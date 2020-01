17 Enero 2020 04:10:00

Los independientes dividen

Lo más interesante del proceso electoral que ya ha iniciado es ver quiénes del PRI intentarán cobijarse ahora en otro partido o incluso ser independientes, porque ya varios piensan y analizan el costo de una campaña y le esfuerzo que se requiere…



Habrá qué ver hasta dónde a partidos como el PRI, Morena y el PAN les conviene o no que la votación se diluya, que aparte de que se espera una votación reducida esta se reparta entre expriístas y expanistas independientes más los partidos tradicionales o con respaldo de estructura…



Ahí es donde se pueden dar sorpresas, que podrían ocasionar en el Congreso algunos lunares aislados de diputados independientes…



Por lo pronto esta semana acudieron dos personas ante Juan José Muñoz Martínez para pedir informes para preparar la papelería e intentar reunir los requisitos para irse por la libre, por la candidatura independiente…



Recuerden que algunos ya tienen experiencia, otros son expriístas y expanistas, aunque de estos últimos pocos están dispuestos a trabajar, pues su característica en cada campaña que han vivido como albiazules es que siempre dejan solo al candidato que abanderaba al PAN…





Caso Purón, libre implicado



Mientras en el Juzgado Penal de Piedras Negras, ayer por la tarde uno de los dos detenidos implicados en el homicidio obtuvo su libertad condicional luego de que fuese reclasificado el delito de homicidio calificado a sólo cómplice…



Es decir, el ex militar Juan Bosco Hernández Tovar obtuvo ya su libertad ante esta situación ya que no se pudo sustentar el homicidio calificado porque no se comprobó que los haya ayudado o facilitado el recurso para cometer el asesinato…



Ahora el exmilitar radicará y deberá reportarse por los próximos 8 meses en los juzgados de Jalisco en una libertad supervisada…



Otro de los implicados que está detenido ya purga una condena de 8 años de cárcel y ante ello sólo queda ver si en el mediano o largo plazo, los hermanos Érick e Ignacio Arámbula Viveros, son localizados y detenidos….



La recompensa de 10 millones de pesos a quien proporcione información sobre el paradero de estos exmilitares que ayude a su captura sigue vigente, aunque no se ve interés en darle mayor difusión a nivel nacional más que la que ya se ha dado desde hace 18 meses…



Hasta hoy no se conocen las causas de este homicidio o los motivos que hayan provocado el lamentable hecho, aunque presumen algunos, la realidad es que hasta que se arreste a los autores materiales se podrá conocer el porqué…





Javier Guerrero en Piedras Negras y Ciudad Acuña



El secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Javier Guerrero, visitará hoy desde temprana hora la frontera de Coahuila, específicamente Piedras Negras y Ciudad Acuña…



El algo funcionario del IMSS primero sostendrá reuniones en el Hospital General de Zona 11 de Piedras Negras para luego trasladarse a Ciudad Acuña, en donde realizará un recorrido por el edificio del hospital de zona que se construye allá y que lleva un gran avance…



También es importante mencionar que Guerrero García se reunirá con empresarios de la región norte ante quienes hablará de la importancia de su participación para que este proyecto se concluya y entre en funcionamiento lo más pronto posible…



El sector productivo, los patrones, son un factor determinante para el nuevo hospital y por ello es que el Secretario general del IMSS hablará de temas específicos con ellos…





Roberto Bernal en el Chavarría



Temprano en Piedras Negras se tiene programada la visita del secretario de Salud, Roberto Bernal, quien atiende un recorrido de supervisión para ver detalles y aspectos que involucra el tema del INSABI…



Con el fin de no verse sorprendidos, el titular de Salud de Coahuila estará con médicos y administrativos del hospital general y ver las carencias, oportunidades de mejora y las ventajas que este nosocomio tiene y aprovecharlas de la mejor manera…





Siguen fallas en Villa Unión



La que no para de problemas es la alcaldesa de Villa Unión Narcedalia Padrón Arizpe, ahora pretende que trabajadores del municipio renuncien al pago de su vacaciones y aguinaldo, esto luego de que las arcas municipales se encuentran en cero, pero eso sí, los aguinaldos y sueldos de ella, sus familiares y regidores se han pagado puntualmente…



La alcaldesa mantiene desde hace ya tres quincenas suspendido el sueldo a un grupo de 10 trabajadoras, quienes se manifestaron porque dijo que Padrón Arizpe les pidió que firmaran un documento donde renuncian a sus derechos…



Incluso los quejosos denunciaron que aunque no es esa su función, aparte de apoyar en los escuadrones viales, la alcaldesa los ha enviado a limpiar edificios municipales como condicionante para el pago de sus vacaciones…