16 Enero 2021 03:10:00

Los honestos de la 4ª T

Y los supervisores “servidores de la Nación” dónde estaban cuando el diputado local de Morena, Francisco Cortés Gómez, recibió la vacuna antiCovid en el ISSSTE de Piedras Negras, donde era administrador, ahora dicen que aún es.



Los funcionarios de la 4T pregonan el “NO robar, NO mentir y NO traicionar”, y se la pasan señalando la corrupción e influyentismo de otros, pero al sorprender al diputado local vacunándose justificaron de todo.



Que si lo anotaron en la lista cuando era administrador del ISSSTE, que porque aún es administrador del ISSSTE al no llegar el relevo, pero no hay ni pretexto ni justificación válidas.



Y como “Pancho” es aborrecido en el ISSSTE, le tomaron foto aplicándose la vacuna, la circularon y desató el enojo de usuarios de redes sociales.



Golpes bajos



La lucha interna entre los de Morena no terminará y arreciará después de la designación e imposición de candidatos a las alcaldías, luego que conocerse que las encuestas son manipuladas y todos se metieron a la tómbola de la suerte.



El primer desactivado es el licenciado Ariel Maldonado Leza del grupo de las hermanas Miroslava y Hortensia Sánchez, al que se le fue la candidatura.



Viene el contragolpe, Hortensia, en su papel de mandamás, pide equidad de género en Saltillo para desplazar a Armando Guadiana, quien busca ser candidato.



En Monclova, los militantes de Morena, movidos por influencias del sur, apoyan a Rosa Nilda Arocha, quien hoy se registra como candidata a la alcaldía de Monclova, y si es otra la candidata van en contra, es aviso.



Y no es quiénes quedan sino quienes ganan, las encuestas son a modo y aún las otras que pronosticaron el triunfo de Morena en octubre y no le atinaron, veremos.



Registro de 38



Si no hay cambio de última hora, el PRI hará oficial su lista de candidatos a la alcaldía en los 38 municipios tras el registro hoy, después de las 16, de precandidatos ante los órganos internos de los comités municipales.



La Región Centro quedaría así: Monclova, Lupita Murguía; Frontera, Bella Esmeralda Alemán Reyes; Castaños, Rolando González; San Buenaventura, Hugo Lozano.



En Sabinas hay un infiernito que puede agarrar vuelo si no logran persuadir a Remberto Hernández, dirigente del PRI, de esperar mejores tiempos



Liñán por el PAN



El abogado Javier Liñán recibió la aprobación del CDE del PAN de su registro como aspirante a la candidatura por la alcaldía de Frontera.



Todo apunta a que Javier logró lo que otros no habían podido, agrupar a todos los liderazgos de grupos dispersos que les impedido ganar en las últimas tres elecciones.



Rodrigo Rivas, Ramiro Liñán, Amador Moreno o Armando Pruneda, que para el caso es lo mismo, saben que se unen y recuperan espacio o quedan fuera del ámbito político por otros tres años.



En rojo, rojo, rojoooo



Sin esperar que lo declarara en sus conferencias Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en el Gobierno Federal, Coahuila entró en semáforo rojo frente al Covid-19, y desde la semana pasada.



Los “daltónicos” no saben distinguir colores ni entender la señal, los pensantes ignoran señales y alertas sólo resta esperar a los humanos civilizados y responsables acatar las restricciones para bajar contagios y muertes.



Razonen, el coronavirus y su nueva cepa, siguen presentes.