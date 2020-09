20 Septiembre 2020 03:10:00

Los errores del pasado

LOS ERRORES Y CORRUPCIÓN del pasado, los sigue pagando el pueblo a dos años de gobierno de López Obrador, con innumerables errores, sigue siendo pretexto exculpatorio la corrupción, caprichos y deshonestidad.



PARECIERA que los errores, robos, extorsiones y abusos de autoridad de presidentes y autoridades anteriores, es motivo para perdonar los del actual presidente y varios personajes de su administración.



CASUALMENTE el gobierno actual cuenta en sus filas a muchos funcionarios de ese oscuro pasado corrupto, pareciera imposible deshacerse de ellos, andan de chapulines en cada gobierno que llega al poder.



LA FRASE TÍPICA del por qué antes no decían nada, nunca falta, 80 años de robar y ¿hasta ahora se fijan? La verdad eso no es cierto, México siempre ha alzado la voz y lo sigue haciendo hoy.



MUCHOS DE sus hoy férreos críticos fueron grandes promotores en su campaña y no es que los hubiera comprado algún partido opositor, simplemente se sintieron decepcionados.



A CASI DOS años de la administración de López Obrador, se cuentan por decenas sus errores y voy a enumerar algunos



EL AVIÓN ETERNO. Una de las promesas de López Obrador fue deshacerse del avión José María Morelos y Pavón, como no lo pudo vender, obligó en una barata tamalada en Palacio Nacional a empresarios, luego a sindicatos, trabajadores, finalmente compró con dinero público una tercera parte de sus cachitos y ni así se vendieron en su totalidad.



LA SALUD. Desde la desaparición del Seguro Popular pasando por la falta de medicamentos para niños con cáncer, ha provocado cientos de fallecidos, falta de insumos para personal médico ante el Covid-19, al día de hoy somos el país número 4 a nivel mundial con más de 72 mil muertos.



LA ECONOMÍA. Desde el 2019 se observaba ya una desaceleración del crecimiento económico en México, pues durante el año pasado el PIB Nacional se contrajo -0.3%, situación que continuó hasta inicio del 2020, donde se registra un decrecimiento de -2.2% anual y de -1.2% el último trimestre.



LOS PRONÓSTICOS para el PIB mexicano en 2020 no son muy alentadores, el Fondo Monetario Internacional estima que la economía de México se contraerá -10.5%, el Banco Mundial pronostica -7.5%, y la OCDE, -8.6%. Ha sido tan mal año, que el Presidente pidió no hacer caso al PIB y medir el bienestar, pero cómo hacerlo con 10 millones más de pobres.



NI EN 2009, que fue el peor año en décadas la economía cayó tanto como lo que se espera para el 2020. Aún faltan cuatro años más de un gobierno inexperto, basado en caprichos. Por eso es necesario que sigamos alzando la voz y recordándole que esperamos resultados positivos.



LA CORRUPCIÓN no ha disminuido, compras directas sin licitar, proveedores privilegiados, el huachicol no ha disminuido, funcionarios federales acusados de enriquecimiento en tan solo 2 años, el pretexto exculpatorio es el mismo, antes no decían nada, como si eso fuera un permiso para robar.



LAS RENUNCIAS son el pan de cada día, desde que inició la actual administración federal, funcionarios renunciaron a secretarías, a institutos y a organismos autónomos.



LAS ÚLTIMAS RENUNCIAS ocurrieron por parte de Mónica Maccise (Conapred); Ana Cristina Laurell, quien era subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, y Mara Gómez Pérez (CEAV) así como Jiménez Spriu al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



OTRA RENUNCIA QUE CAUSÓ revuelo fue la de Víctor Manuel Toledo, ex titular de Semarnat, cuando en plena mañanera y frente al Presidente de la República externó que la 4a. Transformación era puro cuento. 15 días después Toledo leyó un documento en el que dice que renunciar fue una decisión suya y de su familia, que estuvo exenta de toda implicación política.



SE TRATA de personas, líderes de opinión y connotados periodistas que iniciaron con AMLO convencidos de su Transformación y que hoy se han convertido en una piedra en el zapato, y no se ve que vayan a callar por algún convenio económico.



MANEJO DE LA PANDEMIA. Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el peor ciudadano de México, no respeta la ley. No respeta el buen gobierno, no sigue indicaciones que su equipo de Salud daba a la población.



DESAPARICIÓN DE los órganos autónomos. En su primer año de gobierno, el presidente López Obrador lanzó varias críticas contra organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) amagó con desaparecer a más de 100 de estos órganos a través de una reforma a la Constitución.



SI LAS COSAS no son a su modo y con sus reglas, los órganos autónomos no tienen validez ante él. Volvemos a los tiempos en los que el poder se concentraba en una sola persona y recordemos que el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente.



ADIÓS ENERGÍAS LIMPIAS. La política energética federal está marcada por cancelación de licitaciones petroleras eléctricas y mineras, que han puesto en alerta y foco rojo inversiones extranjeras. Recordemos en un recorrido por la Rumorosa, cuando señaló e indicó que esos abanicotes afeaban la naturaleza, era un importante parque eólico.



2021 SERÁ un mal año para México, con una reducción en el presupuesto sin precedentes, una economía con 2 dígitos a la baja, alza en la inseguridad, falta de credibilidad en los mercados extranjeros y por si fuera poco, con una reducción en la recaudación fiscal al menos del 50% derivado de la crisis Económica y falta de empleo.