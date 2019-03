03 Marzo 2019 04:10:00

Los alcaldes y sus candidatos

ALGUNOS ALCALDES DE MUNICIPIOS pequeños ya comenzaron a perfilar personajes o a analizar a quién podrían perfilar como posible sucesor, en caso de que prospere la iniciativa que hace un tiempo presentó el senador Armando Guadiana…



Y ES QUE A DECIR de los municipios chicos, los alcaldes y alcaldesas ven que el tiempo es corto y solo tendrán sin sobresaltos el primer año de su administración…



PARA EL SEGUNDO AÑO LOS ayuntamientos ya están en campaña para renovar las diputaciones locales y al terminar ese segundo año y para comenzar el tercero, ya están en la siguiente campaña para elegir candidato a la alcaldía…



POR ELLO ES QUE algunos alcaldes y alcaldesas, sobre todo de municipios pequeños, ya ven a quiénes de su gabinete pueden palomear o darle oportunidad de proyectarse…



LO MALO ES QUE algunos alcaldes y alcaldesas ven muy flaca la caballada y caen en un error ya probado y que es una fórmula que los ciudadanos coahuilenses ya han reprobado con voto en mano, el que un alcalde saliente postule a su esposo o esposa…



VEREMOS Y DIREMOS, PERO los munícipes no pueden comenzar a proyectar a sus cónyuges sólo porque de su gabinete no ven a nadie que, como dicen en el béisbol, pueda sacar la bola del cuadro…



III



EL USO DE REDES SOCIALES por parte de los jóvenes de una manera irresponsable ha ocasionado ya que las autoridades pongan mucha atención a lo que sucede en Coahuila, luego de las amenazas que recibiera primero el alcalde Claudio Bres que derivó en arresto y luego libertad condicional a un sujeto de Monclova, ahora un caso se presenta contra el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez y el presunto responsable de esas amenazas, ya detectado también, en la Región Centro de Coahuila…



PESE A QUE SE ha impuesto una sanción ejemplar al caso que se presentó en la primera ocasión, parece que los jóvenes no entienden los riesgos y las responsabilidades de asumir esas posturas de mensajes intimidatorios y amenazantes contra la autoridad o contra cualquier particular…



EL TEMA DE LA SEGURIDAD es prioritario para Coahuila y no se van a confiar de situaciones que se presentan, como ahora este caso del joven de Monclova o la Región Centro que amenazó al fiscal…



III



EN LA PARTE TRASERA DE una empresa cementera y otra de fabricación de estructuras metálicas en el libramiento López Portillo, antes de los yonques, por alguna razón los particulares bloquearon y obstruyeron el cauce natural de un arroyo que se genera desde el sector de Acoros a espaldas de la maquiladora Lear y que descarga una buena cantidad de agua de lluvia cuando se presenta el agua…



POR ELLO ES QUE en materia de Obras Públicas, el que deberá de tomar cartas en el asunto es Anselmo Elizondo para que se libere ese cauce del arroyo natural…



LOS PARTICULARES INVOLUCRADOS SE han culpado entre sí por la responsabilidad, pero la realidad es que son ellos mismos quienes están en riesgo de que cuando se presenten las lluvias intensas, el agua les rebote de lleno en sus límites y salga a la avenida López Portillo, como ya ocurrió en una ocasión hace ya varios años…



ESA OBSTRUCCIóN DE UN cauce natural puede ocasionar problemas y antes de que eso suceda, seguramente atenderá el tema Anselmo Elizondo…



III



LAS AUTORIDADES DE PIEDRAS NEGRAS y del sindicato del IMSS de esta región estarán esta semana en la capital del país para competir con otros municipios y regiones para contratar médicos especialistas egresados de las escuelas del IMSS...



EL ALCALDE CLAUDIO BRES HA generado incentivos en acuerdo con el Cabildo para que a los médicos especialistas les sea atractivo el venirse a trabajar a esta región, pero hay que reconocer que se compite con grandes fronteras que tienen mucho más presupuesto y también desventajas por los salarios que el IMSS paga en esas ciudades que son más elevados, comparado con lo que se ofrece en el Seguro Social para Piedras Negras...



YA SE HA LOGRADO EN otros años traer un buen número de especialistas y será cuestión de, además de los incentivos económicos, también tomar en cuenta la comodidad de vivir en esta frontera…