09 Mayo 2019 04:10:00

Los migrantes que cruzan en taxi

EL DIRECTOR DEL ISSSTE A nivel nacional luego de hacer una evaluación de la obra de remodelación y ampliación de la clínica de Piedras Negras, se encontró con toda una serie de irregularidades que ya hacen entendible el porqué del atraso enorme en esos trabajos…



LA OBRA, DIJO EL DIRECTOR, estuvo de origen mal diseñada, mal planeada y peor supervisada, por lo que eso ocasionó que todo saliera equivocado…



ANTE ELLO LUIS ANTONIO RAMÍREZ Pineda ha sido claro en señalar que se evaluarán todos los detalles y se licitará de nuevo la obra para su conclusión…



ADEMÁS DENTRO DE ESTE compromiso de dejar listo el hospital para que entre en operación de forma plena, señaló que el plazo será de seis meses para que todo se termine…



AHÍ SE VERÁN BENEFICIADOS no solo los derechohabientes de Piedras Negras, sino también de los Cinco Manantiales gracias a esa gestión del alcalde Claudio Bres, del senador Armando Guadiana y del delegado Reyes Flores Hurtado…



NO CABE DUDA QUE en este sexenio federal, Piedras Negras tendrá mucho, pero mucho cariño presupuestal…



III



EL QUE DE PLANO no quiere aparecerse en público es el secretario de Inclusión y Desarrollo social, Francisco Saracho, pues anduvo de gira por la zona norte de Coahuila, pero nada más sus delegados lo vieron y en alguna que otra reunión de patio…



LOS MOTIVOS SE DESCONOCEN pero Saracho le apuesta más a difundir sus fotos vía Twitter y otras redes sociales a que dichos eventos sean públicos…



LOS PROGRAMAS SOCIALES SON muy importantes y así lo han señalado de forma oportuna los encargados de los mismos en cada región, por lo que la difusión ha sido constante como por ejemplo de la tarjeta “La Mera, Mera” la cual ha tenido una excelente respuesta en Piedras Negras, en donde ya se cerró la lista de beneficiarios y se mantiene el registro de nuevos solicitantes para el caso de que algunos se den de baja o cambien de residencia a otra región de Coahuila o estado…



POR LO PRONTO SARACHO ANDUVO por Piedras Negras, luego en Nava y más tarde se fue a otra región del estado en donde se reunió para platicar con los beneficiarios y también, por supuesto, con su equipo de trabajo…



III



QUIEN APROVECHÓ UNA VISITA A Piedras Negras con Cruz Roja internacional para sostener además un desayuno con integrantes del Centro de Justicia Penal fue el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara…



EL DOCTOR EN DERECHO SE reunió con los jueces de este distrito judicial acompañado de sus delegados de la región norte, ante quienes platicó de temas diversos en un ambiente muy cordial…



MUCHO INTERÉS Y TRABAJO hay entre ambas instituciones, como son la Fiscalía y el Poder Judicial , y más desde que entró en vigencia la aplicación del sistema penal acusatorio y oral…



AL FINAL DEL ENCUENTRO, seguramente el fiscal les dejó claro que hay que trabajar siempre muy bien por Coahuila, siempre con apego o conforme a derecho…



III



MUY EN CLARO HA dejado Paúl del Rincón a los grupos de migrantes que intenten engañar a las autoridades para ingresar de forma irregular a Estados Unidos y solicitar asilo político o humanitario..



Y ES QUE ESTA SEMANA hubo dos incidentes con migrantes venezolanos y cubanos, quienes en auto particular, rentado o comprado y en un taxi cruzaron la guardarraya y luego intentaron entregarse para pedir asilo…



LA ACCIÓN PUSO EN RIESGO las buenas relaciones y la operatividad de Piedras Negras Eagle Pass como frontera y por ello es que los migrantes serán atendidos de acuerdo a protocolo, comparecerán ante un juez y serán deportados de forma casi inmediata….



ESA ACCIÓN HA PROVOCADO que ahora las filas se hagan más lentas todavía, pues ahora se revisan desde antes de la guardarraya en los puentes todos los vehículos particulares o de taxi…