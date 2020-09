21 Septiembre 2020 04:10:00

Los bikers y el COVID

En Saltillo sorprendieron los integrantes de varios clubes de motociclistas con una rodada, en donde al final de la misma indebidamente se concentraron cientos de personas…



Este hecho debe servir de experiencia para otras regiones, donde simplemente es costumbre el que se reúnan este tipo de clubes no sólo de bikers, sino de otro tipo como de autos clásicos, camionetas y también para el caso de la zona norte como son Ciudad Acuña y Piedras Negras, muchos integrantes proceden de Texas…



Estas reuniones son un riesgo, por mucho que usen cubrebocas y que haya un cierto control en la reunión, lo que se ve es que por la movilidad regional e internacional, esto podría convertirse en detonante de Covid-19, de un rebrote o de casos que generen decenas o cientos de nuevos contagios…



Este próximo jueves se reunirán en Piedras Negras los integrantes del Subcomité de Salud, en donde incluso se podrían analizar otro tipo de reuniones como las cabalgatas, que de la misma forma se pueden convertir en eventos de alto contagio…



Ojalá que el secretario de Salud, Roberto Bernal, así como el secretario Francisco Saracho, representante estatal en esta zona norte, analicen a detalle con los alcaldes, pues luego de seis meses de restricciones, lo más razonable es que se prolonguen las prohibiciones para estos eventos. Ya habrá tiempo el próximo año para retomar las tradiciones de cabalgatas y las reuniones multitudinarias de integrantes y fans de los clubes de motos y autos…





En Texas bares y cantinas al 75%



Esta semana el gobernador de Texas permitirá que el aforo de los bares y cantinas, así como restaurantes se incremente del 50 al 75 por ciento y eso será dentro de la reactivación que se avanza en el vecino estado…



El riesgo para regiones como la zona norte de Coahuila, es que si en esa ampliación de la capacidad de negocios de servicios se presenta el rebrote como el de Europa que varios países ya viven, el riesgo será para Piedras Negras, donde miles de texanos vienen a diario y muchos de ellos viven del lado mexicano y trabajan en Eagle Pass o regiones cercanas…



Ojalá que el alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, analice bien esa medida y determine lo que mejor convenga a una ciudad que ha sido muy castigada por la pandemia del Covid-19, que incluso a nivel nacional sobresalió muchas semanas por el número elevado de casos que se presentaron…



Esa nueva etapa que alcanzará Texas y que por supuesto se aplicará en Eagle Pass esperemos que no represente un peligro para la salud de los nigropetenses y también de la gente de los Cinco Manantiales…





Tristeza en Comercio de Eagle Pass



Quienes ya ven con tristeza cómo este año de pandemia les arrebató todas las fechas importantes, son los comercios de Eagle Pass…



Se les echaron a perder sus ventas por el 10 de mayo, luego el Día del Padre, el Día de la Independencia de EU, también el cierre de ciclo escolar, graduaciones, el arranque del nuevo 2020-2021 y hasta las ventas por el Grito de Independencia de México, incluso a como se ven los tiempos, ya el arranque de las ventas de otoño han sucumbido ante el Covid-19…



Todo ello por las restricciones de cruce a mexicanos de actividades no esenciales, pero no sólo eso, la planeación del año para el comercio requiere de órdenes de compra desde enero y el primer semestre y ante ello son millones las pérdidas o acumulación de mercancía en bodegas porque ya estaban hechos los pedidos y los clientes y su demanda no existieron…



Viene ya en menos de dos meses el llamado “Black Friday” o viernes negro que sin duda será de los cierres de año más catastróficos para el comercio de Eagle Pass y de muchas ciudades de Texas, pero en especial para la frontera, porque difícil se ve que ésta se abra antes del fin de año…



Sandra Martínez, gerente de la Cámara de Comercio de Eagle Pass, incluso ha quedado sin reacción ante lo que se observó en todo el año y el organismo permanece cerrado, sin estrategia y sin acción, desbordado por las medidas de la pandemia…





Suicidio en Juzgado Tercero de Distrito



El fin de semana, por la noche, un trabajador federal del Poder Judicial, en el Juzgado Tercero de Distrito, se quitó la vida dentro del mismo inmueble, ahí en las oficinas en que laboró por casi una década…



La nota policiaca causó extrañeza y asombro, pero al surgir más datos de este hecho, sobresale que aparentemente la causa de que este profesionista haya decidido salir por la puerta falsa, fue el estrés laboral…



Tras meses de mantener cerradas sus oficinas el Juzgado Tercero de Distrito suponemos que estaba hasta el techo de expedientes y trámites, por lo que el responsable de las oficinas, el propio juez tercero, debía tener ante sí una presión enorme y de la misma forma ésta se las pasó a sus subalternos conforme las oficinas se reabrieron…



Este tema deberá de analizarse, sin duda el sindicato de la burocracia federal seguramente lo hará, pero también debería de hacerlo la Secretaría de Salud de Coahuila, el titular Roberto Bernal, para ver si esto no se replica a nivel local no sólo en la burocracia, sino en el sector laboral, porque los suicidios se han duplicado…