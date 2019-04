06 Abril 2019 04:10:00

Los carboneros y sus quejas

EN LA ESCUELA DE CIENCIAS de la Salud estuvo ayer el rector de la máxima casa de estudios de Coahuila, la UADEC, Salvador Hernández Vélez, quien acudió para la toma de protesta del director de la escuela para el periodo 2019-2022…



INTERESANTE EL DESARROLLO que ha logrado esta escuela en la zona norte del estado, y en donde ha comenzado a rendir frutos en cuanto a que egresen médicos de dicha institución que ahora van a certificarse y a la especialidad…



OJALÁ Y QUE TAMBIÉN YA en breve los directivos de la misma dejen de dobletear chambas, pues ha sido la queja de quienes sí quieren ser catedráticos, ya que por un lado los directivos tienen 40 horas en la Escuela de Medicina y por otro tienen otras 40 horas en otra chamba, ya sea en el IMSS o en el sector salud, lo cual si no es imposible, sí inhumano que algún especialista médico laborara de forma permanente 80 horas a la semana…



A MENOS CLARO ESTÁ QUE en alguna de las dos responsabilidades no cumpliera, como es el caso de quienes son epidemiólogos en el IMSS y también de tiempo completo en la cátedra…



III

EN LA OFICINA DEL DIF de la zona norte las cosas siguen mal y de malas, pues resulta que en días pasados tras una reunión de convivencia de varios empleados de dicha institución, y tras conocerse que ya se avecinan los cambios de titular, varios de los empleados y algunos practicantes o que realizan su servicio social terminaron en una riña…



LO PEOR DE TODO es que una vez que se presentaron esas diferencias y se atendió de mala manera el asunto por parte del encargado de la oficina Valente Eleazar Chávez Reyes, los empleados han comenzado a filtrar información de quién sí y quién no trabaja en esa oficina, lo que sin duda afecta de manera importante a los resultados, pues son programas sociales que maneja el DIF y que deben reflejarse en el bienestar de quienes más lo necesitan…



YA VALENTE ELEAZAR SE va del DIF zona norte, habrá enroques, pero sin duda que debe dejar buen ambiente en la oficina y no todos divididos y con sentimientos encontrados que luego se refleje en un desempeño limitado…



III

LA QUE YA ATIENDE a las quejas por el tema de la velocidad que los conductores le imprimen a sus vehículos sobre el bulevar Las Tinajas, es la directora de Tránsito y Vialidad, Marina Lozano…



PUES RESULTA QUE SE instalaron ayer por la tarde ya los topes o boyas en este sector para que los conductores le bajen a la velocidad, pero como no hubo nada de alertamiento ni la presencia temporal de patrullas para que los conductores advirtieran del recurso instalado en esa avenida, pues resulta que ya se causaron accidentes por las frenadas repentinas de automovilistas y por detrás choques de los conductores de camiones urbanos que también van desesperados por llegar al final de su ruta…



AHÍ QUEDA DE MANIFIESTO que tanto conductores como operarios de camiones urbanos de pasajeros, son los responsables de los accidentes por su imprudencia de manejar a altas velocidades y no respetar los límites y las reglas de tránsito…



PARECE QUE SOLO ASÍ, con topes y con multas es como los conductores entienden, ya que de otra forma van a toda prisa rumbo a su destino…



III

DONDE NO ESTÁN CONTENTOS es en la Región Carbonífera, ni con compras de carbón licitadas ni sin estas compras y el mercado y la economía deprimida…



PUES YA ESTA SEMANA se llegó la fecha de la subasta de carbón para productores de la Región Carbonífera y por un lado la Prodemi con 65 o más productores obtuvieron 165 mil toneladas en la subasta y por otro lado un particular obtuvo el resto, otras 165 mil toneladas, seguramente porque este ofreció un mejor precio, castigó sus ganancias o algo pasó pero ofertó y ganó la otra mitad del total subastado…



LO QUE QUEDA CLARO es que los carboneros quieren todo para ellos, solo ellos, sin que ningún otro de su grupo resulten beneficiados pero ahora acusan de que hubo algo malo en la subasta o que alguien tenía información privilegiada para participar…



LO QUE NO SEÑALAN es que muchos de ellos han sacrificado por décadas a pequeños productores, a los cuales les pagan a un tercio del precio la tonelada de carbón para ellos revenderla a precio normal, ahí nadie dice nada y no se cuestiona…



ESPEREMOS QUE EL SENADOR Armando Guadiana verifique las quejas de los carboneros, pero que también verifique las condiciones de los pequeños productores, los que están en manos de coyotes o de quienes por muchos, muchos años han sido beneficiados con códigos…