trabajadores y hasta castigar cualquier indicio de desviación fiscal, pero de ahí a eliminar y prohibir el outsourcing, hay mucho trecho, pues en estimaciones propias del Gobierno federal, casi una cuarta parte de los empleos se contrata bajo ese esquema.



Pero como se las gastan en Palacio Nacional, puede dar por hecho que se abre un nuevo litigio entre las ideas presidenciales y todos los demás.





Sigue los pasos de Coahuila



El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos evitar las fiestas y posadas con motivo de las fiestas navideñas, toda vez que, al no contar con una vacuna contra el Covid-19, el riesgo de contagios es alarmante.



Hace varias semanas, el gobernador Miguel Riquelme hizo el mismo llamado, dotando además a los subcomités regionales de salud, de autonomía para tomar las medidas necesarias con el fin de evitar reuniones y concentraciones con fines meramente sociales.



No es la primera vez que el Gobierno de Coahuila le lleva cuadras de ventaja a la Federación, esta vez, en medidas preventivas contra la pandemia.







Listo para las campañas



El Cabildo de Matamoros, con todo y que andan mermados los bonos del alcalde Horacio Piña Ávila, le autorizaron contratar un crédito por 24.7 millones de pesos con Banobras. El Alcalde morenista consiguió el visto bueno de los regidores y síndicos, pero todavía no sabe en qué emplearía el recurso proveniente del endeudamiento y tampoco aclaró en cuánto tiempo lo cubrirá o si está en sus planes heredarlo y que sean las próximas administraciones las que se hagan garras para cubrirlo.





Ojos bien abiertos



Resulta que en la exposición de motivos que se leyó durante la sesión de Cabildo, el Alcalde justificó que busca los milloncitos “para ser utilizados conforme a las necesidades de la Administración pública municipal”, es decir, ni él sabe.



Y ante tal incertidumbre, cabe la sospecha de los malpensados, quienes advierten que el Presidente Municipal quiere estar listo para las próximas campañas electorales.



Por lo pronto, ante tal posibilidad, más de un matamorense está con los ojos bien abiertos y vigila con lupa los movimientos del Alcalde. Están convencidos de que no sería la primera vez que, de algún gobierno local, salen recursos para cubrir los gastos de Morena, en donde ahora manda Mario Delgado.







Le hacen la lucha



En plena temporada de peregrinaciones, los que han venido a rezarle, y no precisamente a la Virgen de Guadalupe, sino a la dirigencia del PAN Coahuila, en donde según esto todavía manda Jesús de León Tello, militantes de las distintas regiones del estado que se creen con bonos suficientes para competir por alcaldías, diputaciones federales o, ya de perdido, por alguna regiduría o sindicatura.



Uno de los que se dejó venir a la capital del estado para hacer talacha política es Óscar Romeo Maldonado López, quien dejó las bondades de la nómina municipal de Monclova, en donde cobraba como director de Cultura, Educación y Juventud, para estar en condiciones de competir, si se pudiera y no fuera mucho pedir, por un asiento en la próxima Legislatura federal.

Maldonado realmente trae ganas, tanto que echa mano de relaciones políticas, como la de Alfonso Danao de la Peña, hoy por hoy, la cara más visible de Movimiento Ciudadano, en Saltillo.







Llevan la delantera



En la comparecencia de este viernes ante los diputados locales, el médico Roberto Bernal Gómez, titular de la Secretaría de Salud en la entidad, se notó el trabajo que el funcionario ha desarrollado en la presente pandemia.



Si bien no hay en el mundo una receta para hacerle frente al Covid-19, ahora mismo Coahuila da ejemplos de cómo se deben de hacer las cosas en materia sanitaria y más.



Y en este tema, Bernal ha dicho que, con el ejemplo del gobernador Miguel Riquelme, se han hecho bien las cosas y en temas sanitarios, Coahuila se adelantó en varias situaciones, como la obligación para el uso del cubrebocas y la aplicación de las pruebas para detectar el contagio.