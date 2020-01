01 Enero 2020 04:10:00

Los mejores deseos

Una foto del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís marinando la cena de Año Nuevo es la imagen con que despidió ayer sus publicaciones del año. La escena lo muestra en la cocina, con su familia y acompaña la imagen dando gracias por esos momentos, ponderando la convivencia con los seres queridos.



Seguramente entre sus propósitos estará mejorar el bienestar de los coahuilenses y el deseo de que cada familia en esta demarcación territorial pueda disfrutar de esos mismos momentos de gozo. Sin incertidumbres laborales, ni amenazas por la inseguridad, ni preocupaciones por la salud de un familiar o por las ausencias.



Esos también son los mejores deseos de este Marqués.



Las reglas cambian

Cual Big Brother electoral y como si se requiriera de hacer el juego político más complejo, este 1 de enero inicia el proceso para renovar al Congreso local, actualmente bajo la batuta del udecista Emilio de Hoyos Montemayor. En principio, su calendario y reglas serán distintos, lo que, en suma, perjudica a los candidatos independientes, beneficia a las mujeres y acorta las campañas, con lo que, digamos, gana el ciudadano.



En principio, es un periodo electoral mucho más corto, ya que en lugar de iniciar en noviembre, por decisión del propio Congreso se recorrió dos meses, lo que perjudica a los candidatos independientes, que tendrán solo 15 días para conseguir los requisitos y 25 días para recabar firmas. Además, la regla 50-50 fue modificada, por lo que podrá haber sobrerrepresentación femenina en la siguiente legislatura, es decir, no podrá haber menos de 50% de diputadas, pero sí más de la mitad de ellas.



Las precampañas se reducen a 25 días, cuando antes eran de poco más de un mes, y las campañas este año serán de un mes con 10 días, cuando en otros procesos llegaban a los dos meses. Y finalmente, también se reducirá el periodo de reflexión del voto, que en procesos anteriores era de una semana, pero en 2020 será de tres días, pues las campañas concluirán el 3 de junio, y el día de la votación será el 6 del mismo mes.



Narcedalia

Luego de especulaciones y declaraciones de regidores de oposición de que la Alcaldesa de Villa Unión, Narcedalia Padrón Arizpe, vivía en Estados Unidos y que había abandonado el puesto, hizo su reaparición con fotos tomadas en Saltillo y citando a dos sesiones de Cabildo.



La foto de la Edil en redes sociales, acompañada de Luis Fernando Aguirre Rodríguez, secretario general del PAN, fue la prueba de ello; sin embargo, los rumores de que se irá continúan por parte de la oposición, que le apuesta a que las ausencias por enfermedad hayan sido solo una pantalla.



Su salida de la Alcaldía sería la prueba fehaciente de que el estado de derecho que aparentemente existe en la entidad, estaría resquebrajándose.



Prescripción

No cabe duda de que el tiempo todo lo cura, y alargar procesos y extender el aburrimiento juega en favor de la corrupción, pues ahora resulta que aquellas denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado en 2010 y 2011, podrían prescribir, incluyendo las que están relacionadas con el tema de la megadeuda.



Todo ello porque no han tenido una evolución judicial, afirmó el titular de la ASE, Armando Plata Sandoval, ya que la prescripción de manera general aplica en cinco años, pero cada que se abre un proceso de investigación, una carpeta en ese sentido es cuando empieza a correr nuevamente el término de prescripción.



Señaló que la otra hipótesis para cerrar una investigación es la caducidad, cuando la autoridad es omisa en presentación de denuncias o investigaciones, con lo cual caduca la acción fiscalizadora.



Consejo familiar

Más que Consejo Político, la foto del presidium de la reunión tricolor en Arteaga parecía la del brindis de Año Nuevo, pues en ella figuran el exalcalde Jesús Durán, su hermano Everardo Durán, actual Alcalde, y Ramiro Durán, hijo de Chuy. Todos ellos presidiendo la última sesión del Consejo Político Municipal del PRI.



También forman parte del Consejo la esposa de Jesús Durán y otros familiares, lo cual no resulta extraño, pues no hace más que cumplir con el dicho de pueblo chico, infierno grande, pues cuando inicie el próximo proceso electoral, los apellidos no sólo saldrán a relucir sino a confundir al electorado y no se sabe si para bien o para mal.



Primera mujer

Otro proceso también a punto de iniciar es la renovación de la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, misma en la que ya se ubica a la catedrática Marisol Díaz Valencia como una probable tiradora, de la que dicen que aunque no tiene el apoyo de las profesoras de Juris, tiene todo el respaldo del priista Alfio Vega.



Díaz es catedrática de la institución desde hace 22 años, y de participar sería la primera mujer en 75 años, desde la fundación de la Facultad, en ocupar el cargo de directora y la lucha será encarnizada, pues aseguran que Alfonso Yáñez está aliado con el hermano de Javier Guerrero, Baltazar, con Reyes Flores y el notario Oceguera para incursionar en la lucha por la misma posición.