07 Junio 2020 04:09:00

Los radicales incendian México

Hace una semana insistimos en la peligrosa situación en la que se encuentra la República por una pelea que en nada beneficia a la inmensa mayoría de mexicanos que están en medio de un pleito de dos bandos, los radicales de las dos partes que se disputan el poder.



Mentirosamente unos acusan que Andrés Manuel López Obrador lleva a México al socialismo; los otros contraatacan creyendo que están haciendo la revolución, sin tomar en cuenta que unos perdieron el poder por el hartazgo de los ciudadanos con la grosera corrupción, pobreza e inseguridad que instalaron los regímenes anteriores, y los otros olvidan que ganaron la Presidencia de la República por la vía electoral, y que tienen la obligación de darle un nuevo rumbo a la nación.



Pero ambos no han entendido que están llevando al país hacía un futuro de confrontación y vandalismo, un futuro que nada bueno depara. Hoy las evidencias de esa peligrosa situación están en las calles, mostrando a propios y extraños que a ninguno de los bandos les interesa salvaguardar a la mayoría, sectores cuyos intereses están ausentes en el pleito callejero: los trabajadores, campesinos, clase media y millones de pobres.



Las cosas ya están claras. Hace unas semanas transitó por internet una grabación que hasta la fecha no ha sido desmentida, en donde se escucha una plática totalmente conspirativa, con la presencia de personas ligadas al empresariado, en donde hicieron aparecer como ideólogo al periodista Pedro Ferriz de Con. Allí se habló sin discreción ni recato de derrocar al presidente López Obrador.



Días después nació el bodrio de Frena (Frente Nacional AntiAMLO), cuyo líder visible es el rico heredero Pedro Luis Martín Bringas, y se dice que lo integran 20 colectivos y 67 empresarios millonarios, que son los que verdaderamente dirigen los planes y acciones de la peculiar organización que pretende la renuncia del presidente López Obrador, antes de diciembre.



A la fecha ya se conocen algunos nombres de los integrantes de Frena, según ContraRéplica: además de Pedro Luis Martín Bringas, Pedro Ferriz de Con, Gilberto Lozano de Femsa, Rafael Loret de Mola y Juan Bosco Abascal, cada uno está metido en esta dinámica con sus particulares intereses. Ellos fueron los organizadores del desfile de autos por algunas ciudades de México.



Al otro bando lo integran los duros y radicales de la 4T, que según el periodista Ramón Alberto Garza son: John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval, Rocío Nahle, Bertha Luján, Paco Ignacio Taibo, Pedro Salmerón, Martí Batres, Pedro Miguel, Enrique Dussel, Héctor Díaz Polanco y Massimo Modonesi, que según Ramón Alberto Garza, es el más influyente de todos con el Presidente.



Por último, el vandalismo protagonizado por encapuchados en Guadalajara y la Ciudad de México, repudiando el asesinato a manos de la policía de Giovanni López en Ixtlahuacán, Jalisco, les ha servido de pretexto a los rijosos para continuar su pleito y de paso, incendiar el país.



Pero tal vez no se han dado cuenta que eso pudo ser provocado por los mismos policías y el alcalde Eduardo Cervantes Aguilar, de quien no hay duda que está relacionado con el narco. Y hay un dato que puede ser esclarecedor, días antes del vandalismo, el SAT congeló las cuentas del cártel jaliscience.