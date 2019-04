22 Abril 2019 04:10:00

Los que se acumulen

No hay vuelta de hoja. En el caso de Torreón, el próximo candidato del PRI a la Alcaldía tiene nombre y apellido. Los que saben de política advierten que en esta ciencia todo cambia y es coyuntural, pero por ahora los astros se alinean en torno al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, Xavier Herrera Arroyo.



Pero en ciudades como Saltillo hay más nombres de posibles. Hay quienes tienen al frente de la lista al secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso; algunos más no descartan al titular de la Secretaría de Gobierno, José María Fraustro Siller, y el corazón de otros late por Francisco Tobías Hernández, recién nombrado administrador local de recaudación, precisamente en esta capital… Y los que se acumulen.



Tienen cita



Quienes viajan este inicio de semana rumbo a la Ciudad de México son los alcaldes de la Región Cinco Manantiales. En distintos momentos del martes tienen cita en la Cámara de Diputados con el coordinador de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar.



El encuentro lo arregló desde hace una semana el superdelegado Reyes Flores Hurtado y tiene que ver con la huelga de hambre que sostuvo el Alcalde de Allende, Antero Alvarado, para incluir a la región en la zona de beneficios fiscales.



La idea es que después de San Lázaro, los ediles tengan cita en la Secretaría de Hacienda.



¿Y el censo?



El que está por levantar bandera en el censo de los adultos mayores que recibirán apoyos del Gobierno federal es Reyes Flores Hurtado. El superdelegado en Coahuila asegura traer buenos números. En el programa 68 y Más está prácticamente a 95% y los beneficiarios que no reciben el apoyo a través de transferencia bancaria se les entrega en la mano, sobre todo los que son vecinos de comunidades rurales.



En el programa de Estancias Infantiles, que no hace mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con retirar el subsidio de manera definitiva, también hay censo para conocer el número de beneficiarios, con santo y seña para evitar los niños fantasma que se detectaron en no pocos lugares. En síntesis, el superdelegado asegura que ahí la lleva.



Nadie se mueve



Falta poco para la renovación de mandos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y hasta ahora nadie se mueve. El periodo de Xavier Díez de Urdanivia Fernández en la presidencia del organismo estatal termina este año, y los enterados nos mencionan que por ahí de agosto los diputados locales deberán resolver sobre el nuevo nombramiento.



Seguramente los nombres empezarán a fluir en cuestión de semanas, pero lo único cierto es que en la terna que se va a revisar en el Palacio de Coss, no irá el nombre de Luis Efrén Ríos Vega, quien por lo pronto tiene mucho trabajo como director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH).



¿Con quién irá el PRI?



En 2020 habrá elecciones para renovar el Congreso del Estado y un año después los coahuilenses serán llamados de nuevo a las urnas, pero para elegir a los 38 alcaldes, con sus respectivas planillas y desde ahora la duda atrapa a los priistas, pues no saben si llegarán solos a las dos contiendas o buscarán nuevos aliados.



Lo anterior, porque la escudería que tradicionalmente acompaña al tricolor, a cargo de Rodrigo Fuentes Ávila, está desarticulada. El Partido Nueva Alianza (Panal) ya no existe al perder el registro por no alcanzar el mínimo de votos en la anterior elección federal, y en el Verde Ecologista de México ya no les gustó el tricolor y optaron por el marrón del Movimiento Regeneración Nacional. Con el Verde no cuenten, advierte su dirigencia a los priistas.



¿Y luego?



Ante esto, la única alternativa para el Partido Revolucionario Institucional en Coahuila sería “la Chiquillada”, y no hay que perder de vista que en el Instituto Electoral de Coahuila, en donde manda Gabriela de León Farías, están por resolverse los procedimientos para reconocer o rechazar de manera definitiva los trámites de nuevos partidos políticos estatales.



Como se lo hemos señalado en varias ocasiones en esta columna, son tres los organismos con posibilidades, pero hasta ahora el único “amarrado” es el de Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo del exgobernador Humberto Moreira y sobrino del también exmandatario estatal y actual diputado federal, Rubén



Moreira Valdez.



Nos escriben…



A propósito del levantamiento de la huelga de 63 días en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro:



“¿Desde cuándo los alumnos debieron exigir el cumplimiento que como docentes y trabajadores se comprometieron? Dos meses sin trabajar y van a pedir indemnización, salarios caídos y prima vacacional. ¿Y cómo van a parchar el semestre? No se trata de rescatar el semestre, se trata de resarcir el daño, con sábados y domingos. Si de veras quieren su trabajo y al plantel, que lo demuestren”.



Hugo E. de Lafuente



Sobre la instalación de cámaras inteligentes de vigilancia urbana:



“A ver si instalan cámaras en la Secretaría de Finanzas para que ya no pidan prestado a los bancos; con esos 700 millones tienen, sin contar los 37 mil millones”.



Juan Carlos Constante Revilla