13 Mayo 2019 04:10:00

Los peligros del río Bravo

CUANDO SE PIENSA QUE el tema migratorio debe comenzar a disminuir en esta frontera, se agregan factores externos o incluso situaciones que convierten el asunto en una preocupación mayúscula para las autoridades…



AYER DE NUEVA CUENTA se estremeció la región con el reporte de dos menores migrantes muertos, uno de apenas 10 meses de nacido y otro de siete años, quienes murieron ahogados al ser arrastrados por la corriente del río Bravo y sus cuerpos localizados luego de que el de su padre, también muerto, hace unos días había sido extraído del río…



ESO REFLEJA LA DESESPERACIóN, de cómo los migrantes van a todo, a arriesgar su vida y la de su familia para llegar a Estados Unidos por la crisis humanitaria que hay en su país y que aquí se replica al momento de cruzar…



LOS ALCALDES DE EAGLE PASS y Del Río, Ramsey English Cantú y Bruno Lozano, sin duda deben tener una preocupación adicional a este número de muertes de migrantes que van en aumento, pues adicional a ello, este fin de semana vía aérea comenzaron a llegar cientos de migrantes que han sido detenidos en la frontera de Texas con Tamaulipas, McAllen, Brownsville y Harllingen entre otras ciudades y que por estar saturados los centros de procesamiento los envían a la frontera de Texas con Coahuila, donde una vez procesados, la mayoría de ellos serán liberados…



III



DONDE TRABAJAN LOS JÓVENES para tratar de levantar el partido es en la Unidad Democrática de Coahuila, no sólo en Piedras Negras, sino también en otros municipios como Allende, Sabinas y Nueva Rosita…



EN PIEDRAS NEGRAS EL DIRIGENTE moral Héctor Portillo, quien tuvo un apoyo eterno a don Evaristo Pérez, siempre tendrá todo el apoyo del partido, pero ahora se requiere de que participen los jóvenes en un proyecto político para alcanzar resultados que se han obtenido en otros municipios…



SI BIEN NO HA PERMEADO aún tanto el avance del partido, se espera que en las elecciones venideras ya el UDC pinte más, se destaque con la participación de los jóvenes que en instituciones como el PAN y el PRI no han permitido de forma abierta su afiliación..



VEREMOS PUES TAMBIÉN SI la sorpresa no la pone Morena, otro instituto político que poco a poco ha engrosado sus filas, pero que no le da mucha difusión, aunque sí hay mucho trabajo para lo que viene en materia política…



III



INVERTIR 900 MILLONES DE pesos en obra se puede decir fácil a nivel estatal, pero si a nivel local se habla de esa cifra como lo mencionó ayer el alcalde Claudio Bres, no hay más que decir que esa será una inversión histórica en nuestra ciudad…



REALMENTE CON UN MONTO de ese tamaño en obras de distintos rubros será para transformar la ciudad de una manera destacada, en obras viales, de infraestructura urbana, como mejorar cauce de arroyos y en escuelas y parques públicos…



SE DICE FÁcIL, PERO HAY que recordar que el Gobierno federal había limitado esos dineros o estos llegaban a una bolsa estatal que los manejaba bajo otros criterios con otras prioridades y hoy por la gestión se tendrá un impacto directo en el nivel de vida de la población y en convertir a Piedras Negras en la mejor frontera de nuestro país…



HOY POR HOY SE ANALIZA EN cada colonia, en cada sector las obras que se requieren, las obras que se necesitan y los espacios municipales disponibles para ello…



SERá UNA INVERSIóN RéCORD, que a nuestra ciudad la convertirá en una ciudad modelo a seguir…



III



EN EL TEMA DE LA investigación del hospital Salvador Chavarría, el secretario de Salud seguramente enviará a alguien a revisar los detalles de cómo es que se dieron las cosas, qué paso con los residentes y qué pasó con los médicos que deberían de estar de turno…



EL HOSPITAL SALVADOR CHAVARRÍA es un nosocomio que atiende a decenas de miles de personas por mes, por ello es que al secretario Roberto Bernal le interesa que todo marche de la mejor manera y este tipo de situaciones preocupa que se presenten…



LA INVESTIGACIóN YA ESTá EN marcha, pero hoy lunes llegará personal del área jurídica para ver y entrevistarse con los quejosos, quienes estuvieron presentes en el parto y que incluso es un exempleado público…