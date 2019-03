31 Marzo 2019 04:10:00

Los atrasos y errores de los recomendados de CFE

LAS QUEJAS Y REPORTES POR atrasos y fallas en el mantenimiento de las plantas termoeléctricas de Nava están a la orden del día y mucho más a los superintendentes, quienes ya no encuentran la puerta ante los errores y problemas que les genera el haber aceptado empresas recomendadas desde la capital del país, pero que son de Piedras Negras…



Y ES QUE A decir de los superintendentes, cuando ellos pensaban que llegaría una empresa italiana con todos sus técnicos y expertos que ya habían trabajado en mantenimiento y renovación de las plantas generadoras de CFE en otras regiones, llegaron pequeñas empresas “recomendadas” a fuerza desde la Ciudad de México por “El Negro”, quien dijo sí para iniciar las obras, pero con las empresas que él señale…



TODO ESTARíA PERFECTO, PERO ¿cómo es que le van a dar obras civiles y eléctricas de una empresa tan importante como CFE y sus termoeléctricas a una empresa que vende muebles de aluminio y vidrio? Ojalá que el delegado del Gobierno Federal tome nota, pues Reyes Flores Hurtado es un personaje que cuida mucho los intereses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en sus nuevos proyectos…



POR LO PRONTO YA los atrasos son visibles y cómo no, pues no es lo mismo instalar gabinetes de cocina y oficinas a realizar instalaciones de equipo por más de 2 mil toneladas de peso y con componentes de alta tecnología…



III



EL ALCALDE DE ALLENDE, ANTERO Alvarado, se la jugará en serio por el reclamo de ser considerado municipio fronterizo e incluso le apostará también por tomar el liderazgo de los municipios como Morelos y Villa Unión, con el fin de que haya una reacción de las autoridades federales y les den beneficios para que se evite el colapso del poco comercio que queda en Allende…



PAGAR IVA DEL 16 por ciento, ISR elevado y gasolina cara cuando se tiene un municipio vecino con todo eso más barato, sólo provocará que los negocios se trasladen al patio de al lado y que el comercio y economía regional se vaya a pique…



POR ESO EL ALCALDE DE Allende, como economista graduado de una universidad de Monterrey, se ha preocupado y se propuso presionar políticamente para que lo tomen en cuenta con esto de los beneficios fiscales fronterizos, pues geográficamente está en la frontera y su población convive de manera directa con la población de los municipios que fronterizos como Nava y Piedras Negras…



PRONTO ANTERO PODRíA CONVOCAR a más alcaldes de municipios afectados y a comerciantes para que se unan a manifestarse en los puentes internacionales de Piedras Negras…



ESO SERíA ALGO PARA llamar la atención, sobre todo cuando en la frontera se tiene la preocupación por el tema migratorio, más el reclamo del presidente Trump y a eso agregarle a un alcalde en huelga de hambre acompañado de más comerciantes y otros alcaldes, pues como que sí podría provocar una reacción de la capital del país…



III



EL QUE SE VIO MUY animado como invitado especial en el Desfile de la Amistad edición 2019 fue el empresario restaurantero Guillermo Berchelman…



CON UN EXCELENTE SEMBLANTE, el exdirector de Fomento Económico del estado para la zona norte de Coahuila y también empresario de las telecomunicaciones por muchos años, se dio el tiempo de asistir a este evento acompañado de su familia…



BERCHELMAN ES UN EJEMPLO DE tenacidad, esfuerzo y sobre todo trabajo en las regiones Norte y Carbonífera de Coahuila, donde ha cosechado muchos triunfos, excelentes proyectos y hoy con toda la experiencia acumulada, aún tiene tiempo de darse la vuelta a los negocios y estar al pendiente de todo lo que se ofrezca…



BIEN POR DON GUILLERMO QUE se mantiene activo e incluso se reúne cada semana con sus amigos de un grupo de los lunes, ahí en la colonia Roma, grupo que ha sido criticado, pero que solo se reúnen para comentar sus experiencias, vivencias y de vez en cuando las dificultades que enfrentan en sus andares empresariales y de la vida cotidiana…



III



NI DUDA CABE QUE el alcalde Claudio Bres tiene las cosas a modo y gracias al cabildeo, pero también a su acierto y decisión política…



NI QUé DECIR dEL logro en materia de recursos federales que ya tiene amarrado, firmado y con proyectos para la ciudad en un año de recursos históricos con casi 700 millones de pesos para obras…



PERO TAMBIÉN HAY QUE señalar otras cuestiones que se ponen a modo por cuestiones del destino político y sobre todo que concuerdan en el ámbito nacional…



NOS REFERIMOS AL PROYECTO del estadio de la desaparecida sección minera 123, donde se tiene desde hace ya varios años pensado ampliar la Plaza de las Culturas, pero que por cuestiones de pleitos de propiedad del inmueble no se lograba aterrizar el proyecto…



AHORA QUé MEJOR QUE un gobierno local y federal que coinciden y también un senador que tiene en cierta forma la titularidad de los derechos de este inmueble que bien podría ser canalizado, donado o vendido al municipio en beneficio de los nigropetenses y de esta forma ampliar la plaza…