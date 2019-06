11 Junio 2019 04:10:00

Los migrantes deportados de EU

SIN CONFIARSE, EL ALCALDE de Saltillo, Manolo Jiménez, está por recibir un pedido de cinco vehículos blindados que se incorporarán a las tareas de seguridad y prevención del delito en los próximos días…



CON LA GESTIÓN DEL estado, los vehículos fueron adquiridos y procesados en una empresa en Santa Catarina en donde ya se ven los logos y las numeraciones de cada uno de ellos…



HABLAMOS DE QUE EL alcalde Manolo Jiménez no se confía ni se sienta en sus laureles por haber obtenido en la última encuesta de INEGI una posición líder en materia de percepción de la seguridad en su municipio…



ASÍ ES LA FORMA EN que se debe de atender el tema, siempre alerta, siempre con inversión, sin descuidar los aspectos que son preponderantes para que las cosas no se salgan de control…



COAHUILA VIVIÓ MOMENTOS DE conflicto y de angustia a finales de la década pasada y principios de la actual y para no retornar a esas preocupaciones, como si ha ocurrido en otros estados vecinos, se mantiene el trabajo de prevención, capacitación y equipamiento…



SERÁN AL MENOS CINCO unidades más que el Grupo de Reacción tendrá a su disposición para prevenir el delito y atender sobre todo asuntos de alto impacto…



III

LAS QUEJAS EN EL HOSPITAL Salvador Chavarría han resurgido de nueva cuenta y parece que requerirá de la intervención del coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, Hermilo Rodríguez…



Y ES QUE AHORA RESULTA que ya no saben qué hacer con los médicos de guardia, quienes a la hora de aplicar criterios para la atención de pacientes que llegan a Urgencias, simplemente no los revisan y los mandan a su casa sin más…



A DECIR DE LOS QUEJOSOS, un médico que despachaba en la guardia nocturna fue cambiado para evitar correr riesgos con él por su actuar limitado y ahora hace lo mismo pero en el turno matutino…



EL TEMA YA ES DEL conocimiento del doctor Hermilo Rodríguez y se espera que se tomen cartas en el asunto antes de que las consecuencias sean graves…



EL HOSPITAL SALVADOR CHAVARRÍA ha enfrentado serias situaciones y hoy se hace un gran esfuerzo en abasto de medicamentos, en disponer de médicos y tener las instalaciones funcionando al 100 por ciento como para que se arriesgue en un tema como es el de atender de forma irresponsable a los beneficiarios…



III

AYER EN SESIÓN DE Cabildo rindió protesta como regidora del Cabildo de Piedras Negras la maestra Paloma Garza, integrante del partido Nueva Alianza, tras ser designada en el Congreso como quien sustituye a Sonia Villarreal en esa silla que no quiso ocupar como excandidata de la primera minoría…



CUANDO SE CONOCIÓ EL tema allá en Saltillo, que el Congreso se decantaría por la maestra integrante de Nueva Alianza fue lo que seguramente desanimó a la ahora exsecretaria del PRI municipal a no seguir en su labor desde esa trinchera…



COMO EL METERLA A FUERZA al cabildo desataría un pleito legal entre el PRI y Nueva Alianza, el tricolor optó por no pagar ese desgaste y decidió aceptar lo que el Congreso y conforme a la ley correspondía…



AHORA TOCARÁ A LA maestra Paloma Garza trabajar en conjunto con los otros regidores del PRI y PANAL para alcanzar una mejor representación para la población en ese órgano de gobierno municipal de Piedras Negras…



III

NO CABE DUDA QUE Piedras Negras deberá de prepararse y así lo hace, para nuevas etapas en el tema migratorio, nuevas situaciones y sobre todo buscar estrategias que ayuden a que esa repatriación como tercer país seguro no convierta a nuestra ciudad en una en la que las cosas caminan mal…



SI BIEN COMO LO SEÑALÓ Héctor Menchaca, empresario y funcionario municipal que se encarga del enlace entre Piedras Negras y el departamento de Aduanas de Estados Unidos en Eagle Pass para el tema de asilo político, con la Guardia Nacional en el sur y los retenes en todo el país se frenará el flujo de migrantes con destino a la frontera, también hay que reconocer que se deberá de tomar en cuenta que habrá repatriaciones de centroamericanos y de personas de otras nacionalidades hacia México para esperar su respuesta a la solicitud de asilo. Habrá qué ver lo que hará nuestro país y en especial el Instituto Nacional de Migración con aquellos a los que Estados Unidos rechace su solicitud de asilo…



LAS COnSECUENCIAS SON VARIADAS, no está claro y Piedras Negras no se confiará ante los escenarios que vienen…