01 Diciembre 2019 04:05:00

Los informes de Gobierno

Por: Gerardo Blanco



Los meses de noviembre y diciembre son tierra fértil para escuchar que las y los servidores públicos rendirán ante la ciudadanía el informe de gestión –conocido también como Informe de Gobierno, de resultados, de labores o de actividades– del cargo público que ostentan.



Por ejemplo, el día de hoy 1 de diciembre el presidente López Obrador rendirá su primer informe (para algunos el segundo) en el Zócalo. Así estaremos escuchando de gobernadores, senadores, alcaldes, diputados federales y locales.



Sin embargo, la mayoría de las ocasiones los informes de labores son todo menos eso; se distorsionan por los servidores públicos para utilizarlos como plataforma con el fin de impulsar su imagen, promocionarse, informar sobre proyectos a futuro e incluso para destapar aspiraciones políticas por venir.



Por otro lado, a este tipo de eventos suelen acudir políticos, empresarios, líderes sindicales, funcionarios y estructuras partidistas, menos la ciudadanía, a quien verdaderamente se debe comunicar los resultados de Gobierno.



Los informes de gestión, como ha sostenido reiteradamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tienen la finalidad de comunicar a la ciudadanía la auténtica, genuina y veraz actividad de la función encomendada en el orden constitucional y legal.



Estos se encuentran regulados en el Artículo 242, párrafos 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice: “el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”.



Como podemos ver, con el fin de que los servidores públicos no promuevan su imagen personal con recursos del erario, la ley establece parámetros para que los informes se ajusten a un contexto meramente informativo y no sean manipulados para un beneficio electoral.



Por ello, los informes solo pueden realizarse una vez al año fuera del periodo de campaña electoral, exclusivamente se podrán promocionar durante 13 días, y únicamente en el espacio geográfico que le corresponde al servidor público.



Esto último, es para evitar que, por poner un ejemplo, el Gobernador de Yucatán promueva su informe en estaciones y canales con cobertura en Coahuila o Sinaloa; o un diputado local de Nuevo León informe de sus resultados en medios de comunicación en el estado Jalisco, Colima o Baja California Sur; es decir, en sectores territoriales donde no gobierna.



Un caso emblemático fue el de Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas, quien, al presentar su informe de labores en aquella entidad, inundó de propaganda gran parte del país, con un fin meramente electoral.



En este sentido, el propio TEPJF ha determinado que el contenido de estos informes debe estar relacionado con la materialización del actuar público, ya que aun cuando puedan comprender datos sobre programas, planes y proyectos atinentes a esa labor, deben relacionarse con las actividades desarrolladas durante el año que se informa, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo concreto.



De modo que la inclusión de la imagen, voz o símbolos que gráficamente identifiquen a quien lo rinde, deben ocupar un plano secundario, sin que sirva la difusión del informe como un foro renovado para efectuar propaganda personalizada que pueda influir en la sana competencia entre las fuerzas y actores políticos. (Tesis LXXVI/2015).



Todo esto parece no importarles a muchos. Claudia Sheinbaum se inventó un informe por sus primeros 200 días de Gobierno en la Ciudad de México, mientras AMLO se sacó de la manga el informe de actividades a un año del triunfo electoral, el pasado 1 de julio.