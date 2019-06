02 Junio 2019 03:10:00

Los Moreira y su servidumbre

BUEN DÍA … LOS MOREIRA y su servidumbre al borde del infarto luego que Texas parece que agotó ya las investigaciones de graves delitos que lo más probable es que antes que finalice 2019 y antes de que arranque el 2020 sean huéspedes por muchas décadas en alguna prisión.



AFICIONADO A LA FIESTA BRAVA, el senador Armando Guadiana voló a Madrid, España para asistir a la plaza de toros La Venta que es la Meca de la tauromaquia, y ahí se tomó una foto que circuló en redes, pero la raza coahuilense lo tundió bajo múltiples argumentos y hasta le cuestionaron respecto a si ya estaba dejando ganancias la venta de carbón.



AL PARECER ESTA VEZ NO llevó a Europa a su mozo de estoques y empleado, el panista Reyes Flores Hurtado a quien colocó como súper delegado en Coahuila tras convencer a AMLO de que es un súper genio, y entonces el ex Presidente en Coahuila del Partido Acción Nacional llegó al cargo, mientras que la verdadera izquierda la tradicional y genuina, quedó olvidada.



LOS USUARIOS DE REDES CUESTIONARON a Armando Guadiana Tijerina, si ya estaba dejando utilidades la venta de carbón a Comisión Federal de Electricidad tomando en cuenta que estuvo en la lupa de la opinión pública al ser vinculado él y sus amigos por algunos críticos en la licitación de 168 mil toneladas de carbón, bastante cuestionada.



AHÍ TIENEN INFORMACIÓN DE REFORMA, que establece que el superdelegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, tejió una extensa red de empresas que en los últimos 13 años le han permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos con 17 Gobiernos estatales y el federal. Aún así lo nombró la Cuarta Transformación y es solapado por Andrés Manuel López Obrador.



LA INVESTIGACIÓN DEL CORPORATIVO PERIODÍSTICO documenta 21 sociedades anónimas y tres asociaciones civiles vinculadas al funcionario federal y que opera a través de familiares, socios y empleados. En la asociación civil denominada Instituto de Prácticas de Microcirugía y Endoscopia uno de sus socios es Ramiro López Elizalde, subdirector de Evaluación en el ISSSTE.



JUAN CARLOS TADEO, SOCIO CON Lomelí en 11 empresas y cuya esposa es Érika Pérez, diputada local de Jalisco; Hiram Torres, comisario en 4 empresas, regidor por Morena en Zapopan, la lista es interminable, pero se trata de la Cuarta Transformación donde los pleitos al interior están a todo lo que da.



ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, SENADOR suplente de Ricardo Monreal Ávila, abanicó la brisa al ser sancionado con tres años fuera de Morena en abierta represalia de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gorwitz por críticas donde aquel únicamente pide que sea abierta la afiliación y que la mujer se ponga a trabajar por el partido.



LA SANCIÓN ES UN ABUSO y aviso con mensaje bien claro dirigido a todos aquellos que intenten oponerse a la nueva mafia del poder y ahora el dedazo ya está bien firme para que Bertha Luján actual presidenta del Consejo Nacional de Morena y madre de la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde sea la próxima presidenta del Comité Ejecutivo Nacional al término del periodo de Polevnsky.



POCOS SABEN POR CIERTO, QUE el nombre real de Yeidckol Polevnsky es Citlali Ibáñez Camacho, pero todos saben que sostiene un pleito político feroz contra el zacatecano Ricardo Monreal quien a través de Alejandro Rojas Díaz Durán denunció por corrupción a Miguel Barbosa candidato a la gubernatura de Puebla y quien de la noche a la mañana adquirió en Coyoacán una residencia valuada en 45 millones de pesos.



EN CASTAÑOS, LA ESCUELA PRIMARIA Rafael Ramírez registró falta de energía eléctrica y los padres de familia pidieron la cobertura de la situación a reporteros locales, pero cuando acudieron las profesoras estaban almorzando y no parecían estar disgustadas por la interrupción del servicio.



CUANDO NOTARON LA PRESENCIA DE reporteros se enojaron bastante y les gritaron exigiendo que las dejaran almorzar a gusto, y les reclamaron en forma grosera y despectiva por qué to,Ana fotos sin autorización. Si esos modales tienen hacia los parvulitos, dicen los reporteros que no quieren pensar cómo los tratan dentro y fuera de las aulas.



