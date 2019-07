25 Julio 2019 04:10:00

Los negocios dentro de las carboeléctricas

MUY ESTRICTOS SE PUSIERON en las plantas termoeléctricas de CFE en Nava y no precisamente con los proveedores que tienen un atraso de muchos meses en las obras, pero que son protegidos de altos funcionarios de la paraestatal…



NO, LO ESTRICTO en las plantas es ahora en el tema de las revisiones para que no entre comida preparada, comida chatarra, agua y refrescos, ya que por alguna razón los elementos que custodian los accesos revisan minuciosamente a los trabajadores en sus pertenencias y les decomisan lo que lleven de cualquier tipo de alimento…



PERO EL ASUNTO NO es un tema de seguridad, sino de negocio y los trabajadores de CFE ya se quejaron, pues resulta que alguien instaló, con construcción y trabajadores que atiende, un restaurante y tienda dentro de las termoeléctricas y es ahí en donde se debe adquirir todo lo que se consuma por parte de los trabajadores que están en las termoeléctricas…



ES DECIR, ALGUIEN CON mucha influencia tiene cooptado el mercado a fuerza de que los de seguridad son sus amigos o simplemente para asegurar el negocio que instaló dentro de las dos plantas…



VEREMOS QUé ES LO QUE dice Eulalio Gutiérrez “Lalo Botas”, pues sus gentes también podrían ser afectados, a menos claro está, que él también esté dentro del negocio…



III

Y EN DONDE URGE UN mando es en el Instituto Nacional de Migración en Coahuila, pues ahora las bandas de polleros o pateros están a todo lo que da con el tema migrante…



ESTA SEMANA UN GRUPO de migrantes rusos, 12 para ser exactos, rentaron una camioneta tipo van para burlar la vigilancia de Aduana norteamericana que está a medio puente, se treparon al vehículo y cruzaron sin ser revisados hasta que llegaron a las oficinas federales en Eagle Pass a pedir asilo, lo cual por supuesto puso en alerta a los muchachos de Paúl del Rincón, quienes fueron “chamaqueados”…



AHORA, POR ESTA ACCIóN de los migrantes rusos, todos los ocupantes de vehículos, particulares o no, serán detenidos a medio puente para revisar sus documentos, lo que se convertirá en un caos…



EL ASUNTO ES DELICADO, no se trata solo de que pidieran asilo, sino del hecho de que representa una violación a los protocolos de seguridad de Estados Unidos y alguien resultará afectado y no precisamente los rusos, sino quienes vivimos en Piedras Negras o Coahuila…



SI LAS FILAS YA SON tardadas en este momento, ahora con esas disposiciones la cosa se pondrá peor, de dos horas o más para cruzar y el comercio y turismo entre fronteras se desplomará…



III

QUIEN TENDRá EVENTOS DE arranque de obra a diario, hasta tres por día, de aquí y durante las próximas cinco semanas, es el alcalde Claudio Bres…



Y ES QUE EL MUNÍCIPE dará pie a que en cada día haya varios eventos de banderazo de arranque de obras de drenaje, plazas, red de agua potable, pavimentación y de otro tipo, eso sin contar todo lo relacionado con programas sociales…



CON ELLO SIN DUDA será un semestre muy movido, pues Bres ha sido claro en el sentido de que todas estas obras serán inauguradas o concluidas antes de que termine el año…



SI ACASO, DECLARó, SOLO una de ellas podría ocupar algunas semanas del 2020 para su conclusión…



NO DUDEN QUE DESDE ya en Piedras Negras se comiencen a planear obras para el 2020, porque la gestión se inicia en el tercer o cuarto trimestre, pero los proyectos, estudios y análisis de necesidades se deben planear seis meses antes…



III

EN SAN JUAN DE SABINAS, el profe Noé Gómez sigue dando de qué hablar, sobre todo por su gestión de apoyos para la población y por la cercanía y el trabajo que realiza junto al alcalde Julio Long…



EL REGIDOR DE SAN JUAN de Sabinas ha tomado muy en serio su labor y por ello es que se mantiene en contacto permanente con los grupos vulnerables, las asociaciones y sectores más necesitados a quienes les acerca resultados concretos…



ESO SIN DESCUIDAR LAS COMISIONES en las que trabaja y en donde es de los principales que le brinda el apoyo al munícipe Julio Long…