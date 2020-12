27 Diciembre 2020 04:11:00

LOGÍSTICA SIN LÓGICA

Algo raro está pasando con la logística del Gobierno federal para la llegada, distribución y aplicación de la vacuna de Pfizer-BioNtech a México. Tanto en cantidad como en cuestión geográfica, lo “logrado” hasta ahora se aleja mucho del plan que con bombo y platillo anunció López-Gatell hace dos semanas: ni Coahuila ha sido el primer estado en recibir la vacuna, y de las 17 mil 500 vacunas prometidas al personal médico desde el martes pasado, la entidad ha recibido… ¡cero!



UNA SOLA CAJA

Este sábado llegó un segundo embarque desde Bruselas, Bélgica, a la Ciudad de México. Un avión enorme arribó al AICM para dejar una caja con 42 mil 900 vacunas. Quienes siguieron con atención la transmisión en las cuentas oficiales de redes sociales del Gobierno federal pudieron escuchar al vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Daniel Millán, preguntar extrañado al personal que descargó las vacunas “¿Es la única caja?”.

Para como están las cosas, habrá quienes digan que el mentado avión presidencial podría ser utilizado para viajar a Bélgica y esperar un embarque más grande de vacunas para México, que se ha conformado con un par de envíos, uno de 3 mil vacunas y otro de 42 mil, en tanto países como España han anunciado que recibirán 350 mil dosis semanales.





TODO LISTO

Ayer mismo arribó al aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey un embarque procedente de Cincinnati, Ohio, con 8 mil 775 dosis que en teoría están destinadas al personal médico de Coahuila. Están resguardadas en territorio de Nuevo León, y este lunes, a eso de las 5 de la mañana serán liberadas para estar arribando a las instalaciones del 69 Batallón de Infantería en Saltillo alrededor de las 7:00 horas, de donde se hará la distribución al estado, tal como se había programado en un principio.

Por mientras son peras o son manzanas, el Gobierno del Estado y la Sedena ya están preparados, y este domingo se realizará un nuevo simulacro en las instalaciones militares de Saltillo, para que, si no hay otro cambio, el lunes esté asistiendo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís a encabezar la primera aplicación al personal de salud.





LEVANTA LA MANO

Ahora que pidió licencia el senador Armando Guadiana para contender por la Alcaldía de Saltillo y que el Senado llamará al coordinador de delegaciones federales en el estado, Reyes Flores Hurtado, como su suplente, ya hay quienes aspiran a ocupar el lugar del expanista, entre ellos el coordinador del programa Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, Luis Zavala, cuyo único mérito es estar defendiendo lo indefendible en sus redes sociales.

Lo que no sabe es que los astros están alineados para que otro funcionario de la 4T con pasado panista, Néstor Hurtado Vera, se convierta, al menos de manera temporal, en el superdelegado de Coahuila.





JUBILARÁN A MAGISTRADO

El que pasó una triste Navidad fue el magistrado Alfonso Zamora Salas, del Tribunal Especializado en Materia de Adolescentes, luego de que hace unos días fuera notificado de que el Poder Judicial va a desaparecer ese tribunal por el bajo número de carpetas de investigación que se recibieron para juzgar a menores infractores durante los últimos años.

Fue el presidente del TSJE, Miguel Mery, quien notificó a Zamora Salas esta decisión, y que ahora que regresen de la pausa de fin de año, le dirán que cumple en tiempo y forma con los requisitos para su jubilación.





MÁS EN LA CUERDA FLOJA

Por esta misma razón, hay tensión en el Tribunal Administrativo, que encabeza Sandra Rodríguez Wong, porque los mismos abogados que laboran de oficio en el Tribunal, señalan que las magistradas Sandra Miranda Chuey y Yolanda Cortés Flores, y los magistrados Alfonso García Salinas y Marco Antonio Martínez Valero, han dejado de acudir a sus oficinas desde antes de la pandemia. Es decir, no desquitan el sueldazo que perciben, y por como están las cosas y los recortes, puede que les acerquen la lumbre…