06 Febrero 2021 03:10:00

Lo que sea con tal de llamar la atención…

Vaya que los políticos no la brincan sin huarache, se agarran de cualquier celebración para llevar agua a su molino con eso de que ya se acercan las elecciones.



Y allá en Ciénegas la cosa no es nada diferente con Humberto Villarreal, a quien de buenas a primeras le salió el amor por Carranza y por celebrar los acontecimientos históricos nacionales...



Y es que como doña Yola Cantú, siendo ella panista, obviamente no les avienta ni un lazo a los del PRI, entonces no los invita a los eventos..



Así es que no les quedó de otra que comprar una corona de flores barata y se fueron al paradero mejor conocido como “El Caballo”, donde está una estatua en honor a Carranza y ahí la colocaron.



Echaron el bofe, dijera mi abuela, para subir a lo más alto del paradero, porque como que mucha condición no traen...



Ahí estuvieron obviamente los candidatos a la alcaldía Humberto Villarreal y a la diputación por el 02, Gladys Ayala, además el dirigente del PRI municipal, Hilario Manrique, los ex alcaldes Gabriel Villarreal y Miguel Guevara, el ex regidor Sergio Zúñiga y el delegado del PRI en aquel municipio, Félix Rodríguez Ramos...



Así que aunque quieran taparle el ojo al macho, todo ésto es mera pirotenia para hacer presencia, y es que eso les hace mucha falta porque ni crean que doña Yola va a soltar tan fácil la Presidencia Municipal...



Por cierto, está bien que Humberto Villarreal quiera ganar la elección, pero que no la friegue, llega amaneciendo a los domicilios donde la gente se siente obligada a recibirlo...



Y hasta dice: el éxito es como el amanecer, hay quienes lo esperan dormidos, mientras otros se levantan a encontrarlo, pero que se levante barriendo las calles, no despertando gente, total será él quien disfrutará su éxito, nadie más.



¿Traidores en Morena?



Parece que quienes dirigen a Morena en esta zona no quieren ganar elecciones, sino llevar agua a su molino...



Uno de nuestros escasos lectores que anda bien colado en las reuniones de Morena, dice que la grilla contra Roberto Piña de allá de la Occidental en Frontera, viene de ahí mismo de adentrito del partido.



Pues que es doña Alma Garza del Toro, lo quiere quitar y que para eso buscó al diputado federal Francisco Borrego, para que le haga segunda...¿será?, vaya usted a saber.



Que ellos traen bien emocionado a Javier Castillo Junior con que él será el candidato a la alcaldía de Frontera por Morena y la alianza con el PT...



Cualquiera sabe que Javier Castillo Jr, no ganará la elección, son nulas las posibilidades de lograrlo, pero parece que quienes lo andan chiflando, son los únicos que llevan ganancia...



Vaya usted a saber, pero Roberto Piña, ya trae la campaña hecha de muchos años atrás, no lo conocen de ahorita, así es que si el objetivo es ganar la Alcaldía no lo deben dejar ir, si el objetivo es que unos cuantos agandallen, pues que pongan a cualquiera...



Va por Lamadrid...



El ex alcalde de San Buena, Óscar Flores Lugo, en calidad de delegado del PRI en Lamadrid, no deja títere con cabeza.



Anda mañana, tarde y noche en la grilla, perdón en el trabajo político y de plano dijo que va a recuperar Lamadrid, donde el domingo definen candidata.