13 Marzo 2019 04:10:00

Lo recibieron con rechifla

Estuvo en Saltillo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Encabezó el Foro estatal de consulta ciudadana para el Plan Nacional de Desarrollo. El Encuentro fue en el campus universitario de Arteaga y lo recibieron el secretario de Gobierno, José María Fraustro; el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Hernández Vélez, y el superdelegado en la entidad, Reyes Flores Hurtado.



Pero el titular de la Sader sudó la gota gorda cuando un grupo de campesinos lo encaró para reclamarle por la falta de apoyos de la 4T al campo coahuilense. Hubo rechifla, gritos y airados señalamientos. Hay la versión de que detrás de los manifestantes estuvo el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), José Luis López.



Que regrese...



lo que se llevó



El que muy posiblemente estará de regreso a su cargo como subsecretario de Turismo en Coahuila, es José Carlos Riojas, pero no precisamente porque lo echen de menos en la dependencia a cargo de la monclovense Guadalupe Oyervides, sino para que responda por el faltante y el desorden administrativo que dejó.



Nos comentan que Riojas dejó el cargo justo cuando le pisaban los talones por extraños movimientos financieros y



administrativos.



La idea de que regrese, nos mencionan, es para que explique por las cuentas pendientes que le encontraron y que por lo tanto deberá responder ante la Auditoría Superior del Estado. Veremos.



Sensible renuncia



Baja sensible en el equipo de trabajo del alcalde Manolo Jiménez Salinas. Renunció el capitán Rubén Delgado Sánchez a la coordinación del Centro de Control y Comando (C2), que entre otras acciones de inteligencia, se encarga del monitoreo de las cámaras de vigilancia urbana.



Buen número de delitos se pudieron prevenir y otra cantidad importante de delincuentes fueron capturados gracias al trabajo coordinado por el capitán Delgado, quien es inspector general en la Policía Federal y fue llamado por esta dependencia para ocupar un cargo de relevancia nacional. Al parecer se hará cargo de la PF en otra entidad.



Lo bueno para Saltillo y para el Gobierno municipal, es que el equipo que el propio Delgado Sánchez capacitó en materia de inteligencia, sigue trabajando para la ciudad.



No más sesiones



en lo oscurito



A partir de ahora nada de sesiones en lo oscurito en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues en el Palacio de Coss, los 25 diputados se pusieron de acuerdo y aprobaron por unanimidad la propuesta del presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, para obligar a los magistrados a transmitir las asambleas en vivo y dejar constancia en video.



La idea del también coordinador de la bancada del PAN, nos comentan, es facilitar el seguimiento de los acuerdos que se tomen en el TSJE.



Los legisladores saben que algunos asuntos legales merecen mantener en reserva los datos, especialmente cuando se trate de menores de edad, de ahí que dejaron abierta la ventana a las excepciones, pero eso sí, sólo cuando se encuentren plenamente justificadas.



No pasó



Por cierto, en el Palacio de Coss no pasó la intentona de Acción Nacional y su aliado Unidad Democrática para citar a comparecer al titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval… Los priistas, que coordina Jaime Bueno Zertuche, aseguraron que no están para responder a “caprichos” de legisladores panistas como Juan Antonio García Villa y Gerardo Aguado Gómez, entre otros, y votaron en contra de la propuesta.



El tema es polémico y se reflejó en tribuna, en donde hubo gritos y sombrerazos, pero finalmente la votación se impuso con los 10 votos del PRI y otros tres de la perredista Claudia Ramírez Pineda; Elisa Villalobos Hernández, de Morena, y el sin partido Édgar Sánchez Garza, con el argumento de que la ASE entregó información suficiente sobre denuncias penales por megadeuda y empresas fantasma, entre otras cosas.



Las trancas



En todos lados se cuecen habas, y en donde se brincaron las trancas en lo que tiene que ver con las formas y el fondo, es en el Instituto Municipal de Cultura, a cargo de Iván Márquez Morales. Al parecer, en esa dependencia municipal se mueven con agenda propia y están ajenos al Gobierno del Estado y el municipal.



Nos comentan sobre la necesidad de que los altos mandos del edificio de Coss y Obregón le pongan la mira a este Instituto, ya que también afloran las quejas de diversos grupos de artistas respecto a que los apoyos siempre llegan a las mismas personas y grupos, con lo cual a más de uno le queda claro que existen “consentidos” en la comunidad artística.



Desairaron el cargo



Finalmente los priistas Santos Garza Herrera y Juan Carlos Ayup Guerrero desairaron la posibilidad de convertirse en regidores de Cuatro Ciénegas y Matamoros, en donde respectivamente compitieron el año pasado por la alcaldía… En los dos casos, la Secretaría del Ayuntamiento notificó tal decisión al Congreso local y los diputados deberán ahora designar al suplente.



El secretario del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Manuel Alejandro Franco Puente, también notificó a los legisladores que Delia Karina Treviño Robles, electa como regidora plurinominal, no se presentó a rendir protesta en el cargo, y en Zaragoza, la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres dio a conocer que ocurrió lo mismo con Etelvina Rodríguez Flores, electa como primera regidora. También en estos dos casos, son del PRI.