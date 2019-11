10 Noviembre 2019 04:10:00

Los migrantes y Monseñor Pepe Valdés

MUY PREOCUPADOS ESTáN LOS alcaldes de Coahuila y de otros estados luego de la desaparición del fondo minero que para nuestro estado representaban 400 millones de pesos…



OBRAS IMPORTANTES EN MATERIA de educación, infraestructura municipal urbana enfocada a aspectos como deportes, cultura, bienestar social era el destino que tenían esos recursos que ya no se podrán ejecutar por esa vía y que habrá que ver cómo es que se sustituye dicho recurso o se planea para hacer ese tipo de obra…



DE LOS MáS AFECTADOS por la medida están Piedras Negras y Nava en esta región, pero también otros, la mayoría de la Región Carbonífera y el sureste que lograron realizar obras trascendentes con un recurso que no se tenía…



LOS LEGISLADORES DE COAHUILA POCO o nada pudieron y quisieron hacer por defender a los municipios y ese recurso, salvo la senadora Verónica Martínez, quien sí puso en claro su postura sin que el senado lograra reaccionar al respecto…



LA FALTA DE EXPERIENCIA, pero también la postura como bloque a nivel nacional, afectó a Coahuila y sus municipios, algo que se deberá de tomar en cuenta en el futuro, porque al final se legisla y representa también por intereses de regiones…



III



CONTENTO, ORGULLOSO Y CON UNA muestra de cariño total de los feligreses que asistieron ayer a un evento católico en el colegio Don Bosco, el padre Pepe Valdés fue nombrado por el Papa Francisco, como capellán de su Santidad, un título honorario mediante el cual a partir de hoy a su nombre antecederá el titulo de monseñor José Guadalupe Valdés…



UNA DEDICACIóN Y TRABAJO EXTRAORDINARIO en defensa de los derechos de los migrantes, así como todo el esfuerzo que por décadas ha realizado para la zona fronteriza de Coahuila es que recibió este reconocimiento que le otorga su Santidad…



AMENAZADO EN OCASIONES POR la delincuencia, al padre Pepe le ha sobrado valor para, con todo y es circunstancia, salir adelante en sus compromisos y trabajo para defender a este grupo de personas vulnerables que llegan a la frontera solo con la intención de cruzar hacia Estados Unidos para buscar una vida mejor para ellos y sus familias…



APLAUSOS Y FELICITACIONES RECIBIó durante este evento el padre Pepe que seguramente lo ayudará a mantenerse en esa labor en los distintos albergues y más ahora que en breve le entregarán uno más con capacidad de 120 personas…



III



MESES HAN TRANSCURRIDO DESDE que un tráiler cargado con una maquinaria dañó el puente Allende Morelos lo que ha provocado una desviación permanente en la carretera 57 y que representa afectaciones importantes para la región…



EL ALCALDE DE ALLENDE, Antero Alvarado ha exigido a las autoridades de SCT federal que se ubican en Saltillo, el definir la situación pues ni el particular que causó los daños ni las autoridades, han resuelto si el puente será reconstruido o solo reparado y en tanto para viajar entre Morelos y Allende se debe de realizar una desviación importante que además es peligrosa si consideramos el tráfico de carga que sobre la carretera 57 se realiza a diario…



ES LAMENTABLE QUE TRANSCURRAN los días y meses y nadie se interesa en que el puente sea reparado en tanto que los que por ahí transitan si se ponen en riesgo sus vidas…



EL PARTICULAR QUE PROVOCó EL accidente debe de tener un seguro de daños a terceros y bien debería de trabajar la autoridad federal en que ese seguro se aplique para la reparación…



A MENOS, CLARO ESTá, que hayan dejado en libertad al chofer, el vehículo y lo que transportaba sin importarles los daños que provocó…



III



CON LA LLEGADA DE la parte final del año los comercios organizados y no, deberán de reforzar su estrategia en seguridad luego de los robos que se han presentado en la Región Carbonífera y Acuña de resultados millonarios en daños para los afectados…



Y ES QUE EN diciembre es cuando hay más flujo de efecto, más ventas y por tanto los comercios son blanco seguro de los amantes de lo ajeno para intentar asaltarlos…



LA FISCALíA DEL ESTADO A CARGO de Víctor Rodríguez Lozano en la Región Norte uno insiste también en que se estén alertas contra las extorsiones o fraudes telefónicos que en esta zona han sido muy puntuales y más en estas fechas…



III



TRISTE SE VIO AYER Felipe Calderón luego del fracaso del primer intento de asamblea en Piedras Negras…



A PESAR DE QUE LLEGó gente acarreada de la Carbonífera y de que a algunos se comenta les pagaron 200 pesos por asistir y llevar a familiares, el intento no fructificó y será en una nueva fecha para volver a reunirse y ser evaluados por el INE…



LO QUE SE OBSERVó EN el evento es que faltó gente que organizara, que había muchos interesados en salir en la foto con Calderón pero que no llevaron ni a su familia al evento…