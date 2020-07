26 Julio 2020 04:09:00

Los negocios inmobiliarios en la sierra de Arteaga

No es malo hacer negocios y tampoco es malo enriquecerse como resultado. Pero a costa de los recursos naturales y en contubernio con autoridades municipales (o con displicencia, según se vea si se otorga el beneficio de la duda), hay una diferencia importante. Me explico.



En plena pandemia, cuando todo mundo está pensando en la salud y la economía maltrechas, el Ayuntamiento de Arteaga convirtió 760 hectáreas en la sierra del municipio, adquiridas originalmente a bajo costo, en un instrumento de negocio millonario a favor de inversionistas de Saltillo que, mediante trámites exprés que no duraron más de dos semanas en total, incrementaron la plusvalía de sus terrenos para convertirlos en parques industriales y desarrollos inmobiliarios.



A través del acuerdo 288/039/2020 del pasado 26 de mayo, por ejemplo, el Cabildo que preside el priista Everardo Durán Flores certificó el cambio de uso de suelo de “agropecuario” a “industria ligera” en un predio ubicado en el camino a Loma Alta, con una superficie de 75 mil 512 metros cuadrados, para poder desarrollar en él un “proyecto industrial”.



Al respecto, el 25 de febrero inició el procedimiento con la solicitud presentada por la empresa Desarrollos Terra Serena, S.A. de C.V. y al día siguiente, según el acta de Cabildo en poder de quien esto escribe, el terreno fue inspeccionado físicamente por el director de Desarrollo Urbano, Alejandro Treviño Medrano.



El día 28 el expediente pasó a manos de la Secretaría del Ayuntamiento, y el 2 de marzo a la Comisión de Desarrollo Urbano, integrada por los regidores José Guadalupe Castañeda Lizcano y Juan Manuel Alemán Cepeda, y el síndico Francisco Hernández Reyna, quienes 24 horas después –según el dictamen– hicieron una visita de verificación al predio.



Para el 13 de marzo ya estaban votando de forma unánime a favor de aprobar la licencia y el 17 de marzo se publicó el documento. Todo en 20 días. Uno de los argumentos –que más bien parece lugar común– para decantarse a favor fue “derivado de la situación económica actual del país” (todavía no se decretaba la emergencia sanitaria, por cierto).



Y aquí viene lo interesante: su valor en el mercado es de alrededor de 30 millones de pesos. Como referencia más cercana se ubica la autopista Ojo Caliente-Carbonera y el Parque Industrial Loma Alta.



Cabe señalar que la sociedad mercantil Desarrollos Terra Serena, S.A. de C.V. fue constituida el 1 de septiembre de 2016 en la Notaría 96 de Monterrey, aunque con domicilio fiscal en Saltillo. Sus accionistas son María Teresa del Río Cobos, Claudia Edith Salinas Salinas y María Paula Lomelí del Río. Sergio Enrique Lomelí Valdés hace las veces de apoderado legal.



Sin embargo aquí no acaba el asunto. Identificado con el folio 289/039/2020, el Municipio certificó el 5 de junio a la sazón el cambio de uso de suelo de “agropecuario” a “densidad media” (útil como corredor urbano, habitacional, para el comercio y servicios) a favor de la persona moral Artegrande, SAPI de C.V. En este caso se trata de un predio ubicado en el cañón de la Roja, con una superficie de 752 hectáreas. El 20 de abril comenzó el proceso y para el 5 de mayo tenían ya respuesta positiva. Caso similar al mencionado líneas arriba.



Y aquí viene lo interesante: el terreno tenía un valor estimado en alrededor de 135 millones de pesos, a un costo de 18 pesos el metro cuadrado (precio estándar en la zona). Con la licencia obtenida, por consecuencia, se multiplicará este por varios dígitos. Sin considerar que, en el desarrollo inmobiliario de mil hectáreas para uso residencial denominado Terra Serena, ubicado también en el cañón de la Roja, se venden residencias en varios millones de pesos.



Artegrande, SAPI de C.V. es una empresa de reciente creación: el 7 de agosto de 2019, en Saltillo. Pertenece mayoritariamente a Carlos Federico Islas Valero, en sociedad con Desarrollos Terra Serena, S.A. de C.V., Inmobiliaria Coachigua, S.de R.L. de C.V. (de León, Guanajuato), Reynaldo Pereznegrón Pereznegrón, Florentino Santiago Valdés Luna, Roberto Briceño Hernández, Diego Alonso Bremer Valdés y Daniel Eduardo Morales Salazar. Como representante funge Reynaldo Pereznegrón Pereznegrón, quien es exfuncionario de Conaza y Sagarpa.



Como dato adicional y curioso, existe una conexión familiar entre ambas personas morales, cuyo objeto social es la explotación inmobiliaria en todos los aspectos posibles. María Paula Lomelí del Río, socia de Desarrollos Terra Serena, S.A. de C.V., es cónyuge de Daniel Eduardo Morales Salazar, socio de Artegrande, SAPI de C.V.







Cortita y al pie



Ahora bien, no existe registro de ingresos importantes en los estados financieros del Ayuntamiento de Arteaga correspondientes al mes de mayo (los últimos disponibles para consulta, publicados el 30 de junio, y donde se debería reflejar el pago por cambio de uso de suelo).



Aparecen solamente 3 millones 496 mil pesos por concepto de impuestos, y el resto de recursos prácticamente son participaciones federales. En abril, para dimensionar, ingresaron 2 millones 692 mil pesos de impuestos.



¿Dónde queda la ganancia entonces? ¿El Municipio qué recibe a cambio de liberar tan rápido licencias de uso de suelo, y cómo se traduce lo anterior en beneficios colectivos?







La última y nos vamos



Los habitantes de Saltillo tienen una fijación con la sierra de Arteaga. Es su ecosistema de recreación y una oportunidad de negocio, lo cual no es reprochable.



A qué costo, es la pregunta.