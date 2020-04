12 Abril 2020 04:10:00

Los comercios y el COVID-19

El 95% de los comercios han cerrado temporalmente por la contingencia del Covid-19 y hoy por hoy, el empleo que generan representa una baja de ingresos para los jefes de familia y trabajadores que ahí laboraban…



Entraremos a la cuarta semana de emergencia en donde se indicó que deberían cerrar y con ello enfrentar en sus posibilidades el pago de servicios, impuestos y por supuesto salarios…



Por más que el Gobierno Federal piense que los comerciantes puedan estar preparados con recursos o capital para una contingencia de este tipo, la realidad es otra y la mayoría de ellos no lo está y hoy enfrenta el despido no anunciado de sus empleados y por supuesto la falta de pago de salarios en muchos de los casos…



Conforme transcurren las semanas, la presión social se incrementará y entonces veremos la capacidad de las instituciones a nivel federal, estatal y municipal para detectar a tiempo qué sucede…



La Canaco en Piedras Negras, presidida por el abogado Carlos González, ya inició con el levantamiento de la lista de solicitantes de apoyos económicos de un paquete que ha ofrecido el Gobierno Estatal y que se aplicará en coordinación con el Gobierno Municipal, lo cual es un principio, pero aún los comerciantes esperan que el Gobierno Federal, a quien le pagan la mayoría de sus impuestos, reaccione…





IMSS Piedras Negras, réplica de Monclova



Con toda proporción guardada, lo que sucede en el Hospital General de Zona 11 es una réplica menor de lo que se vive en Monclova, donde el 80 por ciento de los casos que se registran en la ciudad tienen su origen en el nosocomio de dicho instituto…



En el caso de Piedras Negras incluso se podía asumir que proviene de Monclova, aunque eso no ha sido aclarado por las autoridades, pero si consideramos que nueve de 14 casos son de personal médico, pues vemos que de nueva cuenta el contagio no es comunitario, sino en el propio hospital…



En ese sentido el director médico de dicho hospital, Tomás Solís, deberá de insistir en la capacitación y sobre todo que los médicos no se confíen a la hora de atender pacientes, algo que seguramente ya lo tienen muy en cuenta, pero que algo se relajó y con ello se tienen hoy varios contagios en ese nosocomio...



El IMSS es una institución que de mucho sirve en la atención a la salud de los nigropeteneses, donde se atiende a la mayoría de la población, pero también ahí se deben de cuidar los protocolos, pues hoy no se trata de padecimientos que se curen con naproxeno o paracetamol…





Aislamiento en Pascua



Todos los paseos habituales en donde las familias en Pascua festejan esta fecha serán fuertemente patrullados por las distintas corporaciones, en la búsqueda de que las familias hagan su parte en el aislamiento social y el llamado #QuédateEnCasa…



Los adultos en su mayoría han entendido esta medida, pero será principalmente los jóvenes quienes no entienden la medida y sobre todo el riesgo que representa el no respetarla…



El director de Seguridad Pública, Luis García García, apoyado por la Guardia Nacional y la Sedena, realizarían recorridos en toda la región desde los parajes del Río Escondido y el Río Bravo, así como otros de las zonas ejidales como en Jiménez y Zaragoza…



Los paseos estarán cerrados y aunque algunas familias pueden hacer su festejo en zonas cerradas, la mayoría deberían entender la urgencia sanitaria y guardarse en casa, respetando la cuarentena y sobre todo evitar más contagios, romper la ola de transmisión y así evitar que el sector salud de nuestra región se sature…



Las cifras van en aumento en cuanto al número de personas con el Covid-19, no por ello debemos confiarnos en que la problemática ha sido superada…





Paisanos hicieron caso



Por el flujo que se ha visto en las carreteras, de poca afluencia de viajantes con placas texanas o en general de Estados Unidos, podemos afirmar que los paisanos entendieron el mensaje lanzado por los gobernadores del noreste en el sentido de que esta temporada de Pascua no visiten México por su salud y la de sus familias…



En los puentes internacionales y en las garitas o puntos de inspección en este fin de semana se observaron escasos vehículos circulando porque ya estaban advertidos, pero también por la conciencia que generó para frenar la pandemia el gobernador Miguel Ángel Riquelme y sus homólogos de Tamaulipas y Nuevo León, quienes lograron llegar con ese mensaje para que los paisanos no se convirtieran en otro factor de riesgo y contagio…