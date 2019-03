06 Marzo 2019 04:10:00

Los migrantes que siguen en Piedras Negras

EN EL TEMA DE LOS migrantes la situación sigue muy riesgosa para quienes llegan a la frontera e intentan cruzar sin documentos…



PERO NO SOLO ESO, sino que además se arriesgan a que sean secuestrados por bandas de polleros o que su permanencia en la frontera sea prolongada en tanto se tramita su asilo político…



UNA GRAN LABOR, CALLADA y sin aspavientos es la que realiza el empresario Héctor Gerardo Menchaca, quien tiene a su cargo el enlace entre migrantes y las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Eagle Pass, donde se inicia el proceso de trámite del asilo…



PERO EL DETALLE ESTá en que hay que atender del lado mexicano, en tanto no son llamados a Corte, a los migrantes centroamericanos o de muchos otros países…



LOS HAY CUBANOS, VENEZOLANOS, de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, algunos de África y de otras regiones que ya se tienen identificadas como expulsoras de migrantes…



EL DRAMA ESTá CASI en cada uno de ellos, con una historia que compartir, que vienen solos, con su pareja o con hijos y esposa a enfrentar una odisea luego de semanas o meses de viaje en donde cruzan una o varias fronteras…



HOY EN PIEDRAS NEGRAS hay entre 100 y 150 migrantes en albergues, pero todos los días llegan más y se acumulan, en espera de este cruce para pedir asilo…



III



EL DIF COAHUILA, LA PRONNIF y otras instituciones como la Secretaría de la Mujer deberían investigar o acercarse a la iglesia Testigos de Jehová en Villa de Fuente, donde existe la posibilidad de que no sea una sola la víctima de abuso por parte de un integrante de esa institución religiosa…



EN SU COMPARECENCIA, LA víctima que ya denunció el caso contra un tipo de esa congregación, señala la posibilidad de que haya más personas afectadas y que hayan sido agredidas por este sujeto y que por temor no lo denuncien…



POR ELLO ES QUE la Fiscalía del Estado y la Pronnif, de Yezka Garza, deberían de intervenir para que se esclarezca este tema que podría ser un caso mucho más grave…



LA VÍcTIMA SE ANIMó A denunciar luego de que el consejo de ancianos que gobierna esa asociación religiosa no hizo nada, sólo fue enterado y se quedaron sin acción porque el denunciado los controla o estos lo protegen, según la afirmación de la denunciante…



OJALÁ QUE SE intervenga a fondo por este caso y si hay más personas afectadas que se lleve a juicio al presunto responsable…



III



AL MÁS PURO ESTILO IRRESPONSABLE, la gasera Trafusa que opera en Nava sobre el bulevar Aeropuerto, quiso ampliarse sin permiso, como se ha hecho costumbre entre algunas empresas del ramo, para operar decenas de pipas de gas con doble tanque en el exterior de sus enormes instalaciones…



TRAFUSA QUISO ACTUAR EN forma ventajosa y de no ser por los vecinos, nadie se habría dado cuenta hasta que ya se hubieran ampliado…



ESTA SEMANA YA TENíAN en su terreno contiguo más de 30 pipas de gas, según ellos vacíos, algo que no se puede comprobar, además de un taller que está pegado a las viviendas, en el cual reparan tanques y pipas de gas con riesgo para los vecinos…



EL ALCALDE SERGIO VELÁZQUEZ Vázquez instruyó de inmediato al director de Protección Civil para que les pusiera un alto a Trafusa y que frenaran su ilegal expansión, además de que retiraran sus pipas…



III



QUIEN YA LANZó LA CONVOCATORIA para que se inscriban en la Universidad Benito Juárez, es la abogada Mirthala Barrera…



AYER INFORMó QUE ya SE tiene listo el proceso de inscripciones para el próximo ciclo escolar a iniciar en agosto en una sede alterna…



SE ESTIMA, SEGÚN LA Directora de Bienestar, que se tenga una capacidad de entre 180 y 200 estudiantes, quienes tengan interés y vocación por carreras enfocadas en las ciencias sociales…



ADEMÁS PARA HACER atractivo el estudiar en esta universidad, todos los que se inscriban tendrán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales para que no fallen a las clases por recursos para transporte o alimentación…