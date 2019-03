02 Marzo 2019 04:10:00

Los migrantes y los problemas futuros

UNA GRAVE Y GRAN PREOCUPACIÓN han manifestado los obispos de las Diócesis fronterizas en su más reciente reunión sostenida en El Paso, Texas por el tema de los migrantes…



Y ES QUE NO se trata solo de que el asunto se generalice por todas las fronteras y se convierta en un problema para los hombres, mujeres y niños que en ellas se integran, sino por el hecho de que la política migratoria de Estados Unidos permanece inmutable ante el fenómeno…



EL OBISPO ALONSO GARZA TREVIÑO ha manifestado esa preocupación porque el asunto no se trata de que se les acompañe solamente hasta la frontera, sino los peligros que enfrentaron para salir de su paños, de su comunidad, para aventurarse a arriesgar su vida…



CRUZAR UNO O MÁS PAÍSES por parte de estos migrantes y al llegar a la frontera que los ayuntamientos de esa zona los atiendan de manera que no generen problemas, que no haya disturbios porque eso también obliga a que sean deportados antes siquiera de intentar pedir asilo político…



SOLO EN LA FRONTERA Piedras Negras Eagle Pass llegaron en caravana casi dos mil centroamericanos en autobús, financiados por algún grupo político o empresarial de la región centro y de esos muy pocos obtuvieron su trámite de asilo en Estados Unidos…



PERO PESE A QUE esa caravana estuvo muy bien atendida y las autoridades se organizaron para que no causara problemas en la zona fronteriza, el número de migrantes que llegaron solos o en pequeños grupos superó los dos mil y ya la cifra de arrestos en esta zona de Eagle Pass-Del Río supera las dos mil personas…



ESOS OTROS MIGRANTES SON los que le dan un toque adicional a la preocupación de los obispos…



III



CONVENCIDOS ESTÁN VARIOS PRIÍSTAS exalcaldes y otros que han alcanzado otros cargos de elección popular de que en el PRI se requiere a partir de ya un líder que se pronuncie más en la defensa de los intereses de los ciudadanos y población del tricolor, pero también de aquellos que por alguna razón se ven en desventaja por situaciones como las tarifas de CFE, gas, agua y teléfono, servicios básicos pero que en ocasiones los usuarios están indefensos ante lo que sucede y algunos abusos…



POR ELLO ES QUE luego del informe de la diputada Pelancha Chapa el pasado jueves por la noche, los priístas se reunieron para ponerse de acuerdo y plantear una estrategia que será, sin duda, avalada por la dirigencia estatal…



ESA SERÁ LA TAREA DE Raúl Vela, el elevar el perfil y darle más fortaleza al partido, sea o no aspirante o el más fuerte a convertirse en candidato a la diputación local, el exalcalde de Piedras Negras seguramente sí aumentara el volumen de sus declaraciones en el futuro de corto plazo…



EL DIÁLOGO ENTRE PRIÍSTAS fue claro y en el participaron personajes como Jesús Mario Flores, Guillermo Ruiz Guerra y Óscar López, además de muchas lideresas que siguen en su trabajo dentro del partido y en la búsqueda de los errores que los llevaron a ser desplazados como partido gobernante…



VEREMOS Y DIREMOS CÓMO es que se presenta el tema de la nueva etapa del tricolor en Piedras Negras, donde será interesante ver quién sí trabaja y quién espera que le digan en qué trabajar…



III



LOS QUE SIGUEN EN su empeño para conseguir policías de primer mundo son la directora de Tránsito y Vialidad, así como el comisario de Seguridad Pública Municipal…



MARINA LOZANO MANTIENE UNA estrechA relación con las autoridades del condado y también de Eagle Pass, para que haya intercambio y se capacite a los policías de Piedras Negras…



POR ELLO ES QUE en el compromiso que la ciudad ha asumido de cara al tema del Fortaseg para este año, donde se invertirán casi 15 millones de pesos, existe el que además de lo sueldos los policías tengan más capacitación y adiestramiento y que con ello sean mejores vigilantes y previsores de delitos…



LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y Vialidad está atenta a lo que sus muchachos hacen y sobre todo ahora que ya se cuenta con cámara de solapa en cada elemento de la corporación…



SI UN CIUDADANO O un policía pretenden hacer algún acto indebido, esto quedará grabado, pero no solo eso, sino que además ambos resultaran sancionados…



LAS CIUDADES FRONTERIZAS SON claro ejemplo, contrastan de lo que se hace de un lado y no se hace en materia de leyes y reglamentos del lado norteamericano y eso se trata de cambiar…



III



DE REGLAMENTOS HABLANDO RESULTA que este fin de semana en Acuña el que sí resultó detenido el dirigente de la Canaco, Luis Ángel Urraza…



A DECIR DE LOS POLICÍAS este fue sorprendido en un operativo sobre la calle Guerrero y por su condición fue detenido y consignado junto con una decena de detenidos en similares condiciones…



LOS CIUDADANOS FRONTERIZOS LO han dicho las autoridades, sin duda que vamos a tardar un poco en acostumbrarnos a tener un nivel de leyes similares a las de la contraparte norteamericana, pero en tanto todos debemos alinearnos en las regulaciones, como sucedió aquí…



SEGURAMENTE EL DIRECTOR DE Seguridad Pública y el alcalde Roberto de los Santos fueron notificados de lo que sucedió, pero, la ley es pareja para todos…