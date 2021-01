11 Enero 2021 04:10:00

Lo que viene

El próximo 6 de junio, en la llamada madre de todas las elecciones, no sólo están en juego las 38 alcaldías y siete distritos electorales, a partir de ahí empiezan a darle forma a la sucesión del Gobierno Estatal.



El PRI de Rodrigo Fuentes está moviendo sus piezas a cómo le van indicando que debe hacerlo para tener el control.



En la Laguna, donde está la fuerza del PAN tratarán de tumbar cabezas, las de Guillermo Anaya, Jesús de León Tello, Jorge Zermeño y Marcelo Torres.



Las encuestas aunque aún es temprano, colocan a los panistas en tercer lugar y si Marcelo pierde estaría en la lona la cúpula panista.



Ahí es donde surgiría un nuevo líder que no será de Torreón ni de Saltillo y hasta ahorita no es ni miembro activo del PAN.



Tiempo al tiempo.



SEÑALES ENCONTRADAS



Mientras que los grupos del PRI en Ciudad Frontera empiezan a cuadrarse con doña Bella Alemán, casi candidata a la Alcaldía, desde la Presidencia Municipal mandan señales encontradas.



Orlando Aguilera platica que el ungimiento de la ex primera dama se lo debe a Jesús Ríos por encima de las aspiraciones de su hija Perla Ríos.



El presidente del PRI en la Ciudad del Riel comentó que su esposa está más que preparada. Además mucho tuvo que ver la mano de Armando Castro para nominación de doña Bella.



Pero donde no concuerdan las cosas es con el equipo de Florencio Siller, entre ellos Orlando que también es el secretario del Ayuntamiento.



A decir del líder tricolor la derrota ya estaba escrita y eso se lo habría comentando a uno de los que formaban parte del grupo de Unidad.



CONTRA EL PRI



En la calle Progreso, entre Coahuila y Zacatecas, hubo reunión de empleados municipales de Frontera.



Ahí en la residencia de la tesorera, Rosario Martínez, estaba el grupo que lidera Orlando Aguilera: Guadalupe Huitrón, Hilda Borrego, José María Tello, Ignacio Ortegón, Amparo Carreón y Susana Alfaro.



El tema que trataron fue del apoyo al candidato a la Alcaldía… pero al del PAN, que pinta para que sea Javier Liñán.



Sin que nos conste, comentan que textualmente Florencio Siller les dio la orden de “empinar” a Bella Alemán.



ESPERANZA



Mientras que no haya registro oficial de candidata, todo puede pasar dicen en el PRI de Monclova.



Aún y cuando ya estuviera palomeado por el tricolor, las candidaturas se caen y eso lo sabe Armando Castro.



Los que no están conformes con la posible nominación de Guadalupe Murguía mantienen viva la esperanza de que puedan cambiar.



Y no es por la ex primera dama, porque se cuece aparte, es por los que trae atrás en ese proyecto político.



Por lo pronto, doña Guadalupe se mantiene como la precandidata.



CUCHAREO



Tampoco Rosa Nilda Arocha está conforme.



La ex titular de la Jurisdicción Sanitaria se fue a México para hablar con los altos mandos en Morena para pedirles que no cuchareen las encuestas.



Y es que como doña Melba Farías tiene relación con Mario Delgado, líder nacional, hay quienes dan por hecho que la legisladora con licencia tiene amarrada la candidatura.



Arocha buscó a Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, para que no haya mano negra en la designación.



HOSPITAL COVID



Alfredo Paredes le metió el acelerador para tener lista la ampliación de la Clínica 86 del IMSS porque el Hospital General #7 está saturado de pacientes Covid.



Aunque la obra es con recursos federales, al Ayuntamiento de Monclova le tocó la pavimentación de accesos y la supervisión.



A como van los contagios ya no habrá más espacio para pacientes en la Clínica 7, pero en cuestión de días habrá disponibles más de 30 camas equipadas.



Ayer fue uno de los peores días para Monclova en fallecimientos, que fueron más de 10.