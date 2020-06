03 Junio 2020 04:10:00

Los maestros y la pandemia

Luego de analizar los escenarios para el retorno a clases en el próximo ciclo escolar, si el semáforo en verde lo permite, la Secretaría de Educación de Coahuila sin duda va a tener todo un reto para completar la plantilla de maestros, si se toma en cuenta que un buen porcentaje de los profesores son catalogados de alto riesgo…



Es decir, cientos de profes en el estado padecen de hipertensión, diabetes, sobrepeso y otras enfermedades crónicas que los convierten en población de riesgo y no podrían retornar al frente de grupo, por lo que deberán echar mano de los jóvenes graduados de las normales que están listos, pero decepcionados del sistema…



Y es que este año la Secretaría de Educación dejó colgados de la brocha a muchos profes que cubrían interinatos y sus pagos de varios meses simplemente nunca llegaron…



Por ello el titular de la SEC, Higinio González, deberá de diseñar muy bien el esquema bajo el cual deberá traer a interinos a cubrir cientos, o tal vez miles, de plazas de maestros que no podrán retornar por el tema de salud a las aulas…



Las opciones ya se han planteado, incluso el darles un año de descanso o licencia y para el siguiente ciclo escolar, allá por junio del próximo año, ver cuál es el panorama para analizar su situación…



LEOCADIO Y LOS PAROS TÉCNICOS



En el sector maquilador de Piedras Negras la reactivación no arranca en forma y menos si consideramos los paros técnicos que han anunciado más empresas, lo que se considera una preocupación, pues aunque se asegure que no habrá despidos, la realidad es otra…



Maquiladoras como Regal y Fasco han convocado a su personal de alto riesgo, es decir mayores de 60 años o que padecen una enfermedad crónica, para negociar con ellos el que se tomen dos semanas de vacaciones o en su caso irse ese período en paro técnico a 50% del sueldo…



La cosa no es sencilla, si consideramos que las familias vienen de 10 semanas sin ingresos completos, muchas con descuentos de préstamos de vivienda o Fonacot y su condición económica es precaria, por ello podrían no soportar otro paro de actividades y de ingresos recortados…



La labor de Leocadio Hernández en el diálogo, como dirigente sindical regional, ha sido buena para evitar conflictos, pero la presión social de las familias es en verdad una bomba de tiempo…



La carga que enfrentan miles de trabajadores del sector manufacturero y del comercio es pesada y más cuando, sin pensarlo, ya se avecina el nuevo ciclo escolar, con lo que ello representa en gastos…



PANORAMA LIMITADO

A LOS NOGALEROS



Preocupados están los nogaleros de la región por el tema del agua, la escasez tras una sequía que ya demora tres años y el agotamiento de los mantos, en donde ya se buscan culpables podría provocar estragos mayores…



Por ello es que tanto los nogaleros como los ganaderos buscan un diálogo más constante y directo con José Luis “El Chapo” Flores, secretario de Desarrollo Rural, para la gestión de recursos y apoyos, aunque hay que ser sensatos, la situación en esa dependencia es precaria por la desaparición de los programas federales…



Ante esto, peor la cosa para los nogaleros si el mercado asiático sigue cerrado y más por la intermediación de compradores norteamericanos, lo que ubica el precio del producto sobre los 65 pesos el kilo, muy lejos de aquellos excelentes 120 pesos o más por kilo que se pagaron hace unos años…



METE MANO AL BOLSILLO DE VIAJEROS



Eagle Pass no soportó el recorte de sus ingresos por los peajes de puentes internacionales y de impuestos a las ventas y ayer se anunció que a partir del viernes se incrementa el cobro de 75 a 80 pesos…



Eso en parte aliviará la preocupante situación que guarda el alcalde texano Luis Sifuentes, quien ve pasar las semanas y las cosas no se componen en cuanto a la pandemia y menos se vislumbran posibilidades de que los cruces se normalicen…



Por ello es que en breve deberán de reunirse con dirigentes de las cámaras empresariales, de los abogados y también de Fomento Económico de Eagle Pass, como es el empresario Morris Libson, para analizar y plantear estrategias a seguir ante la crisis que desmorona los empleos y negocios en esta frontera…