01 Noviembre 2020 04:10:00

Los engaños de Morena en Coahuila

A pesar de las resoluciones de tribunales electorales en cuanto a tumbar la primera lista tramposa de diputados pluris de Morena en Coahuila, donde el esposo de la dirigente estatal quedaba en segundo sitio de dicho listado, los dueños del partido se saldrán con la suya…



Y es que ayer determinaron que el que Francisco Javier Cortés Gómez sólo esté en el cargo de diputado hasta el mes de marzo y luego de tres meses, renunciará por motivos de salud y quedará el suplente…



Casualmente, el suplente de Cortés Gómez es el esposo de la dirigente de Morena en Coahuila…



En verdad que si con esos argumentos pretenden convencer a los ciudadano de que Morena es la opción alternativa, sin duda que deberán de esforzarse más y que no les gane la ambición política…



Eso le pasó al PAN en Coahuila en su momento, en donde los compadres del que en esos 12 años mandaba en Los Pinos se apropiaron del albiazul pero nunca para fortalecerlo, sólo para sus intereses personales y ahora ven un instituto político desmoronándose en cada elección y con militantes distinguidos o traidores saltando para salvarse políticamente hacia otros partidos…



En Coahuila, Morena, al igual que el PAN en su momento, sus líderes solo buscan su beneficio personal y cuando los que tienen poder para marcar el paso dejan hacer lo que quieran a los dirigentes, la cosa se encamina a resultados como el del pasado 18 de octubre…





Cuando en la Aduana “no te merecen”



El que llegó, según él, a despedirse y a “entregar” el cargo fue José Luis Peña, exadministrador y exempleado de Aduana…



El lagunero, quien quedó fuera ya de la AGA, se reunió con algunos agentes aduanales como los de BRECA para platicar y despedirse de sus amigos, de con quienes trabajó muuuuuy a gusto y sobre todo contento…



Peña no sólo vino a hacer entrega del cargo a quien lo sucede en esa alta responsabilidad, sino también a advertir que, según él, la Aduana se les va a desplomar porque él y su gente ya se van y que no podrán funcionar igual que en los casi dos años que estuvo al frente…



A decir de los que estaban en la parrillada con cortes finos, Peña les dejó bien claro que se arrepentirán de haberlo echado de la Aduana, incluso se envalentonó y advirtió que su gente les hará mucha falta…



Qué bueno que su gente también renunció, aunque es extraño, porque el de todas sus confianzas, un colaborador que era el único que entraba y salía sin tocar en su oficina, un subadministrador, dicen que se quedará por cuestiones personales a vivir en Piedras Negras. Que igual y echa raíces aquí, aunque no sabemos si será para trabajar en el tema de comercio exterior o para seguir haciendo lo que hacía en la Aduana…





Entendimos mal la reactivación



Hace meses que el gobernador Miguel Ángel Riquelme lo ha dicho, sin que buena parte de la población lo entienda correctamente o lo comprenda a conveniencia…



Y es que el ejecutivo estatal ha señalado de manera permanente que la gente que se ha contagiado o que ha dado positivo a coronavirus, no es la que está en el trabajo, la oficina o en el comercio, sino la que está en la reunión social: En la carne asada, en el convivio, en la alberca, en la quinta con amigos o en el bar…



Estos son los que no entendieron la reactivación, la que se refiere a que podíamos retornar al trabajo los que habían parado o estaban en home office, pero eso no quería decir que podríamos reactivar las reuniones sociales…



Hoy Coahuila está a punto del colapso en sus instalaciones hospitalarias para atender a pacientes Covid y si eso sucede, lo peor se verá en las colonias, en las casas, no en los hospitales…



Si el sistema hospitalario se colapsa las autoridades le tendrán que invertir más a hospitales o áreas Covid o la gente comenzará a fallecer en sus casas, afuera de hospitales donde no los puedan atender o en su defecto comenzarán a peregrinar por clínicas y hospitales públicos en súplica para que internen a sus familiares…



Entendamos, hay que usar cubrebocas, guardar distancia, atenderse si tiene síntomas y no salir de casa si no es necesario…





Canaco, nuevas estrategias de comercio



El que ya prepara una serie de cursos de capacitación y entrenamiento para socios de la Cámara es el abogado Carlos González…



Y es que con la nueva normalidad los negocios deben evolucionar. Si, sólo aquellos que tienen las herramientas y por ello es que el presidente de la Canaco ya prepara una reunión con especialistas quienes darían orientación y enseñarán a los socios y no socios a que aprovechen las ventajas del internet, las redes sociales, las ventas en línea y sobre todo, puedan competir en un mercado en el que se debe de innovar…



Muchos han intentado, sin duda, las redes sociales y el comercio electrónico, pero también hay que ver que otros no tienen los elementos ni el dinero para diseñar una página web, promoverse en redes sociales o promover los negocios ante la nueva realidad…



Ya en breve se darán detalles de esto pero sin duda que será de gran ayuda porque hoy más que nunca, la realidad es diferente y la forma de hacer comercio, también…