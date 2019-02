27 Febrero 2019 04:10:00

Los migrantes y la seguridad

APENAS SE RELAJó UN poco la vigilancia en Eagle Pass y los problemas comenzaron con el tema de los migrantes…



POR LA ZONA DE El Quemado, que colinda con el ejido El Moral, se detuvo a un grupo de 90 migrantes de Honduras que caminaba por ese sector y que fue detectado por las cámaras de monitoreo de la Patrulla Fronteriza…



LO EXTRAÑO ES QUE nadie del lado mexicano se dio cuenta de que este grupo se aventuró por El Moral a ese cruce, que hayan sido seguramente concentrados en casas de seguridad para luego intentar el tráfico de personas por esa zona..



VEREMOS QUé DICE EL jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Paul del Rincón, porque seguramente en ese grupo se arrestó a alguno de los polleros o traficantes para que se comparta la información con Coahuila o con la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración para enfrentar ese fenómeno…



NO HABíA TERMINADO EL día, cuando en los puentes internacionales en su parte baja detuvieron a otros casi 50 migrantes que se cruzaron a un islote en el río Bravo y luego fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza…



NO SE TRATA DE QUE se arreste o no a los migrantes, sino que esa actitud de intentar cruzar sin documentos a ese país vecino nos podría acarrear problemas de inseguridad en el futuro próximo a nuestra frontera y a nuestra convivencia…



LA SEGURIDAD NO SE PUEDE relajar ni en Coahuila ni en el lado texano, por el bien de ambas fronteras y por la seguridad de los migrantes, varios de los cuales ya han fallecido ahogados en estas últimas semanas…



III

EN VARIOS CíRCULOS EMPRESARIALES de Piedras Negras empiezan los comentarios sobre la necesidad de que nuevos actores entren a la escena política, ya que los cuadros en varios partidos políticos son escasos, por no decir nulos, en el lado del tricolor un nombre del cual ya hemos dado cuenta en este espacio es el de Alberto Espinoza “El Pachorro”, quien a pesar de que está en Saltillo laborando en una empresa privada, una semana sí y otra también está en el terruño nigropetense…



“PACHORRO” ES BIEN VISTO POR diversos sectores de su partido y ajenos al mismo, vamos a ver qué resulta en los próximos días, si buscan a alguien ahí lo tienen, dicen e insisten en algunos grupos internos del tricolor…



YA HA TENIDO EXPERIENCIA en Saltillo en el servicio público, donde colaboró en la administración municipal de Jericó Abramo Masso y también en el Simas de la Región Carbonífera en donde tuvo un destacado desempeño…



III

DONDE YA SE ANALIZA la solicitud de pedir el apoyo al estado, es en la empresa cervecera Constellation Brands ubicada en Nava…



Y ES QUE APARENTEMENTE la empresa pretende la construcción de una línea de conducción nueva, ya sea para reponer o una segunda hasta su planta en Río Escondido para apoyar sus operaciones…



EL DIÁLOGO SEGURAMENTE EN este proyecto corre a cargo de César Muñoz, el jefe de relaciones públicas de la cervecera, pero habrá que ver qué responde la Conagua y el propio estado de Coahuila, pues hablamos de otro acueducto de más de 30 pulgadas desde Las Albercas hasta Río Escondido…



YA CONSTeLLATION BRANDS SE abastece mediante un acueducto que procede del paraje Las Albercas en Zaragoza, Coahuila, en donde tiene un consumo de entre 700 y mil litros por segundo, pero muy seguramente el éxito de sus productos en Estados Unidos a donde va exclusivamente lo que producen, más el retraso del proyecto de Mexicali, hacen necesario que se proyecte aumentar la producción de manera local…



III

EN SALTILLO EL GOBERNADOR Miguel Riquelme convocó a los alcaldes de los 38 municipios para la firma del programa “Vamos a michas”, con el cual se pretende multiplicar los recursos de los municipios y el estado en obras que seguramente elevarán el nivel de vida de la población y también el desarrollo de cada municipio…



ALCALDES COMO CLAUDIO BRES de Piedras Negras, Sergio Velázquez Vázquez de Nava, Luisa Santos de Múzquiz y Julio Long de San Juan de Sabinas podrán impulsar mucho más sus municipios con esta combinación de recursos…