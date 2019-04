27 Abril 2019 04:10:00

Los migrantes y la seguridad de Piedras Negras

CASI UN MIGRANTE SIN VIDA han sido recuperados del río Bravo en la presente semana y si consideramos que son más de 300 los migrantes que se lanzan a intentar cruzar sin documentos por el cauce del río para meterse a Estados Unidos, esa cifra sin duda aumentará día con día…



EL FENÓMENO DE ÉXODO de migrantes de Centroamérica nos impacta en la frontera y no solo en cuanto a los peligros que los migrantes corren a la hora de cruzar México y particularmente cuando van a cruzar hacia Estados Unidos, pero también hay que reconocer que el elevado número de población flotante va a impactar en materia de seguridad o provocará que las autoridades locales, en este caso el municipio y el estado, destinen cada vez más y más recursos para atender migrantes y para contener a los que deambulan por las calles y que se pueden convertir en estadística delictiva…



PIEDRAS NEGRAS ES UNA ciudad planeada, que crece de manera ordenada y así lo entiende y lo quiere mantener y mejorar el alcalde Claudio Bres, pero hay que ver la dimensión del problema, que requiere de que se refleje el actuar de las autoridades federales y estatales…



III

LA REACTIVACIÓN DEL CONSEJO de Desarrollo Urbano en Piedras Negras será de mucha utilidad y de vigilancia para el crecimiento de nuestra ciudad, luego de varios años en que esas decisiones se habían concentrado solo en la figura del alcalde en turno…



Y ES QUE SI bien el alcalde puede tomar buenas decisiones, a la hora de consultar al consejo, donde participan cámaras empresariales, empresarios y especialistas todo se vuelve más sencillo y se analiza con mayor claridad en cuanto a cómo y dónde debe de crecer la ciudad…



EL RESPoNSABLE DE OBRAS PÚBLICAS, Chemo Elizondo, sin duda puede tener la visión de donde se requieren nuevos servicios y Simas en materia de abasto de agua y drenaje, pero además de eso ese crecimiento debe ser en orden…



MÁS DE UNA DÉCADA DE trabajo ha costado que Piedras Negras tenga una de las más bajas tasas de vivienda informal del país y de la frontera y eso se debe de mantener, porque así los dineros públicos ser usan de forma más eficiente y no en problemas generados por crecer en el desorden, como se ve en todas las ciudades fronterizas de Chihuahua y de Tamaulipas…



III

ACOMPAÑADO DE MUCHOS AMIGOS, de la gente de Villa de Fuente y de parte de su familia que viajó desde Nueva Rosita, ayer por la tarde el padre Juan Armando Renovato celebró 35 años de vida sacerdotal…



UN MINISTRO RELIGIOSO CATÓLICO muy apreciado en Piedras Negras, que ha ayudado a fortalecer siempre la Diócesis y la fe católica, que está presente en todas las actividades que se requiere y que siempre, desde que se instauró esta ciudad como sede de la Diócesis fronteriza, ha sido uno de los sacerdotes en que más se apoya el obispo Alonso Garza Treviño…



EN UNA MISA EMOTIVA, luego de la cual se realizó un modesto convivio con los asistentes y familiares, el padre Renovato agradeció a los asistentes y a quienes lo felicitaron vía redes sociales, en persona o por teléfono, pues sin duda es un personaje comprometido con la comunidad…



VA DESDE AQUÍ NUESTRO reconocimiento a Juan Armando Renovato, un sacerdote que ha trabajado por nuestra ciudad desde el templo que le han asignado en cada ocasión, lo mismo hizo en sus inicios cuando estuvo en la Región Carbonífera, en Cinco Manantiales y en Acuña…



III

LUEGO DE QUE CASI concluye la depuración de cuentas de beneficiarios de tarifas con descuento en el Simas de Piedras Negras, sobre todo a clientes pensionados, jubilados o con alguna discapacidad, el gerente de la paramunicipal, el empresario Teodoro Rodríguez, ha detectado que de 13 mil 800 cuentas que se tenían registradas con este concepto de descuento, hasta este momento, casi al final del recuento, se han actualizado solo cinco mil 400 y la cifra podría llegar a seis mil…



ESTO REPRESENTA UNA SITUACIÓN de que el 57 por ciento de quienes pagaban tarifa subsidiada ya no pertenecían a ella, pues eran hijos o familiares de algún pensionado o jubilado que ya no había en ese domicilio…



ESOS CASI SIETE MIL usuarios que se normalizan en sus tarifas representarán también la depuración financiera del Simas, sobre todo en este primer trimestre del año que está por enviarse ante el consejo de Simas, presentarse al Cabildo y enviarse al Congreso…