13 Diciembre 2019 03:10:00

Los fantasmas de AHMSA

El negocio de las constructoras fantasmas o “chupasangre” de AHMSA salieron a relucir en la crisis de la empresa, al no estar consolidadas como empresas no pudieron cumplirle a los trabajadores ante la falta o retraso de pago de la acerera.



AHÍ TIENEN el mitote que hicieron los trabajadores de constructoras HLM, Jacsa, Recssa y otras que sin pensarla dos veces dejaron a su suerte los trabajadores sin afrontar la responsabilidad como patrones.



El asunto es que ante la denuncia ante la junta de Conciliación y Arbitraje de un grupo de trabajadores siguieron la huella de la empresa para buscar a los patrones y ¡oh sorpresa! el domicilio en Sabinas es una casa habitación.



De siempre se supo que cualquier político, amigo o conocido de los que ahí mandaban en AHMSA podría hacer su negocio, que no es lo mismo que prestar el servicio, sangrar a la empresa, llenarse la bolsas de billetes sin importar el cómo.



Por alguna razón directivos de la empresa se comprometieron con los trabajadores de la constructora “fantasma” a darles solución de pago el lunes… será acaso que el patrón es del grupo de cuates o pariente de directivos.



Cual si fueran líderes de colonia a los trabajadores los conformaron con una despensa y un bono, calmando su inconformidad y esperen tranquilos hasta el lunes.



UN MEJOR 2020.



Lo diría Jorge Ancira que al 31 de diciembre 2019 dejan saneado o al menos libre de adeudo a proveedores a AHMSA mientras que en el 2020 harán importantes inversiones.



Al parecer, y aunque no han despedido a empleados de sueldo pachón, les dio resultados la reducción de costos, eficiencias, ahorros operativos, venta de activos, créditos y recuperación del precio del acero entre otras.



El financiamiento de chinos en un proyecto de coquizadora será algo que le dé respiro a la acerera, entre otras cosas que resultan ser un programa fríamente calculado.



Por el bien de Monclova ojalá y resulte el plan, sin duda sería un gran logro para los Ancira.



EL AMOR DE ZAMUDIO A SIMAS



Una razón de peso muuuy considerable mantiene a Mario Zamudio, aferrado a la Dirección General del Sistema Intermunicipal de Agua cuando ni su edad, ni sus resultados y menos los ciudadanos quieren que siga ahí.



Un día más de protesta de la gente de Morena se hizo frente a edificio de Simas, exigiendo la salida del grupo de directivos que se pusieron altísimos salarios que causan desequilibrio económico que arreglan cargándole aumentos al usuario.



La realidad en Simas es que cualquier ciudadano con el sueldote de Zamudio y compañía harían mejor papel, pero el viejito está aferrado a quedarse hasta que de AHMSA le digan que se vaya.



El Simas es del pueblo y resulta que éste no está conforme con que ganen mucho, siempre estén en crisis, los aumentos de tarifa constante y la modernización del sistema no se consigue.



ENFERMAN A ALCALDESA



Y no era para menos, después de la balacera de aquel sábado en Villa Unión cualquiera que fuera autoridad en el pueblo le hubiera dado un preinfarto, la alcaldesa Narcedalia Padrón aguantó unos días pero hace días la hospitalizaron.



La única referencia que dan es que presentó un “cuadro delicado de salud” y no dieron, al menos públicamente, mayores detalles, aunque los de por allá dicen que hay cosas raras.



Se dice que son varios los alcaldes que están en el dilema de continuar al frente de la administración pública por situaciones extrañas que se han suscitado alrededor de sus familias.



La presión de gobernar es una, la de la inseguridad es otra, y una amenaza de plano es difícil que alguien la aguante… porque hay ocasiones en que ni siquiera avisan.