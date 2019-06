02 Junio 2019 04:10:00

Los antros y el tabaco en Piedras Negras

JAVIER DE HOYOS ALCALDE DE MORELOS se uso a trabajar desde el mismo viernes para ver que necesidades tenían los habitantes de su municipio luego de la tromba vientos tipo tornado que azotaron a esa población…



EL ALCALDE LE APUESTA a que haya también una respuesta de la autoridad estatal y de la Federación para que se pongan a trabajar y envían apoyos a casi un centenar de familias afectadas…



NI QUE DECIR QUE estas tormentas severas que han azotado de manera parcial en los Cinco Manantiales también han afectado a las huertas nogaleras que en esa zona se tiene por decenas de miles de árboles…



POR ELLO ES QUE el alcalde Javo de Hoyos está al pendiente de su población, de las afectaciones y ya se tiene casi listo el balance para que se comience este mismo fin de semana con las reparaciones y ayudas…



NO ES SENCILLO CUANDO arranca la administración, pero a la hora de apoyar a los damnificados el alcalde lograra tener creatividad para conseguir lo que se necesita…



III

LA APLICACIóN DE UN ARANCEL del siete por ciento a los productos que provienen de México y que entrará en vigor en poco más de una semana sin duda tendrá un efecto negativo no solo en la economía mexicana, sino también en la industria maquinadora de exportación y en los precios finales de muchos productos norteamericanos, que se venden en Estados Unidos y que tienen componentes mexicanos…



DE POR SÍ LAS MAQUILAS EN la zona fronteriza de México ven un futuro de dificultades y ajustan sus líneas de producción o las trasladan a otras ciudades, con esta medida de la aplicación de un arancel seguramente muchas deberían de pensar si permanecen en la frontera o incluso si permanecen en México…



LA DECLARACIóN DE BLANCA TAVARES esta semana al término de la reunión de Consejo de Desarrollo Económico de que se perdieron 500 empleos en las últimas semanas en el sector de industria manufacturera de exportación habla de lo que se tiene de futuro, que se complica con este nuevo arancel…



SI BIEN ES CIERTO que se trata de una estrategia que se integra a la campaña de Donald Trump en su intento por reelegirse, lo que podría convertir en temporal dicho arancel del 5 por ciento…



VEREMOS Y DIREMOS PUES, ya que habrá que ver cómo es que reacciona el Senado y el Congreso en donde se pasea el acuerdo comercial que recientemente se negoció…



SOLO QUE EN ESE ACUERDO no se incluyeron las estrategias políticas en la campaña presidencial…



III

EN LA SECRETARíA DE SALUD, el nuevo coordinador de la Jurisdicción Sanitaria el odontólogo Hermilo Rodríguez, debería de comenzar a aplicar la ley antitabaco y no solo mostrarles a restauranteros, que ellos si la cumplen, cómo es que esta se debe de vigilar…



EL PROBLEMA MAYOR DE ESTE tema está en antros y cantinas, en donde todos, simplemente les vale la ley antitabaco y como la autoridad no vigila permiten que clientes echen por tierra esfuerzos que en materia de Salud realiza Coahuila…



LOS RESTAURANTEROS Sí CUMPLEN, si están al pendiente de sus clientes que fuman y los que no, pero en los antros y cantinas ahí sí es una selva, porque nadie los sanciona…



OJALá Y QUE AHORA sí la Secretaría de Salud se ponga a trabajar en ese tema, mismo que no es muy complicado de verificar, con tan solo rondines en los lugares habituales como La Diabla, Centenario, todas las cantinas de la Zaragoza incluidos los centros de apuestas clandestinas que alguien deja operar ahí, más los de la plaza Inova, sin duda que las multas serían interesantes…



III

EN EL SECTOR DE LA colonia Lázaro Cárdenas, muy cerca de Las Argentinas y pegado al bordo norte, se tiene ya proyectado un gran espacio deportivo y gimnasio que vendrá a convertirse en una nueva opción para miles de familias de ese sector, sobre todo jóvenes, niños y adultos, para la práctica de deportes pero en instalaciones de primer mundo…



EL DIRECTOR DE OBRAS PúBLICAS Anselmo Elizondo ya tiene todo listo para en breve lanzar la licitación e iniciar dicha obra que ha requerido de permutas y situaciones necesarias en otros sectores sin que esto represente complicaciones…



LA OBRA SERá DE GRAN tamaño y una inversión de mas de 70 millones de pesos y sí a eso se le agrega que es un sector densamente poblado, los efectos de este tipo de infraestructura es que se tengan jóvenes y niños enfocados en el deporte y con menores probabilidades de ser pandilleros y años después delinquir…



EL EFECTO ES IMPORTANTE DE este tipo de obras, por lo que se debió de valorar en su real dimensión que beneficia no solo a los del sector…