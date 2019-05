29 Mayo 2019 04:10:00

Los efectos de AHMSA en Coahuila

INCERTIDUMBRE, PREOCUPACIóN Y SOBRE todo enojo, causó este tema del congelamiento de las cuentas bancarias de AHMSA que deja en el limbo el futuro de 20 mil familias directas y otras tantas indirectas por las fuentes de empleo que se ponen en riesgo ante esta acción que no midió el alcance y sus efectos, para fines de primero exigir la reparación de un daño antes que poner en peligro tantas fuentes de empleo y regiones completas de Coahuila…



PRESIDENTES DE CáMARAS DE Comercio, empresarios, comerciantes, proveedores, todos serán afectados y sus consecuencias de la medida serán en base a lo que se dure este conflicto, pues es un tema de la compra venta de una empresa con Pemex, pero no de todo un consorcio que da empleo a decenas de miles de personas…



SIN DUDA QUE EN Monclova, la Región Carbonífera y la zona norte de Coahuila se verán afectadas, pero sobre todo se tiene ante sí un panorama oscuro para el sector productivo por el efecto en cadena que esto provocará para muchos comercios…



AúN SE TENDRá QUE ver hasta dónde llega el efecto del arresto de Alonso Ancira allá en España ante la rapidez con que actuaron en este tema la Fiscalía General de la República y la Interpol…



III



EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIóN animal de Texas, en sus oficinas de Eagle Pass y el condado de Maverick, ya han advertido que no capturarán el cocodrilo de más de tres metros que deambula entre los puentes internacionales, además de que no descartan que haya más de estos animales, una pareja hembra, macho y hasta crías, lo que le da entrada a la posibilidad de que en este hábitat natural de los lagartos o cocodrilos, estos se reproduzcan y el rio, como lo comentamos, tenga ahora esta trampa estilo medieval para frenar en algo los intentos de cruce de los migrantes…



EL SHERIFF DEL CONDADO de Maverick, Tom Schmerber, quien por cierto comenzará a sonar en campañas políticas para reelegirse en el cargo, pues en noviembre inicia el proselitismo y hay dos o tres que aspiran a competirle y por ello es que estará muy atento a ver cómo vienen las cosas…



SE ENTIENDE QUE EL TEMA de las quejas de los propietarios de ranchos por los daños y afectaciones que el ritmo de 400 migrantes que cruzan por día por esta zona les preocupe, por lo que el sheriff deberá de ver por esos intereses pues de una buena respuesta y apoyo depende el mantenerse en el cargo…



III



QUIENES YA COMENZARON A desesperarse por el tiempo que tienen rezagados o atorados en la frontera de Coahuila para buscar el asilo político, son los migrantes africanos quienes, luego de huir de zonas como El Congo que están en guerra civil, ya se arriesgaron al más puro estilo de los migrantes centroamericanos a cruzar sin documentos y en masa por el río Bravo…



AYER UN GRUPO DE 15 migrantes africanos se lanzaron al río, entre ellos niños pequeños, para luego alcanzar el lado norteamericano y una vez detenidos se acogen a una solicitud de asilo político…



PERO EN EL CASO DE los africanos la cosa está más sencilla para ellos, pues a la hora en que los encargados de las deportaciones buscan iniciar los procesos de repatriación, se encuentran con que las embajadas no contestan, las embajadas no existen o los países simplemente no tienen representaciones que hagan esa labor, por lo que los africanos se quedan a vivir de forma especial en Estados Unidos…



POR ELLO ES QUE el trabajo del empresario Héctor Menchaca, convertido en Cónsul municipal para llevar el control de los solicitantes de asilo político, debe de ser cada día más importante y hacer que no se salga de control el fenómeno porque eso puede afectar la buena marcha de este proceso de recepción de migrantes…



ACA DEL LADO MEXICANO incluso ya se aplican limitantes en cuanto al número de días que pueden permanecer en un albergue, porque la fama difundida del buen trato, atención y comodidades de que gozan los migrantes ha provocado que miles más quieran llegar a nuestra ciudad…



III



EN NAVA EL ALCALDE Sergio Velázquez Vázquez, inició un serie de apoyos y programas a los propietarios de huertos nogaleros para evitar la propagación de una plaga que podría afectar los cultivos en los Cinco Manantiales…



EL PROGRAMA HA SIDO MUY bien recibido por los nogaleros que tuvieron en el 2018 un año bueno en cosecha pero menos bueno en cuanto a precio…



AHORA YA SE PREPARAN PARA no caer en manos de coyotes o de comercializadores que los quieran sacrificar en el precio pero que ellos venden bien vendido el producto a los mercados a donde llevan su nuez de excelente calidad…