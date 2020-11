12 Noviembre 2020 04:10:00

Los más buscados

Fuerte el desplegado que circuló desde mediodía en redes sociales: “Se buscan. Traicionaron a Coahuila”, señala el mensaje, acompañado por las fotografías y datos de los diputados federales coahuilenses que el martes por la noche, o votaron a favor del recorte presupuestal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Coahuila, o se abstuvieron, o simplemente no acudieron a la sesión legislativa correspondiente.

Como se podrá imaginar, se trata de Miroslava Sánchez Galván, Luis Fernando Salazar Fernández, Diego del Bosque Villarreal, Francisco Javier Borrego Adame y Melba Farías Zambrano. Los primeros cuatro morenistas votaron con la línea de AMLO; la monclovense, cercana a Javier Guerrero García, se abstuvo.



Aún hay más



Pero los de Morena no son los únicos que, desde la perspectiva de empresarios, alcaldes y el Gobierno del Estado traicionaron a los coahuilenses al aprobar por un proyecto que le dejará al estado sin 2 mil 500 millones de pesos el próximo año.

También es el caso de José Ángel Pérez Hernández, el diputado federal que un día milita en el PAN, al otro en el PT, más tarde en Encuentro Social, para finalmente volver a las desnutridas filas del Partido del Trabajo, votó a favor del recorte.

En San Lázaro quedó claro que Pérez Hernández hará cuanto sea necesario por complacer a López Obrador, a cambio de la candidatura de la Cuatroté para alcalde de Torreón el próximo año. ¿Iluso?



Les van a cobrar factura



Los coahuilenses tienen memoria y no olvidarán las justificaciones del diputado morenista Luis Fernando Salazar, por apoyar el Presupuesto Federal 2021, que le significará a Coahuila perder más de 2 mil millones el año entrante, en rubros básicos, como salud.

Y mientras “El Hooligan” invierte su tiempo en lucir sus costosos outfits deportivos, dijo en Torreón, de donde por cierto quiere ser alcalde, que siguió la línea de AMLO por la crisis del coronavirus y porque los ingresos disminuyeron, de ahí que los mexicanos se deben “abrochar el cinturón”, pues es tiempo de “vacas flacas”.

Por cierto, el exNiño Azul, que no vive en el error y suma kilómetros pegado a la ubre gubernamental, estatal y federal como senador por el PAN y ahora diputado por Morena, aseguró haber gestionado 3 mil 800 millones de pesos para la primera etapa del proyecto Agua Saludable para La Laguna, lo cual, según los enterados, es fake news.



Ni un voto a López



Y entre los más buscados también está Silvia Guadalupe Garza Galván; la panista no acudió a la sesión, pero no por falta de ganas, sino por aislamiento obligado al ser sospechosa de Covid-19. “Pero algo debe quedar claro”, aseguró la monclovense; “jamás le daría un voto a López Obrador”.



Coronavirus en la Narro



El ´buitre mayor´, Mario Ernesto Vázquez Badillo, rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), dio positivo a Covid-19 y por lo tanto los médicos lo mantienen en aislamiento domiciliario, aunque se encuentra en condiciones de salud suficientes para trabajar desde casa.

Por cierto, quizás agobiado por la nueva ola de contagios que cada vez estrecha más el círculo de amigos, familiares y conocidos, el Marqués se equivocó al señalar que Luis Alfonso Carrillo, director de Salud Pública municipal, forma parte de la estadística de contagios. Por fortuna, el doctor Carrillo se encuentra en plenitud y cumple puntualmente con las tareas en el Ayuntamiento y en el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.



Buenas relaciones



“Hablando de la inminente victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, trascendió la relación cercana del coahuilense José Ángel Rodríguez Canales, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, con elementos clave en el equipo de confianza del próximo Mandatario norteamericano.

El excoordinador de la Facultad de Jurisprudencia fue estudiante destacado del ahora presidente electo del vecino país, y de su jefe de Gabinete, Ted Kaufman, cuando cursaba una materia de políticas legislativas durante sus estudios de maestría en la Universidad de Duke.

Poco a poco se empieza a saber de las buenas relaciones de coahuilenses en los Estados Unidos, y esta, nos aseguran, es primerísimo nivel.



En el ranking

Y sobre el Índice de Competitividad Urbana 2020, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el que Saltillo, Piedras Negras, Monclova su zona conurbada con Frontera aparecen en el ranking de las mejores ciudades del país, un tuit del máster Luis Carlos Plata: “Torreón iba a ser primer lugar nacional, pero se chingó la rodilla”.