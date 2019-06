26 Junio 2019 04:10:00

Los clavados de la militarizada

QUIEN HIZO MALETAS EN GOBERNACIÓN para irse ahora a colaborar con el director del IMSS, es el exdiputado federal y extesorero de Coahuila, Javier Guerrero…



EN UN TUIT PUBLICADO AYER por la tarde, el brillante economista de San Pedro de las Colonias habló sobre su toma de protesta como secretario general del IMSS, al que calificó como una de las instituciones más nobles del Estado mexicano…



SIN DUDA QUE GRANDE SERÁ LA tarea de Javier Guerrero en su nueva responsabilidad, algo que atinadamente había pronosticado el alcalde Claudio Bres y que en mucho, muchísimo ayudará a Coahuila con los proyectos pendientes que se tienen…



GUERRERO ES UN POLÍTICO con visión, que ha colaborado en dependencias de alta sensibilidad como la Sedesol y en proyectos de restauración como la atención a damnificados en todo el sur del país, experiencia que sin duda les dará un buen respaldo para su nueva tarea en el Seguro Social…



III

POR CIERTO, QUIEN ESTÁ MÁS que contento con la designación de un coahuilense como segundo de a bordo en el Seguro Social es el alcalde de Acuña, Roberto de los Santos, pues espera que el apoyo para acelerar la conclusión del hospital general de Acuña que está a medio abandono en cuanto a la construcción…



LOS TRABAJOS VAN MUY AVANZADOS pero en el presente año la falta de recursos y el responsable de la obra ha fallado en terminar el edificio, para avanzar a una etapa de equipamiento y contratación de personal necesario…



ACUñA LO REQUIERE, ES UNA obra que beneficia no solo a los derechohabientes de esa ciudad, sino de todo el norte y zona carbonífera de Coahuila…



EN OCASIONES DICHO EDIFICIO cuenta con solo una decena de trabajadores, lo que no ayuda a su conclusión a tiempo, además de que los proveedores han dejado problemas en la ciudad…



III

BUENA LA HICIERON LOS que aplican los exámenes y pruebas de admisión en la preparatoria militarizada del Cecytec en Piedras Negras..



RESULTA QUE LA MAÑANA de ayer martes el grupo de aspirantes a ingresar a dicha escuela fueron llevados a las pruebas de “valor” al centro acuático municipal y los jóvenes, de entre 15 y 16 años la mayoría, en uno de los ejercicios deben lanzarse de una de las plataformas de la fosa de clavados, para caer de pie, hacia el agua…



SE INICIÓ LA EVALUACIÓN y una de las aspirantes se lanzó y por mala suerte cayó mal y sintió molestias en un hombro y su espalda, por lo que fue atendida por los paramédicos y llevada a un hospital para su evaluación…



HABRÁ QUE VER SI el capitán Javier Díaz Marchand y el director del plantel se animarían a lanzarse de las plataformas como se lo piden a los aspirantes, porque sin duda que es un ejercicio de alto riesgo, por mucho que el joven diga que sabe nadar…



BUENO, INCLUSO YA EL director de la militarizada un día lo hizo, y a decir de él, estuvo por más de tres días que no aguantaba el cuerpo, las sentaderas y los pies del golpazo…



III

UNA QUEJA QUE HAN puesto los conductores de taxi que no cuentan con una concesión ni auto propio, es que las rentas que cobran hoy por hoy los concesionarios están por las nubes, elevadísimas, como nunca antes y que por ello los taxistas se ven obligados a incrementar los cobros por el servicio…



AL FINAL DE CUENTAS son los usuarios quienes terminan pagando el encarecimiento de la renta que piden los concesionarios a sus choferes, que van de dos mil 500 pesos por semana hasta casos de 700 pesos diarios de renta, lo que se convierte en un servicio caro para quienes pagan el servicio, pues los taxistas cobran 60, 70 o más por cada vuelta…



OJALÁ Y QUE EL director de transporte Félix Jaime Garza les ponga un alto tanto a concesionarios como a taxistas, porque esa actitud es la que le da entrada a servicios considerados como irregulares tipo Uber…



HACE AÑOS FUE EL propio alcalde Claudio Bres quien metió orden en los taxistas, pues había algunos que por estar en la central de autobuses cobraban lo que les venía en gana, hasta 200 pesos por un servicio, y el alcalde impuso tarifas y taxímetros que con el tiempo se han logrado mantener…



HOY NO PUEDEN DECIR que la gasolina es cara, porque la llegada de un concesionario de Chihuahua a la ciudad ha provocado que se bajen los precios en casi dos pesos en el caso de la gasolina Magna…