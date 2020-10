08 Octubre 2020 03:10:00

Lo tenía que decir

Una voz en el desierto, pero se lo dijo la senadora priísta, Verónica Martínez al secretario de Hacienda, Arturo Herrera en su comparecencia, deficiente planeación en la política económica, decepcionante el crecimiento económico.



Fue al punto “Quisiera preguntarle señor Secretario, ¿por qué no tomaron en cuenta a Coahuila para el desarrollo de los proyectos de reactivación económica?.



Resulta que lo que todo mundo sabe, pocos se los restregan en la cara a los de la 4ª.T, es que la concentración de recursos está destinada al proyecto del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.



El remate para Coahuila fue hace días, la desaparición de fideicomisos queriendo encontrar aviadores”, corruptelas.



La Senadora de Coahuila llevaba la voz cantante del grupo parlamentario del PRI, lució bien y se oyó mejor, no desaprovechó su oportunidad, lo tenía que decir y lo dijo asumiendo defensa de su Estado sobre todo papel opositor.



¿Dónde andan los agachones, sumisos y arrastradas de los legisladores?.



Como usted diga Sr. Presidente, Sí, señor Presidente, que se jodan a los corruptos de Coahuila. Al tiempo.



Entre prianistas



El ratón es de otro agujero, que si alguien conoce los de casa y no duda en marcarlos es Javier Plata, falso que Ramón Oceguera sea de Morena, él y toda su familia fueron del PRI, después se hicieron Independientes.



Muchos lo deducen y lo comentan, el poner tras las rejas al ex alcalde de Ramos Arizpe no fue otra cosa que no oponerse y no respetar lineamientos políticos, Plata lo hace público y extenso, Ricardo Aguirre también tiene vela en el entierro.



“El Richy”, cuando era panista, antecesor de Oceguera, despidió a su director de Obras Públicas por no acatar la orden de aplicar “diezmo” en las obras.



Del 2010 al 2013 asume Ramón Oceguera y después de este vuelve a llegar Ricardo Aguirre pero envestido de priísta, todos recuerdan aquella revisión de su casa por la Marina, encontrándole varios millones de pesos que no pudo justificar.



Del caso no se supo más, arreglos a otros niveles porque como dijera Plata, “la justicia para los amigos es una para los enemigos otra”.



Hoy Edna Dávalos, esposa del “Richy” es la candidata a diputada del PRI por ese distrito, un asunto de prianistas que se pelean en público y se arreglan en privado.



Agárrense, Javier Plata promete dar cuenta de las cosas que pasan en Región Sureste, el Sherlock Holmes.



Operan a Guadiana



Debe ser porque Armando Guadiana Tijerina está bien bendecido por Diosito y sano, que son cosas menores las que afectan su salud como la reciente operación de su ojo izquierdo.



Al menos así lo reportan en el comunicado emitido, fue intervenido quirúrgicamente de un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo con resultado exitoso, hospital privado al Sur de México.



El fin de semana retoma sus actividades en Coahuila, dice el reporte y bueno como dicen en el rancho de manzanas en Arteaga, “está talludo el viejito” y qué bueno, porque es de los que difieren en las obsesiones de la 4ª.T.



Anfitrión y efectivo



Puede que ser buen anfitrión sea cualquiera, pero efectivo en sumar votos no cualquiera, y si alguien sabe de eso son los Martínez por eso es que en familia y en cortito se le garantizó al candidato del PRI, Ricardo López Campos el voto.



Don Mario, Mayin y Luis saben de la operación electoral, reservados a veces desconfiados pero cuando les piden el favor, porque en política se piden favores, se comprometen apoyar y dan resultados.



Ricardo el candidato en casa de ”Mayin” otro estilo de hacer las cosas.



Líder verde



A una semana que cierren las campañas, a 11 de la jornada electoral, se apareció en la capital el dirigente nacional del Partido Verde Mexicano, Carlos Puente, a darles ánimo y desearles suerte a los candidatos.



Evitar la fatiga, asoleada o cansancio, convocaron a los 16 candidatos en Saltillo sustento una conferencia de prensa y se fue.



Por eso es líder del Verde.