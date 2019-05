19 Mayo 2019 03:25:00

Lo que uno se encuentra…

Por Nadia Salas



Aurelio Asiain habla de lo que no está en el libro. Habla de un Japón de Octavio Paz tardío: llegó 10 años más tarde, como si no hubiera estado presente mientras estuvo ahí. Sin embargo no pudo volver de ese “reencuentro”. Definitivo para su obra. El mono gramático. Literatura nipona. Sendas de Oku. Haikús. Refiere un importante para el “sauce de cristal” casi al inicio de Piedra de Sol:



Tierno saúz, casi oro, casi ámbar casi luz...



Asiain también habla de traducciones. Es muy cuidadoso al traducir el japonés. No es una lengua acentuada. “Es como este piso; lleno de fisuras. Uno las puede sentir. El lenguaje japonés no tiene esas fisuras”. Le cuesta, puede pensar en francés, italiano, inglés pero no le sucede con el japonés. Aún así, no deja de ser un reto: “los traductores siempre se meten en aguas turbias”.



La charla de Aurelio Asiain concluyó con un verso de William Carlos Williams: “From the last end” y la imperdible imagen de una mosca pegada a la sopa.



Un Cosmos Nocturno

Gerardo Lima habla de monstruos. La portada del libro le parece fea, pero le gusta la idea de incomodar al lector. Los monstruos están entre nosotros. Habla también del terror en la ficción: nos prepara para enfrentar el horror real. Un autobús cargado de cuerpos e incluso la contingencia ambiental en la CDMX. Cosmos Nocturno, ganó el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri en el año 2018. Tiene un tono amarillo dice Lima, lo escribió durante tres semanas en las que no podía caminar a causa de una lesión, tiene el tono amarillo de la enfermedad.



Bolcheviques

En medio de estruendosos aplausos llegué a la sala Julio Torri. Le pregunté a una joven que vi junto a la puerta si la presentación de Paco Ignacio Taibo II había terminado. La joven me hizo una señal de negación con la cabeza. Por supuesto, la presentación había terminado, pero aún quedaba el espacio de preguntas que se extendió al menos 25 minutos. Entre preguntas sobre Morena, el trabajo de Francisco Martín Moreno, un tipo con la playera de Pancho Villa y La Rosa de Guadalupe, destacaron dos chistes:



“Está un pinche sapo en un estanque. Llega una princesa y lo besa. El sapo se convierte en príncipe: esa es la versión de Disney.



En la versión de México: está un pinche sapo en el estanque. Llega una princesa y lo besa. El sapo se convierte en perredista”.



“Una izquierda sin sentido del humor se llama derecha”.