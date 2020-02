01 Febrero 2020 03:10:00

Los cambios en Simas

“Renuncian” a Mario Zamudio en la dirección de Simas Monclova- Frontera, nada más 14 años estuvo bajo el paternalismo de AHMSA o Alonso Ancira, hoy en España, al relevo entra Eduardo Campos Villarreal, empleado de GIMSA.



Un cambio de mando planeado desde hace meses ante la falta de razonamiento de los directivos que no entendían las señales y se aferraban a seguir viviendo en la bonanza.



Un acuerdo consensuado entre los alcaldes como presidentes del Consejo, Alfredo Paredes y Florencio Siller, además de consultarlo con algunos empresarios.



De Eduardo Campos Villarreal se dijo, es un master en alta dirección de empresas dedicado a la atención de la Iniciativa Privada por años. Ahora se encargará de sacar a Simas adelante.



Otra referencia, aunque no se dijo, es que trabaja y es de confianza de Gerardo Benavides, y familiar del Alcalde de Monclova, aunque hubo una terna propuesta.



Zamudio entrega en números negros, con dos proyectos pendientes, el edificio de la dependencia en avenida Sidermex y una planta tratadora de agua al norte.



El que sepa de lecturas entenderá lo del cambio de mandos en Simas.



A propósito, establecieron por cuánto tiempo Lalo Campos dirigirá Simas y toparán salarios de directivos o acaso seguirá la fuga de recursos por esa tubería de diámetro mayor.



Recurso perdido



Un cuento sin final será el asunto del recurso que dice le debe al Hospital Universitario en Saltillo, porque el delegado Federal Reyes Flores, asegura ya se lo pagó.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme no supo dónde quedó la bolita, pero prometió indagar, para saber qué pasó con el recurso.



Esos de la 4ª T., avientan la “bombita”, balconean a los del Gobierno del Estado, sobre todo en faltantes de presupuesto, después guardan silencio.



Como aquella ocasión, mayo 2019, en que la diputada federal Melba Farías, denunció que Rubén Moreira desapareció 70 mdp destinados al IMSS, después no volvió hablar del tema.



Escabroso el tema de presupuesto en salud, se palpa con las deficiencias en las instituciones, lo denuncian los funcionarios, pero no hay castigo para los corruptos.



Pisa base Sonia



La secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, se reunió con empresarios de Monclova y reconoció que hay grupos delictivos en acción y ellos no bajan la guardia.



Refuerzan la Región Norte, Guerrero, Hidalgo, Piedras Negras y se mantienen alerta en los otros.



Los empresarios coinciden que la Seguridad de Coahuila debió encomendarse a otro tipo de perfil.



De la encerrona privada los representantes de Canaco, Canacintra, CMIC y UOEM, se conocerá la percepción personal.



Pura celebración



Se perdieron las cuentas de las veces que el Sindicato Democrático, que representa Ismael Leija, vitorea júbilo por un fallo a favor en el proceso jurídico que enfrentan con el Sindicato Minero y Napoleón Gómez Urrutia.



Les notificarían los abogados que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente la reclamación del Sindicato Nacional Minero.



La titularidad de las secciones 147, 288 de Monclova, y 293 de Nava, quedan en manos del Sindicato Democrático, que ahora dice van por las otras siete secciones.



Ojalá que con esa resolución aprovechando la alegría los titulares del Contrato Colectivo se ocupen de la defensa de los obreros ante la crisis de AHMSA y su posible venta.



Hay reajuste en puerta, y digan lo que gritó “Teto” el que deambula por las calles.