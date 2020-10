15 Octubre 2020 03:10:00

¿Los carros votan?

Los cierres de campaña de los candidatos a diputados locales por los distritos 5 y 6, cabecera Monclova y Frontera, se centró en caravana de vehículos distinta ruta y número de participantes.



Cualquiera diría que PT, PRD, PVEM y demás chiquillada quedarían en el intento, quizás no sumarían ni el 3 por ciento para conservar el registro estatal ni una posición plurinominal.



El PAN con Rolando Valle y José Luis Castro hicieron lo suyo, desangelado eventos, una falta de pasión, percibiendo la estrepitosa caída pronosticada por algunos al tercer lugar.



Con todo que César Menchaca de UDC sumó a muchos participantes en la caravana, las encuestadoras no lo ponen ni en tercer lugar, tendrá la experiencia para entender que la política es más que un bonito discurso.



La otra candidata del 6, la enfermera, carga con la sombra de muerte de su padre y sus hermanos, ocultando su nombre, apellidos y una caravana muy apenitas por las orillas de la ciudad.



Los candidatos del PRI pueden decir que tiene el triunfo en sus manos porque lo pregonan o los dicen sus encuestas, en el fondo saben que tienen competencia y carro completo no tendrán.



Si bien es cierto que los carros no votan, las estructuras que tienen algunos partidos tampoco o lo hacen en contra, así que la moneda está en el aire.



El presidente de la República fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pide elecciones limpias en Coahuila, algo que ni al interior de su partido practican, por eso y difícil obtengan los votos de cuando él ganó.



Descontrolados



Como ejemplo de que el partido en el poder, Morena, es tanto el desorden, las ambiciones y la lucha de poder que no pueden reconocer a un dirigente limpio, honesto o sin negativos.



Don Porfirio Muñoz Ledo denunció al diputado Mario Delgado, quien se aferra a quedarse con la dirigencia nacional de Morena, de uso indebido de recursos públicos 400 mdp de la Cámara de Diputados para promocionarse.



Delgado acusa a Muñoz Ledo de acosador y de su participación violenta hace muchos años, cuando era priísta.



Apolvorado



Al que le dieron chance de integrarse al PRI de San Buenaventura fue a Óscar Flores Lugo, quien realizó reunión de apoyo al candidato a diputado local del Distrito 4, Jorge Abdalá.



El ex alcalde no era o no es persona grata para los que cobran en Presidencia Municipal, lo gritan a los cuatro vientos que le aplicaron el destierro político para no incomodar a la Alcaldesa, pero algo sucedió y presumió reunión en su tierra.



El caso es que integró, sumó actores, le faltan los votos el domingo, seguro es que pretenden revertir la derrota anterior, donde le salieron a deber a José Luis Flores Méndez, “El Chapo”, que perdió.



Parten los buenos



Excepcional, único, como una joya valiosa difícil de encontrar, un profesionista de medicina que forjó a pulso el reconocimiento, respeto cariño de miles de ciudadanos y generaciones de familia que necesitaron de sus servicios.



Se ha ido Sergio Garza Ibarra, el médico del IMSS, el de Hospital Los Ángeles, el pediatra que tenía filas de pacientes esperando consulta horas antes del horario de consulta, el del consultorio ahí al ladito de Walmart.



La pregunta ¿por qué él? Un médico único en Monclova y la región, acertaba en sus diagnósticos, atento, amable justo en sus tratamientos, sin que la ambición lo hiciera perder su esencia… porque era un angelote… pero lo necesitaba el Creador.



Difícil encontrar otro doctor como Sergio Garza, casos e historias muchas, todas buenas, deja un hueco difícil de llenar, hará falta a la ciudad. Descanse en paz.