04 Abril 2019 04:10:00

Los migrantes y los delitos en PN

HOY HACE 15 AÑOS QUE una lluvia torrencial se presentó en la zona serrana de Coahuila allá en donde nacen ríos como San Antonio y Escondido que sumaron más de 20 pulgadas promedio de precipitaciones y provocaron que el río Escondido vomitara todo lo que por décadas se oponía en su cauce, desembocando en el sector Villa de Fuente por un factor preponderante: Los rieles del ferrocarril de Ferromex que se convirtieron junto con todo lo que arrastraba el río en un dique, lo que provocó que 38 personas murieran y siete más desaparecieron entre el caudal…



HOY A 15 AÑOS SE les recuerda en Villa de Fuente con una misa que encabezará el padre Juan Armando Renovato, para reflejar la fortaleza de los villafontinos, de cómo salieron adelante apoyados por la comunidad de esa catástrofe…



SABEMOS QUE LOS RIESGOS están latentes, pues ya se han presentado lluvias torrenciales tan intensas como esa que inundó seis colonias y provocó daños cuantiosos de cientos de millones de pesos, pero ahora estamos más preparados en cuanto a la tecnología y a la rapidez de la comunicación…



RECORDEMOS ESE HECHO COMO lo que sucedió y sobre todo seamos solidarios en el futuro en lo que se necesite para que el peligro sea menor y la prevención mucho mayor…



DONDE YA SE PRENDIERON LAS luces de alerta es en Sabinas, pues el localizar cinco cadáveres enterrados en distintos puntos de la colonia López Huitrón habla de cómo andan las cosas en materia de seguridad…



MUY PROBABLEMENTE SEA TODO para el delegado Ulises Ramírez Guillén, porque en verdad que las cosas se complican y la chamba no sale en la Carbonífera…



FOSAS CLANDESTINAS EN casas abandonadas o de otro tipo es lo que se ha localizado y la Fiscalía en esta delegación Carbonífera no saca la chamba, no avanza en las indagatorias y lo que se ve es que falta más disciplina y trabajo de quien coordina todo en materia de investigación…



TAMBIéN OTRO PUNTO INTERESANTE es el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez, quien se la pasa más de fiesta, con sus amigos mitigando el calor, que en darle seguimiento a los asuntos importantes, porque las reuniones de coordinación o de seguimiento a los robos, homicidios o investigaciones de delitos de alto impacto parece que a nadie, y menos al alcalde, le interesan…



QUEDA CLARO QUE SE NECESITA un funcionario de alto nivel que esté al pendiente de este tema, pues por un lado el alcalde anda de fiesta y en reuniones privadas, mientras el delegado no sale de su oficina porque no quiere ensuciarse los zapatos, pues así lo único que provoca es que las cosas se acumulen y los problemas se queden archivados…



EN MúZQUIZ, LA TIERRA QUE gobierna la alcaldesa Luisa Alejandra Santos, se ha lanzado la convocatoria por parte de las autoridades militares del 14° Regimiento para que los interesados en ingresar o aplicar para integrarse a la Policía Militar lo hagan en las oficinas de Sedena en este municipio…



EN ALGUNOS MUNICIPIOS COMO Piedras Negras y Monclova ya se cuenta con un centenar de policías militares que se integraron a las labores preventivas en coordinación con las autoridades estatales y municipales, pero aún faltan más elementos que se pudieran integrar a municipios como Múzquiz para que ayuden a la prevención del delito…



DONDE SEGURAMENTE HABRá CHAMBA y diálogo para ver qué se hace y cómo enfrentar estas situaciones, es en la Fiscalía del Estado en la región Norte 1 a cargo del abogado Víctor Rodríguez Lozano…



RESULTA QUE EL FIN de semana pasado ocurrió un incidente extraño, pues vecinos del sector de la colonia Guillén fueron visitados por los amantes de lo ajeno, entre las víctimas de daños a su patrimonio están al menos dos agentes policiacos…



LA COINCIDENCIA ES QUE justo en la colindancia o vecindad de los afectados se encuentra la casa parroquial de la iglesia de esta colonia, ahí se albergaba a poco más de 30 migrantes durante días previos al atraco…



LOS AFECTADOS PIDIERON REVISAR HUELLAS digitales a los migrantes y el sacerdote encargado se ofendió de sobremanera y aunque los vecinos le pedían descartar que ellos hayan sido, los encargados del albergue se negaron a cooperar…



LOS MIGRANTES SE FUERON AL otro día y los vecinos se quedaron con su mohína o enojo…



LA SOSPECHA ERA PORQUE los afectados sólo fueron despojados de dinero y joyas y los ladrones no se llevaron objetos electrónicos de las casas…



ES UNA BUENA LABOR el proteger y velar por los migrantes, pero no se vale que estos abusen o que cuando cometan un delito sean protegidos por sus benefactores…