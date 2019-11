27 Noviembre 2019 03:10:00

Lo que no te mata te fortalece

BUEN DÍA LO QUE NO te mata te fortalece, y a seis meses desde el criminal atentado gubernamental contra decenas de miles de familias que dependen directa e indirectamente de la fuente de empleo en minas y siderúrgicas de AHMSA las heridas aun no cierran en la acerera local, pero las operaciones están bien firmes, dicen.



SUMADO A ESTO, EL PRECIO de la chatarra registra una tendencia a la alza lo que refleja incremento en costos, pero a ver cómo reaccionan los precios internacionales del acero en 2020, por lo pronto algo así como un paso hacia atrás para agarrar vuelo, Altos Hornos de México puso en marcha un programa de mantenimiento que comprende los Altos Hornos 5 y 6, BOF y Colada Continua.



DURANTE LOS 15 DÍAS DE mantenimiento correctivo y preventivo se generarán 1600 empleos externos, en el Alto Horno 5 los trabajos principales comprenden rehabilitación del canal principal de arrabio del piso 2 y trabajos en Planta Desulfuradora.



EN EL ALTO HORNO 6 abarcan los equipos de almacenamiento y manejo de minerales, a la vez que en BOF y CC se rehabilitarán el Convertidor 2 y reacondicionarán diversos equipos e instalaciones, los trabajos abarcan también Metalurgia de Olla y Planta de Fuerza 5, así como departamentos de apoyo, bajo supervisión de ingenieros de los altos hornos 5 y 6, BOF 2 y Colada Continua, Ingeniería Arrabio y Acero, y de Supervisión Técnica y Administrativa.



HACE SEIS MESES, EL 27 de mayo, mentes criminales intentaron despedazar AHMSA con argumentos que judicialmente fueron declarados insolventes por jueces y magistrados de justicia federal, de tal forma que aunque fue fallido atentado, causaron daños gigantescos del que todavía dicen que no se repone completamente.



LA ORDEN DE APREHENSIÓN FUE desbaratada con fecha 20 de junio de 2019 por la Jueza de Distrito en Materia de Amparo Penal, Rosa María Cervantes Mejía al no creer en las acusaciones del Gobierno Federal que preside Andrés Manuel López Obrador, y actualmente el empresario permanece libre en España.



Del congelamiento de las cuentas bancarias, el 22 de octubre un tribunal federal ordenó suspender por tiempo indefinido el bloqueo de cuentas bancarias de Alonso Ancira.



LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PROCONET QUE realiza labores en la Colada Continua envió a la banca a 88 trabajadores y únicamente dejó a una docena trabajando en la única máquina de Colada Continua que está operando actualmente, ya que el resto está sometida a obras de mantenimiento.



NO SOLAMENTE LOS TIENE A puro pan y agua porque no les paga salario, sino que el perverso dueño aprovechó la coyuntura del paro técnico para enviar al 90 por ciento de los trabajadores a la banca, pero en tiempos de vacas gordas también se porta igual, y él en cambio con su fastuosa mansión y camionetas último modelo.



EN PARO LABORAL PERMANENTE SE declararon desde ayer alrededor de 70 trabajadores de la compañía contratista ìHML”en protesta por incumplimiento de salarios, luego que el dueño de la empresa Mariano Lira no logró que Altos Hornos de México le abonara siquiera algo de pagos atrasados.



RAÚL MENDOZA CASTELLANOS, UNO DE los trabajadores afectados, detalló que el sábado pasado organizaron el primer paro laboral el cual luego levantaron ante la promesa de que el lunes podría haber solución al conflicto que arrastran desde hace tres semanas con salarios incompletos pues únicamente les pagaban alrededor del 25 por ciento.



“EL PASADO FIN DE SEMANA ya no nos pagaron nada, y ayer lunes al continuar todo igual ya decidimos no volver a ingresar a Altos Hornos de México para trabajar en obras de mantenimiento que realizábamos en el molino de Placa y Línea de Tira de Laminación en Caliente de la Siderúrgica 1 de AHMSA”, añadió.



ESA MISMA EMPRESA “HML”FECHAS atrás aplicó un recorte de personal de tal forma que causaron baja 20 chavos, y ellos muy alegremente recibieron el cheque que amparaba los finiquitos, pero brincaron de reversa como Condorito porque se percataron que no tiene fondos.



HASTA MAÑANA