26 Mayo 2019 04:09:00

Los migrantes y los impuestos en Eagle Pass

HACE UNOS DíAS COMENTAMOS el tema de los salarios de los policías investigadores, quienes luego de la situación en donde dio su vida el comandante Junior de la Carbonífera algunos oficiales, decidieron pedir licencia sin goce de sueldo, retirarse del cargo o renunciar en esa misma zona…



EN ESE SENTIDO comentamos el nivel salarial que los investigadores tienen y señalamos que era de 12 mil pesos mensuales, por lo que nos llamaron varios de ellos para aclarar, para corregir y dejar bien establecido que su sueldo es de 5 mil 500 pesos por quincena, es decir, no llega a los 12 mil que pensamos…



ESO SIN COMENTAR EL tema de que algunos, desde hace muchos años deben comprar sus propias municiones, hacer sus prácticas de tiro para que cuando sea necesario no se les vaya a “entrincar” su pistola o su rifle de cargo…



MUCHOS NO TIENEN AUTO y por ende usan los que decomisan o son asegurados y que son parte de alguna indagatoria, además de que se arriesgan a sufrir accidentes y los autos no cuentan con seguro de accidentes…



TODO ESO LOS HACE reflexionar y sin duda se podrían tomar decisiones importantes en los grupos de coordinación en donde se habla del tema de la seguridad, de las estrategias, de los puntos álgidos, de los pendientes de investigación, pero pocas veces o incluso nunca se habla de los salarios de los policías investigadores y agentes del Ministerio Público…



EL FISCAL DE COAHUILA, Gerardo Márquez Guevara, sin duda deberá de tomar en cuenta eso, son quienes investigan, quienes enfrentan también a delincuentes y les falta equipo, prestaciones y capacitación…



III



EN EL TEMA DE los migrantes que este fin de semana provocara el despido del director de Protección Civil de Ciudad Acuña, el ahora exfuncionario Leonardo Carrera Martínez, ha aclarado que ni el manejo ni los trámites que se realizan en los albergues o cualquier asunto relacionado con los migrantes, pero el exhibirlo en esas condiciones y por su investidura de funcionario, provocaron su salida…



CABE ACLARAR, HA DICHO Carrera Martínez, que fue un asunto personal que se le salió de control por una decisión mal tomada por quienes participaban en el mal llamado en memes de redes sociales “simulacro”, pero también es un llamado de atención a otros funcionarios, estos sí relacionados con el manejo de albergues, de migrantes y de trámites migratorios como el INM, Beta y los particulares altruistas que en algunos casos cobran a los migrantes por permanecer en los albergues…



LA CONDICIóN DE LOS migrantes, en situación desesperante, los puede hacer cometer lo mismo delitos que ceder ante extorsiones o exigencias de los funcionarios municipales, estatales o federales, y en ese sentido, no estaría de más que la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional instalara una visitaduría u oficina en esta frontera para recibir reclamos o quejas contra instancias federales…



LA MáS PRóXIMA ESTá EN Saltillo o Monterrey, muy distantes para recibir la queja y más para actuar, por ello es que se debería analizar también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se instale en Piedras Negras…



III



LA GUERRA DE PRECIOS DE combustibles que cumple ya más de una semana en Piedras Negras, ha obligado a algunos de los expendios a engañar a sus clientes…



LUEGO DE QUE PRáCTICAMENTE todas las gasolineras tenían en sus paletas luminosas los precios a la vista del público, para que el cliente viera el nivel del precio y en dónde había diferencias máximas de unos cinco centavos, ahora, cuando los grandes grupos han bajado el precio hasta un peso y 20 centavos para competir con los recién llegados, algunos grupos decidieron esconder sus precios…



SALVO GASCO, SANTA FE, G500 y otro grupo, el resto de las gasolineras escondieron sus precios y esperan que los clientes caigan y paguen lo que sea, ya estando en la bomba de gasolina…



DE ESO SE TRATA LA competencia, de que los prestadores de bienes y servicios ofrezcan precios hasta donde sus operaciones lo permitan y ganen los clientes con eso, más los servicios adicionales…



EL PRESIDENTE DE LA CANACO Carlos González, que incluso es parte del mercado de combustibles, ha dicho que el más beneficiado es el consumidor final y que con ello se logra que el cliente seleccione y escoja conforme a los factores que ellos consideren…



ESPEREMOS QUE LOS QUE no quieren o no pueden competir, no hagan cosas indebidas como alterar bombas o truquear la venta para que los clientes se mantengan. Sólo les cuesta recordar que Eagle Pass está a unos cientos de metros…



III



DONDE ANALIZAN SU FUTURO FINANCIERO es en Eagle Pass, la ciudad que gobierna Ramsey English Cantú desde hace más de una década, pues con el tema de los migrantes el sector comercio desplomó sus ventas y con ello los ingresos del impuesto al comercio que la ciudad recibe…



NI QUé DECIR DE los ingresos del puente internacional por los peajes, que son el 80 por ciento de los ingresos de la ciudad y eso se reflejará en la disponibilidad de dinero para hacer obras o incluso para poder servir o pagar los intereses de la deuda que la ciudad se echó a cuestas hace poco tiempo y que parte de eso se usa para realizar obras importantes para la población de Eagle Pass…



ANTE ESTA CRISIS FINANCIERA que se le avecina a Eagle Pass, serán los habitantes con impuestos más elevados quienes deberán enfrentar las consecuencias. Esto se conocerá más temprano que tarde, porque el tema de los migrantes seguirá afectando al número de visitantes que circulan entre ambas ciudades fronterizas…